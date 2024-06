iPhone-tips: 6 handigheidjes voor de berichten-app Telegram

Telegram is het populairste alternatief voor WhatsApp. Daarom laten we in de iPhone-tips van deze week 6 handigheidjes voor Telegram zien!

iPhone-tips: 6 handigheidjes voor Telegram

Hoewel Telegram op WhatsApp lijkt, zijn er toch heel wat verschillen. De 6 handigheidjes in deze iPhone-tips zijn niet alleen handig als je net Telegram gebuikt. Ook wanneer je de app al langer gebruikt zijn deze tips handig. Doe er je voordeel mee!

1. Start een geheime chat

We beginnen deze iPhone-tips met een geheime chat. Telegram gebruikt twee soorten versleuteling. Bij privégesprekken en groepschats wordt het verkeer tussen de server en gebruiker versleuteld. Maar Telegram heeft ook geheime chats. Als je die gebruikt wordt er nog een extra laag versleuteling tussen de eindgebruikers toegepast.

Telegram zelf kan deze geheime chats ook niet ontcijferen. Verwijder je een bericht in zo’n geheime chat, dan verdwijnt dat berichtje ook bij de ontvanger. Uiteraard is het niet mogelijk om berichten vanuit een geheime chat door te sturen. Een geheime chat start je als volgt:

Geheime chat starten op Telegram Open de app Telegram; Tik op het tabblad ‘Contacten’; Druk lang op een contactpersoon; Tik op ‘Geheime chat starten’.

2. Verberg ‘laatst gezien en online’

Net als in WhatsApp kun je standaard zien of je contactpersonen online zijn en wanneer ze voor het laatst online zijn geweest. Dat is iets wat tegenwoordig bijna iedereen wel uitschakelt. En dat kan bij Telegram gelukkig ook. Hieronder lees je hoe dat werkt.

Open de app Telegram;

Tik beneden op ‘Instellingen’;

Tik op ‘Privacy en veiligheid’;

Tik op ‘Laatst gezien & online status’;

Kies hier voor ‘Niemand’.

Je hebt hier de mogelijkheid om een of meerdere contactpersonen van uit te sluiten. Dit doe je onder ‘UITZONDERINGEN’. Tik daar achter ‘Altijd delen met’ op ‘Toevoegen’ en kies de gewenste contactpersonen.

3. Stuur een ‘stil’ bericht of plan een bericht

Nummer drie van deze iPhone-tips is voor wanneer iets je op een onchristelijk tijdstip van het hart moet. Je hebt bij Telegram dan twee mogelijkheden. Je kunt het bericht plannen zodat jij het kwijt bent en de ontvanger het op een ingesteld tijdstip ontvangt. Je kunt het bericht ook direct ‘stil’ verzenden. Je bericht wordt dan wel direct afgeleverd, maar zonder enig geluid of trilling. Beide opties werken op praktisch dezelfde manier:

Open de app Telegram en de gewenste chat;

Typ het bericht dat je van het hart moet;

Druk lang op het pijltje waarmee je berichten verstuurt;

Kies nu voor ‘Stuur zonder geluid’ of voor ‘Bericht plannen’.

4. Verwijder berichten van anderen

Nummer vier van deze iPhone-tips is voor wanneer je een bericht niet langer kunt aanzien. Bij Telegram is het dan namelijk mogelijk om niet alleen berichten die je zelf verstuurd hebt te verwijderen, maar ook berichten van anderen. Dat is in de app Berichten en in WhatsApp niet mogelijk. Het verwijderen is heel eenvoudig: druk lang op het betreffende bericht en kies voor ‘Verwijder’. Je krijgt dan ook nog de optie om het bericht alleen voor jezelf of ook voor de ontvanger te verwijderen.

5. Gebruik deelbare Chatmappen

De vierde van deze iPhone-tips gaat over een functie die WhatsApp niet heeft. In Telegram is het in tegenstelling tot WhatsApp namelijk mogelijk om je chats in mapjes onder te verdelen. In een Chatmap kun je maximaal 200 chats plaatsen. Vervolgens kun je de chatmap inclusief alle chats met een enkele link delen met vrienden of familie. Je kunt Chatmappen maken door naar de Instellingen te gaan, op ‘Chatmappen’ te tikken en vervolgens op ‘Map aanmaken’.

6. Beveilig de app met een pincode

We sluiten de iPhone-tips van deze week af met een stukje beveiliging. Net als bij WhatsApp kun je ook je Telegram-chats afschermen met een pincode, met Touch ID, of met Face ID.

Ga hiervoor naar de instellingen van Telegram en tik daar op ‘Privacy en veiligheid’. Vervolgens tik je op ‘Toegangscode & Face ID’ (heb je een oudere iPhone, dan staat hier uiteraard Touch ID). Geef dan ook meteen aan na hoeveel tijd de chat automatisch moet worden vergrendeld.

Meer iPhone-tips?

