iPhone-tips: voorkom dat je iPhone op vakantie oververhit raakt

Wanneer jij verbrandt, is het niet ondenkbaar dat je iPhone van binnen een vergelijkbaar lot ondergaat. Deze iPhone-tips zorgen dat je iPhone op vakantie goed blijft werken.

Voorkom dat je iPhone op vakantie oververhit raakt

Het is natuurlijk niet leuk als je op vakantie je iPhone een tijdje niet kunt gebruiken omdat die oververhit is. Maar als je iPhone helemaal het loodje legt vanwege de warmte ben je natuurlijk nog veel verder van huis. Daarom hebben we deze week iPhone-tips die dat helpen voorkomen. Sommige zijn natuurlijk voor de hand liggend, andere had je misschien helemaal niet aan gedacht. Check ze allemaal!

1. Sneller in de schaduw

We beginnen deze iPhone-tips met het belang van schaduw. Apple schept graag op over de helderheid van iPhone-schermen, zodat je ze zelfs in direct zonlicht goed kunt aflezen. Bij een helderheid van 1000 of 2000 nits gaat dat inderdaad uitstekend. Het kost alleen meer stroom en genereert meer warmte dan wanneer je je iPhone in de schaduw gebruikt.

Daarbij geeft direct zonlicht stralingswarmte af aan materialen zoals metaal en glas, waardoor de temperatuur van je iPhone snel stijgt. Als je je iPhone langere tijd moet gebruiken, zoek dan op tijd de schaduw op om zowel je iPhone als jezelf te beschermen.

2. Gebruik geen veeleisende apps tijdens het opladen

Nummer twee van deze iPhone-tips gaat over een andere warmtebron dan de zon. Warmte komt namelijk niet alleen van buitenaf. De processor van je iPhone moet veel harder werken als je bijvoorbeeld grafisch veeleisende games speelt, waardoor het apparaat zelf meer warmte genereert dan normaal.

Het spelen van dergelijke games kan de batterij van je iPhone ook snel leegtrekken, dus het is logisch dat je tegelijkertijd wilt opladen. Alleen verhoogt deze combinatie van intensieve verwerking en opladen de warmteontwikkeling nog meer. En dat leidt al snel tot oververhitting. Niet doen dus!

3. Pauzeer na het opnemen van een video

Het opnemen van video’s vergt veel van je iPhone: er worden meerdere megabytes aan gegevens per seconde vastgelegd en opgeslagen, en meestal wordt dat beeldmateriaal tegelijkertijd verwerkt. Net als dure systeemcamera’s die video’s van hoge kwaliteit kunnen opnemen, loopt je iPhone op den duur tegen een thermisch plafond aan. En in tegenstelling tot veel van die camera’s heeft je iPhone geen extra ventilatoren om de warmte af te voeren.

Nummer drie van deze iPhone-tips kan belangrijker zijn dan je denkt, zeker wanneer je lange clips opneemt. Je moet dan tussendoor echt even een paar minuten pauzeren om je iPhone weer te laten afkoelen.

Nummer 4 van de iPhone-tips van deze week klinkt natuurlijk als overdreven algemeen advies: zorg ervoor dat de software van je iPhone up-to-date is. Toch is het goed advies. Zo zorgde een bug in iOS 17 ervoor dat veel iPhone 15 Pro’s oververhit raakten. Apple bracht al snel iOS 17.0.3 uit om het probleem te verhelpen, maar daar moest je dus wel voor updaten.

Overigens is het normaal dat een iPhone tijdens en na een systeemupdate warm wordt, omdat de software op de achtergrond allerlei gegevens optimaliseert. Dit is gelukkig maar een tijdelijke temperatuurverhoging.

5. Gebruik een hittebestendig hoesje

Als je de hitte niet kunt vermijden en vaak moet wachten tot je telefoon is afgekoeld, kun je overwegen om een goedkoop thermisch telefoonhoesje te kopen om je iPhone in op te bergen. Dit soort thermische hoesjes werken ook aan de andere kant van het spectrum en beschermen je iPhone tegen koud weer als dat nodig is.

Je kunt er ook voor kiezen om je huidige hoesje te vervangen door een hittebestendig exemplaar. De Hittebestendige iPhone Case van Chasson is bijvoorbeeld een goede keuze!

6. Algemene tips tegen oververhitting

Tot slot van deze iPhone-tips nog wat algemene zaken om in je achterhoofd te houden wanneer je ergens bent waar de temperaturen hoog oplopen:

Haal je iPhone uit het hoesje.

Voorkom dat je je iPhone voor langere tijd blootstelt aan direct zonlicht.

Laat je iPhone niet achter in een auto; daar loopt de temperatuur al snel op tot boven de 45 graden.

Laad je iPhone pas op als je het toestel de kans hebt gegeven om af te koelen.

Zet de helderheid van het scherm lager.

Sluit apps af die je niet gebruikt.

Indien mogelijk is de Vliegtuigmodus of je iPhone uitschakelen een goed idee.

Meer iPhone-tips?

