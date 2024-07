iPhone-tips: zo werk je beter en sneller met de Dropbox-app

Dropbox is handig, maar niet altijd gebruiksvriendelijk. Met deze tips werk je beter en sneller met de Dropbox-app op je iPhone!

iPhone-tips: zo werk je beter en sneller met Dropbox

Dropbox is een clouddienst die al sinds 2007 bestaat en van tijd tot tijd best populair was. Gebruik je de app niet zo vaak, dan kan het soms best lastig zijn om snel voor elkaar te krijgen wat je wilt. Daarom laten we je in de iPhone-tips van deze week zien hoe je beter en sneller werkt met de Dropbox-app!

1. Maak bestanden offline beschikbaar

Wanneer je op vakantie gaat en je weet niet zeker of je straks op internet kunt, dan is het verstandig om de bestanden die je nodig hebt offline beschikbaar te maken. Daar beginnen we deze iPhone-tips mee. In Dropbox is het offline beschikbaar maken van je bestanden heel eenvoudig:

Open de Dropbox-app; Navigeer naar het bestand dat je offline beschikbaar wilt maken; Tik op de drie puntjes die ernaast staan; Schakel ‘Offline beschikbaar maken’ in.

Je kunt de bestanden die je offline beschikbaar hebt gemaakt nu altijd en overal openen, of je nu een internetverbinding hebt of niet.

2. Upload foto’s en video’s automatisch

Nummer twee van deze iPhone-tips neemt je wat werk uit handen. Want als je zeker wilt weten dat al je foto’s en video’s in je Dropbox terechtkomen, dan kun je daar een automatische upload-functie gebruiken. Ook dit is gelukkig heel eenvoudig om in te stellen:

Open de app Dropbox;

Tik beneden op ‘Account’;

Tik op ‘Camera-uploads’;

Tik op ‘Camera-uploads inschakelen’.

Je bepaalt op deze pagina zelf of je alle foto’s in je Dropbox wilt opslaan, of je alleen foto’s of ook video’s wilt opslaan en in welk formaat HEIC-foto’s moeten worden opgeslagen. Wil je voorkomen dat er mobiele data wordt gebruikt tijdens het back-uppen, laat de optie ‘Gegevens van mobiele telefoon gebruiken om back-up te maken’ dan uitgeschakeld.

3. Scan documenten in

Nummer drie van deze iPhone-tips is handig voor iedereen die graag papieren documenten opslaat in Dropbox. De Dropbox-app heeft namelijk een ingebouwde documentscanner die perfect is voor het digitaliseren van papieren documenten. Inscannen en opslaan in Dropbox gaat zo in één keer. Het werkt als volgt:

Open de Dropbox-app;

Tik beneden op het plusteken;

Tik op ‘Document scannen’;

Sta indien nodig toe dat Dropbox toegang krijgt tot de camera.

Nu maak je eigenlijk een foto van het gewenste document, waarna de app het resultaat automatisch verbetert. Ben je niet tevreden met het resultaat, dan kun je het nog naar eigen inzicht aanpassen.

4. Bestanden delen en samenwerken

Bestanden en mappen die je in Dropbox hebt staan, kun je gemakkelijk delen met anderen. Ook samenwerken aan bestanden wordt zo een fluitje van een cent. Het enige wat je nodig hebt, zijn de contactgegevens van de andere persoon. Vervolgens ga je zo te werk:

Open de Dropbox-app;

Tik beneden op ‘Bestanden’;

Ga naar het bestand of de map die je wilt delen;

Tik op de drie puntjes erachter en dan op ‘Delen’;

Kies of diegene alleen mag bekijken of ook mag bewerken;

Kopieer de link of deel de link direct met de betreffende persoon.

5. Beveilig je bestanden

Nummer vijf van de iPhone-tips van deze week zorgen voor wat extra veiligheid. Je kunt in de Dropbox-app je bestanden beveiligen met Face ID of Touch ID, zodat je zeker weet dat ze altijd veilig zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je eerst je bestanden beveiligen met een toegangscode. Daarna kun je Face ID of Touch ID eenvoudig aan of uit zetten. Je doet dit op de volgende manier:

Open de Dropbox-app;

Tik rechtsonder op ‘Account’;

Tik rechtsboven op het tandwieltje;

Onder ‘Vergrendeling met toegangscode’ tik je op ‘Toegangscode inschakelen’;

Voer een toegangscode van vier cijfers in en bevestig deze.

De toegangscode is nu ingesteld. In de Instellingen zie je nu de optie ‘Face ID’ (of Touch ID, afhankelijk van je iPhone), die je eenvoudig kunt inschakelen.

6. Zet een widget op je thuisscherm

We sluiten deze iPhone-tips af met een manier om Dropbox nog sneller en doeltreffender te gebruiken. Dat doe je met een widget op je thuisscherm. Dropbox biedt zes verschillende widgets, dus kies welke voor jou het meeste toevoegt. Een widget waarmee je direct een document kunt inscannen is bijvoorbeeld erg handig. Zo voeg je ze toe:

Druk lang op een leeg stukje van je thuisscherm;

Tik op het plusteken linksboven;

Tik op ‘Zoek widgets’ en typ ‘dropbox’;

Tik op ‘Dropbox’ en kies een van de zes widgets;

Ten slotte tik je op ‘Voeg widget toe’.

Meer iPhone-tips?

