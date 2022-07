iPhone-tips: drie functies die je vrijwel dagelijks van pas komen

Je iPhone zit vol met handige functies die de meeste niet kennen, maar stiekem wel erg nuttig zijn. In deze iPhone-tips laten we drie functies zien die je vrijwel dagelijks van pas gaan komen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips die je vrijwel dagelijks van pas komen

Wist je dat je de tekst op je foto’s kunt doorzoeken? En dat je een schermopname kunt maken mét gebruik van de microfoon? Dit en meer lees je in de iPhone-tips van deze week.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Snel een timer instellen

Je weet natuurlijk dat je een timer in kunt stellen in de app ‘Klok’. Het is zelfs mogelijk om met Siri een timer aan te zetten als je bijvoorbeeld aan het koken bent. Er is nog een manier om snel een timer aan te zetten, zonder dat je eerst de klok-app hoeft te openen.

Open het bedieningspaneel door in de rechterbovenhoek naar beneden te vegen. Op een iPhone met Touch ID veeg je van onderaan het scherm naar boven om het bedieningspaneel te openen;

Tik op het icoontje met het klokje en houd je vinger even ingedrukt;

Veeg met je vinger over de balk om de timer in te stellen. Je kunt een timer instellen van 1 minuut tot en met 2 uur;

Tik op ‘Start’ om de timer te starten.

2. Opname met microfoon gebruiken

Maak je wel eens een momentopname met je iPhone om bijvoorbeeld je ouders te helpen en uit te leggen waar een bepaalde functie zit? Wist je dat je tijdens het maken van een momentopname ook een voice-over kunt toevoegen? Handig als je snel wat extra uitleg wilt geven op de iPhone. In deze iPhone-tips vertellen we stap-voor-stap hoe je zo’n video maakt.

Open het bedieningspaneel, op een iPhone met Face ID veeg je in de rechter bovenhoek naar beneden. Heb je Touch ID? Dan veeg je van onderaan naar boven;

Houd je vinger ingedrukt op het momentopname-icoontje (dit is de cirkel met de stip erin);

Tik onderaan op het icoontje met de microfoon om de functie aan te zetten;

Daarna tik je op ‘Start opname’ en maak je de video.

Extra iPhone-tip: alles op het scherm wordt opgenomen, dus ook de meldingen die je misschien krijgt. Daarom is het soms handig om je iPhone vooraf (tijdelijk) in de vliegtuigmodus te zetten. Dat doe je door in het bedieningspaneel op het vliegtuigicoontje te tikken.

3. Tekst zoeken in foto’s

De leukste tips hebben we voor het laatst bewaard in deze iPhone-tips, want er is namelijk een manier om de tekst op je foto’s te doorzoeken. Zo kun je eenvoudig een foto met een lekker recept terugvinden of bijvoorbeeld een bepaalde foto met een landkaart.

Het vreemde is wel dat je geen optie hebt om naar tekst in je foto’s te zoeken vanuit de app ‘Foto’s’. Dat moet je doen met de functie Spotlight op je iPhone (of iPad).

Tekst op foto’ doorzoeken op iPhone Veeg met je vinger omlaag tot bovenaan het scherm een zoekvakje verschijnt; Typ het trefwoord waar je naar wilt zoeken; Veeg naar onderen naar ‘Tekst gevonden in Foto’s’; Tik op de foto die je wilt openen; Je iPhone opent de foto en laat meteen het gevonden woord extra duidelijk zien.

Meer tips en trucs voor iPhone en iPad

Dit waren de tips voor de iPhone en iPad van deze week. Kun je nog meer handige tips gebruiken? Lees dan ook eens de volgende vier handige tips voor WhatsApp door en check deze drie functies die je moet gebruiken (omdat ze zo handig zijn). Houd ook regelmatig iPhoned in de gaten voor meer tips en trucs!