iPhone tips: zo beperk je het dataverbruik op je iPhone

Steeds meer mensen hebben een onbeperkte internetbundel op hun iPhone, maar niet iedereen heeft die luxe. In deze iPhone-tips laten we je zien hoe je het dataverbruik op je iPhone kunt beperken. Zo kom je nooit helemaal zonder internet te zitten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone tips: dataverbruik beperken op je iPhone

Heb je geen grote mobiele databundel op je iPhone? Of heb je het deze maand al veel te bont gemaakt en moet je de laatste paar dagen nog effe doorkomen? Geen nood! In deze iPhone tips vertellen we hoe je het dataverbruik op je iPhone kunt beperken!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies te weten komt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Zoek de grote dataverslinders op

Als eerst tip in deze iPhone tips pakken we de dataverslinders aan die je niet ziet. Sommige apps snoepen op de achtergrond stiekem best veel van je mobiele databundel af. Gelukkig kun je de apps vrij makkelijk checken op dataverbruik. Dat doe je op de volgende manier.

Verbruik mobiele data van apps checken en uitzetten op iPhone Tik op ‘Instellingen’; Ga naar ‘Mobiel netwerk’; Scrol naar beneden, onder ‘mobiele data’ staat het verbruik per app; Zet per app de schuifknop uit om te voorkomen dat de app je mobiele databundel gebruikt.

Je kunt zo dus precies zien hoeveel data een app gebruikt. Door de schuifknop uit te zetten kun je de app alleen nog met een wifi-verbinding gebruiken.

2. Gebruik (gratis) wifi waar mogelijk

Probeer zoveel mogelijk wifi te gebruiken wanneer het beschikbaar is. Zo kun je je 4G of 5G uitschakelen en verbruik je geen MB’s uit je databundel. Zolang je niet hoeft te betalen voor wifi, kun je dus gratis internetten zonder dat het ten koste gaat van je dataverbruik. Vooral voor fervente gebruikers van bijvoorbeeld YouTube en Netflix is wifi bijna onmisbaar.

Let bij gratis en onbeveiligd wifi wel op en ga geen bankzaken regelen. Ook privacygevoelige berichten kun je op een (onbeveiligd) wifi-netwerk beter achterwege laten. Gebruik daar dan toch liever je eigen mobiele databundel voor.

3. Download muziek, films en series van tevoren

Luister je veel muziek on the go? Of kijk je veel Netflix en YouTube wanneer je onderweg bent? Als je weet dat je geen wifi kunt gebruiken, kun je beter geen Netflix kijken.

Handiger is dan om thuis (of wanneer je een wifi-verbinding hebt) de films, series of muziek alvast te downloaden. Je kunt dan straks zonder gebruik van je data lekker Netflix gaan zitten bingen of je playlist van 500 nummers op Apple Music beluisteren.

Lees meer: Netflix offline kijken (zo kun je films en series downloaden)

4. Zet de Databesparingsmodus aan

Een van de snelste tips om data te besparen op je iPhone is de ‘Databesparingsmodus’. Die zet je eenvoudig aan of uit. Om de Databesparingsmodus aan te zetten volg je onderstaande stappen.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Mobiel netwerk’;

Tik op ‘Opties mobiele data’;

Kies voor ‘Datamodus > Databesparingsmodus’.

Hiermee zet je automatische updates en achtergrondtaken van apps uit wanner je alleen een mobiele dataverbinding hebt. Dit heeft overigens geen invloed op de hoeveelheid data die je verbruikt wanneer je bijvoorbeeld YouTube gaat kijken. Daarvoor moet je bij de laatste tip uit onze iPhone-tips van deze week zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Check bij veelgebruikte apps de instellingen

Veel apps hebben vaak nog hun eigen instellingen voor mobiele data. Daarom is het ook handig om apps die je veel gebruikt even apart te checken. Zo heeft de app Foto’s een optie om via je mobiele data je net gemaakte foto’s naar je iCloud te sturen. Dat hakt er behoorlijk in als je een beperkt internetabonnement hebt. Zet daarom deze optie meteen uit.

Een ander voorbeeld is Apple Music. Je kunt daar in de instellingen aangeven dat bij ‘Mobiel streamen’ de muziek in hoge kwaliteit geluisterd kan worden. Dit snoept natuurlijk veel meer van je databundel af dan wanneer je de muziek van tevoren (via een wifi-verbinding) binnenhaalt.

Daarnaast kun je bij veel apps de hoeveelheid data die ze gebruiken instellen. Zo is het bijvoorbeeld bij YouTube mogelijk om in te stellen dat je bij een mobiele dataverbinding een lagere kwaliteit (en zo dus minder data gebruikt) van het filmpje kijkt. Check ook dit soort opties even.

Meer tips voor iPhone