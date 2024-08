Schiet je veel foto’s met je iPhone? In de iPhone-tips van deze week geven we je drie handige tips waarmee je betere portretfoto’s maakt.

iPhone-tips: zo maak je (altijd) betere portretfoto’s

Met portretfoto’s geef je foto’s soms nét dat beetje extra. Maar om echt alles uit de functie te halen is het slim om de onderstaande tips in je achterhoofd te houden.

1. Zet het raster aan op je camera

Wanneer je de raster-optie gebruikt, wordt het scherm onderverdeeld in negen vlakken. Probeer dan bij het maken van een foto het onderwerp op een van de verticale lijnen te zetten.

Je past dan heel simpel de regel van de derden toe op je foto’s, en dat kan helpen voor het maken van een interessante foto, dus ook bij het make van portretfoto’s.

Om het raster aan te zetten tik je op ‘Instellingen > Camera > Raster’. En als je dan daar toch al bent, kun je meteen de functie ‘Waterpas’ inschakelen. Daarmee zorg je ervoor dat je een foto altijd met een rechte horizon schiet. Je ziet dan een horizontaal lijntje in het midden van het scherm.

2. Portretfoto’s maken

De iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max slaan automatisch diepte-informatie op wanneer je een foto maakt waarop een gezicht te zien is. Eigenlijk maakt de iPhone dus automatisch een portretfoto. Je kunt daarmee ook achteraf de achtergrond van de foto onscherp maken.

Bij oudere iPhones (en objecten waar de iPhone 15 het niet automatisch kan), moet je voor het maken van een portretfoto de Portret-stand inschakelen. Open de Camera-app en veeg door de rij met opties om de ‘Portret’-modus te openen. Wil je dus écht zeker weten dat je een portretfoto maakt? Dan moet je de functie even aanzetten voordat je de foto maakt.

Het maken van portretfoto’s op je iPhone kost net wat meer moeite dan bij het maken van normale foto’s. Dit komt omdat de portretstand wat meer eisen stelt aan je positie. De Camera-app geeft aan wanneer je de camera te dichtbij of te veraf houdt. Ook zegt hij aan wanneer de omgeving bijvoorbeeld te donker is. Je zit op de juiste afstand wanneer het onderste balkje geel wordt.

Je kunt het systeem een beetje cheaten door met je vinger op het scherm aan te geven waar je wilt focussen. Vervolgens houd je je vinger op het scherm en veeg je heel iets naar beneden (of naar boven). De melding ‘AE/AF-vergrendeling’ verschijnt dan.

Nu kun je de camerapositie nog iets aanpassen tot het balkje onderaan geel wordt. Houd er wel rekening mee dat de iPhone het focuspunt vasthoudt en je de kans hebt dat de foto wat wazig wordt als je je teveel verplaatst.

3. Portretfoto’s bewerken

De laatste functie in deze iPhone-tips wordt vaak over het hoofd gezien: de nabewerking. Dit maakt een foto altijd nét wat beter. De iPhone houdt van realistische kleuren, maar vaak oogt de foto hierdoor wat flets. Hier is gelukkig eenvoudig wat aan te doen met de ingebouwde bewerkingsfuncties. Open de foto in de ‘Foto’s’-app en tik rechtsboven op ‘Wijzig’ om de foto-editor te openen (in iOS 18 tik je onderaan op de drie streepjes).

Een foto die gemaakt is in de portretmodus heeft een extra optie die je niet terugziet bij de ‘normale’ foto’s. Tik daarom op het eerste icoontje onderaan (de kubus) en pas het licht aan door voor de optie ‘Studiolicht’ te kiezen (in iOS 18 vind je de kubus linksboven). Hiermee geef je het onderwerp wat meer belichting.

Tik daarna op het icoontje van het diafragma (herkenbaar aan de letter f) en pas de scherptediepte van de achtergrond naar wens aan. Probeer hierbij ongeveer op 1/3 van de maximale onscherpte te blijven.

Ook nog handig om te weten

Met de portretmodus maak je foto’s waarbij het onderwerp scherp is en de achtergrond onscherp. Dit zorgt ervoor dat je onderwerp als het ware ‘los’ komt van de achtergrond en je een professioneel uitziende foto krijgt. Alle iPhones vanaf de iPhone 7 Plus ondersteunen de portretmodus in meer of mindere mate.

Let op: wanneer je een iPhone met portretmodus hebt, betekent dit niet dat je alle functies kunt gebruiken. Er zitten namelijk kleine verschillen tussen de toestellen. Zo kan de iPhone XR en de iPhone SE 2020 de portretmodus niet gebruiken voor het fotograferen van dieren of voorwerpen. En kun je vanaf de iPhone 12 Pro (Max) en de iPhone 13 Pro (Max) de portretmodus ook in het donker gebruiken.

