iPhone tips: 4 functies om je privacy op WhatsApp te beschermen

Gebruik jij WhatsApp regelmatig, maar ben je bezorgd over je privacy? Met deze iPhone tips maak je WhatsApp nog veiliger!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Privacy beschermen op WhatsApp

Deel jij al jouw berichten, foto’s en video’s via WhatsApp? Dan is het belangrijk om je privacy op WhatsApp goed te beschermen. Zo kun je zelf bepalen wie je kan bellen, of je meldingen zichtbaar zijn en wie je reservekopie in kan zien. Het is daarom slim om eens in de zoveel tijd te controleren of je wel de juiste functies hebt ingesteld.

Lees ook: Berichten verwijderen op WhatsApp: zo doe je dat

Gelukkig brengt WhatsApp regelmatig updates uit om de privacy in de app te verbeteren. Zo zijn er de laatste maanden weer nieuwe functies geïntroduceerd, waarmee je jouw privégegevens nog beter kunt beschermen. Wij geven je een aantal tips met nieuwe én oude functies van WhatsApp, zodat jouw privacy beter beschermd is op je iPhone.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9,2 (695.795 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt! Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Onbekende nummers stilhouden

Word jij vaak gebeld door nummers die niet in je contactenlijst staan? WhatsApp heeft daar een oplossing voor bedacht, want met een nieuwe functie worden oproepen van onbekende mensen automatisch stilgehouden. Zo is je nummer minder gevoelig voor bijvoorbeeld ongewenste reclametelefoontjes en wordt jouw privacy op WhatsApp beter beschermd.

Met de nieuwe functie gaat je iPhone niet meer af als je door een onbekend nummer wordt gebeld. De oproep verschijnt wel in de lijst met Oproepen, je krijgt dan een melding zodra je het gesprek hebt gemist. Je houdt onbekende nummers stil door in WhatsApp naar ‘Instellingen > Privacy > Gesprekken’ te gaan. Kies vervolgens voor ‘Houd onbekende bellers stil’.

2. Verberg je meldingen van WhatsApp

Het is handig dat je de berichten die je krijgt op WhatsApp al kunt lezen op je beginscherm, maar sommige notificaties houd je liever privé. Als je niet wilt dat iedereen meeleest met je meldingen van WhatsApp, is het ook mogelijk om de inhoud van de notificaties te verbergen. Je ziet dan alleen van welk contactpersoon of in welk groepsgesprek je een bericht krijgt, maar niet wat er in dat bericht staat.

Lees ook: WhatsApp geeft je privacy (en zet vreemdgaan in de schijnwerpers)

Het verbergen van je meldingen doe je door in WhatsApp ‘Instellingen > Meldingen’ te openen. Schakel ‘Toon voorvertoning’ uit om de inhoud van de notificaties te verbergen. Zo voorkom je dat iemand al je berichten leest, bijvoorbeeld als je iPhone even onbeheerd op tafel ligt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Beveilig je reservekopie

WhatsApp heeft ingesteld dat alle chats automatisch met end-to-end-encryptie zijn beveiligd. Dat betekent dat ook WhatsApp zelf de inhoud van de berichten niet in kan zien, zodat je privacy gewaarborgd blijft. Voor de reservekopie die je van je gesprekken kunt maken geldt dit (nog) niet automatisch. Wanneer je een back-up maakt, zijn je chats dus alsnog zichtbaar voor WhatsApp en Apple.

Gelukkig heb je in WhatsApp ook de optie om end-to-end-encryptie handmatig in te schakelen voor je reservekopie. Dat betekent dat alleen jij toegang hebt tot de back-up, zelfs WhatsApp en Apple kunnen de inhoud van de reservekopie dan niet meer openen. Zo weet je zeker dat de gesprekken op WhatsApp echt goed beveiligd zijn.

Het instellen van end-to-end-encryptie bij de reservekopie gaat als volgt:

Open WhatsApp; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Chats > Reservekopie chats’; Ga naar ‘End-to-end versleutelde reservekopie’; Kies voor ‘Schakel in’.

4. Voer tot slot een privacycontrole uit

Het is tot slot verstandig om eens in de zoveel tijd te checken welke privacy-instellingen je hebt geselecteerd op WhatsApp. Met Privacycontrole vind je al deze gegevens sinds kort terug in één overzicht. Zo zie je wie er contact met je op kan nemen, welke persoonsgegevens zichtbaar zijn en welke informatie er zichtbaar van je is in de chat.

Lees ook: Gesprekken beveiligen: zo zijn je berichten in WhatsApp écht beschermd

De Privacycontrole vind je terug in WhatsApp onder ‘Instellingen > Privacy’. De controle wordt daar als een melding bovenaan de lijst getoond. Als je dan op de Privacycontrole tikt, krijg je een menu te zien met alle privacy-instellingen van WhatsApp. Zo zie je gemakkelijk hoe goed jouw privacy beschermd is en kun je bepaalde instellingen direct aanpassen als dat nodig is.

Op zoek naar meer tips voor je iPhone?

Vond je deze tips voor WhatsApp op je iPhone interessant, maar wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder de meest recente tips!