iPhone-tips: dit zijn de beste widgets voor sporters!

Natuurlijk is je iPhone je beste vriend als je gaat sporten, maar met widgets wordt het helemaal leuk. In de iPhone-tips van deze week: de beste widgets voor sporters!

De beste widgets voor sporters

Met de juiste widgets zie je in een oogopslag of het goed hardloopweer is, heb je direct je sportschoolpasje bij de hand en word je er automatisch aan herinnerd dat het tijd is om te bewegen. Wil je weten hoe je widgets toevoegt, lees dan het algemene iPhone-tips artikel over widgets nog even door!

1. Blijf actief met Standland

Deze widget is bedoeld voor iedereen die meer zit dan goed voor hem of haar is, maar eigelijk is hij voor iedereen leuk. De schattige wezentjes in Standland helpen je om vaker op te staan. Sta jij op, dan staan zij ook op. Blijf jij zitten, dan vallen zij in slaap.

In de widget zie je in een oogopslag hoe je ervoor staat en hoe lang het nog duurt voor je weer even moet opstaan. Leuker dan je misschien denkt!

Standland Flask LLP 8,2 (60 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Houd je voortgang in de gaten met Conditie

De tweede van onze iPhone-tips is handig als je je voortgang wilt bijhouden. Veel sporters gebruiken de app Conditie hier waarschijnlijk al voor, want het gaat grotendeels automatisch. Alleen om je resultaten te bekijken, moet je eerst de app openen. Met de widget van Conditie hoeft dat niet meer!

Je ziet in de widget standaard hoever je ringen al vol zijn, hoeveel calorieën je hebt verbrand, hoeveel stappen je hebt gezet en welke afstand je hebt afgelegd. En dat allemaal zonder dat je eerst de app hoeft te openen.

Conditie Apple 4,6 (248 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Altijd zicht op het weer met de Weer-widget

Is het goed weer om te gaan hardlopen? Kun je straks redelijk droog bij de sportschool komen? Dat is informatie die erg praktisch is om in een widget te zien. De widget van de Weer-app is hier prima voor geschikt.

Weer Apple 8,2 (1.167 reviews) Gratis via App Store via App Store

De meeste weer-apps die je in de App Store vindt, bieden ook wel een widget aan. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de widget van Buienalarm, maar een van de beste, nauwkeurigste en betrouwbaarste weer-app en -widget is Carrot. Deze app is alleen niet gratis. Je kunt Carrot een week uitproberen, daarna moet je er 21,99 euro per jaar voor betalen.

CARROT Weather: Alerts & Radar Grailr LLC 8,8 (819 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Je sportschoolpasje altijd bij de hand dankzij Dappre

De laatste widgets in onze iPhone-tips is Dappre. Het is sowieso handig om je sportschoolpasje in een app zoals Dappre te zetten, maar met een widget wordt het nog makkelijker. Je hoeft dan niet eerst op zoek naar de app om die te openen, maar je tikt rechtstreeks op de gewenste kaart. Sneller kan niet!

Je sportschoolpasje toevoegen aan Dappre doe je als volgt:

Open de app Dappre en tik rechtsboven op het plusteken; Tik beneden op ‘Andere kaart’; Scan de code op je kaart. Heb je die niet, ga door naar stap 4; Tik op ‘Handmatig invoeren’ Vul de gegevens in en tik rechtsboven op ‘Bewaar’.

Dappre Dappre 7,8 (10 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer iPhone-tips?

