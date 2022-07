iPhone-tips: deze 5 verrassende AirPods-functies ken je vast nog niet

De Apple AirPods zijn geweldig om muziek mee te luisteren, maar de oordopjes hebben meer features in hun mars. In de iPhone-tips van deze week laten de vijf tofste functies van de Apple AirPods zien die je zeker nog niet kent!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple AirPods: de vijf tofste functies

De oordopjes van Apple zijn op de eerste plaats gemaakt om muziek mee te luisteren, maar ze hebben zo veel meer in hun mars. Niet alleen kunnen ze notificaties voor je oplezen, het is ook mogelijk om samen met een vriend of vriendin naar tegelijkertijd naar dezelfde muziek te luisteren. Wij laten in de iPhone-tips van deze week de vijf tofste features van de Apple AirPods zien, die je nog niet kent.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Samen naar muziek luisteren: audio delen

Ben je samen met een van je vrienden op stap? En hebben jullie beide een setje AirPods? Dan kun je samen verbinding maken met één iPhone en naar dezelfde muziek luisteren. Gezellig toch? Dat doe je op de volgende manier.

Samen naar muziek luisteren op iPhone met AirPods Verbind je AirPods met je iPhone; Open het bedieningspaneel door in de rechter bovenhoek naar beneden te vegen (op een iPhone met Touch ID veeg je van beneden naar boven); Kies rechtsboven voor het AirPlay-icoontje (het driehoekje met de cirkels); Tik op ‘Deel audio…’ en houd het andere setje AirPods (of de andere iPhone of iPad waarmee ze verbonden zijn) in de buurt van je iPhone; Tik op ‘Deel audio’ en speel de muziek op beide setjes AirPods af.

2. Bediening van AirPods aanpassen

Wanneer je naar een volgend nummer wilt skippen, kun je natuurlijk op je iPhone het volgende liedje starten. Een andere manier is om twee keer in het steeltje van je AirPods knijpen. Bij de eerste en tweede generatie AirPods (die met de langere steeltjes) dubbeltik je bovenaan de steel.

Je kunt deze bediening naar wens aanpassen. Dat doe je door de AirPods te verbinden met je iPhone. Vervolgens open je de app ‘Instellingen > Bluetooth’. Daarna tik je op het informatie-icoontje (de ‘i’) naast de verbonden AirPods. Hier kun je vervolgens de knoppen aanpassen. Heb je AirPods 3? Dan is het jammer genoeg niet mogelijk om de besturing aan te passen.

3. Automatisch wisselen tussen apparaten

Wanneer je meerdere Apple-apparaten hebt (en met hetzelfde Apple ID bent ingelogd) hoef je de AirPods maar één keer te verbinden om ze op al je apparaten te gebruiken. Het mooie hiervan is dat je AirPods dan ook automatisch tussen de apparaten kunnen wisselen.

Luister je bijvoorbeeld naar muziek op je iPhone en stap je daarna over op je Mac om een videogesprek te starten? Dan maken de Apple Airpods automatisch verbinding met je Mac. Soms moet je dan op je Mac nog wel even op ‘Verbind’ klikken.

4. AirPods gebruiken om gesprekken beter te horen

Een van de apartste Apple Airpods-functies is dat je ze kunt gebruiken om gesprekken beter te horen terwijl je de oordopjes draagt. Dit stel je op de volgende manier in:

Open de ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Toegankelijkheid’;

Scrol wederom omlaag en kies voor ‘Audio/Visueel’;

Tik op ‘Aangepaste koptelefoon’ en zet de schuifknop bij ‘Aangepaste koptelefoon’ op aan;

Kies onder ‘Stem geluid af voor’ voor de optie ‘Stembereik’;

Bij de schuifbalk eronder kies je voor ‘Sterk’.

Heb je de AirPods Pro? Dan tik je bij stap 5 op de optie ‘Configuratie van aangepast geluid’. Doorloop vervolgens de stappen om het geluid in te stellen.

5. Tekst voor laten lezen op Apple AirPods

Sinds iOS 13 is het mogelijk dat Siri bepaalde notificaties voorleest op je AirPods In iOS 15 zijn daar zelfs een aantal functies bij gekomen. Het is een van de handigste Apple AirPods-features, want dan hoef je bijvoorbeeld tijdens het hardlopen of fitnessen niet je iPhone tevoorschijn te halen wanneer je een bericht ontvangt.

Je kunt instellen welke berichten Siri allemaal moet voorlezen op je AirPods. Dat doe je op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen > Berichtgeving > Kondig meldingen aan’;

Scrol naar beneden en tik op de app waarvan je de meldingen voortaan door Siri wilt uit laten spreken;

Zet de schuifknop aan bij ‘Kondig meldingen aan’.

Apple AirPods kopen

Heb je nog geen AirPods? Maar wil je ze eigenlijk wel hebben na het lezen van dit artikel? Of ben je wel eens toe aan een upgrade wanneer je nog de eerste generatie AirPods hebt? Check dan eerst even het onderstaand artikel.

Lees meer: alle AirPods op een rij – welke kun je het beste waarvoor gebruiken?

Heb je een keuze kunnen maken? Bekijk dan onze AirPods-prijsvergelijker voor de beste prijs! Hieronder hebben we de beste prijzen van AirPods al voor je op een rijtje gezet!

Meer tips en trucs voor iPhone en iPad

Dit waren de iPhone-tips van deze keer. Ben je op zoek naar nog meer leuke tips voor je iPhone of je iPad? Check dan de volgende drie functies die je vrijwel dagelijks van pas komen. Daarnaast hebben we ook nog een paar leuke functies die stiekem verborgen zitten. Houd ook iPhoned in de gaten voor nog meer tips en trucs!