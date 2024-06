iPhone-tips: met deze trucs haal je veel meer uit je Apple Watch

Met de Apple Watch kun je veel meer dan alleen de tijd aflezen en berichten ontvangen. In de iPhone-tips van deze week laten we daarom zien hoe je meer uit je Apple Watch haalt!

Met deze iPhone-tips haal je meer uit je Apple Watch

Deze iPhone-tips voor je Apple Watch zijn onder meer handig voor iedereen die graag erg stipt is, de Apple Watch als wekker gebruikt en de iPhone net wat te vaak kwijt is. Probeer ze gelijk uit!

1. Zet je Apple Watch een paar minuten voor

We beginnen deze iPhone-tips met een handige functie voor iedereen die graag stipt wil zijn voor afspraken en vergaderingen. Je verandert namelijk alleen de tijd die je op je Apple Watch ziet. De aanpassing heeft geen invloed op je wekkers, meldingen of wereldklokken. Ook de tijd op je iPhone verandert niet.

Je gebruikt de functie door op je Apple Watch naar Instellingen te gaan. tik daar op ‘Klok’ en geef aan hoeveel minuten je de klok van je wijzerplaat vooruit wilt zetten. Dat werkt heel eenvoudig via de digitale kroon. Het maximum dat je kunt instellen is 59 minuten.

2. Gebruik je Apple Watch als afstandsbediening

In nummer twee van deze iPhone-tips bedoelen we met afstandsbediening niet dat je ermee kunt zappen op je tv. We bedoelen dat je de camera van je iPhone ermee kunt bedienen. Je ziet zelfs een voorvertoning op je Apple Watch van de foto die je gaat maken. Handig voor bijvoorbeeld selfies en groepsfoto’s!

Het enige wat je hoeft te doen om deze handige functie te gebruiken, is op je Apple Watch de Camera-app te openen. De camera op je iPhone wordt dan automatisch gestart. Op je Apple Watch kun je nog van camera wisselen, de timer aanpassen, flitser in- of uitschakelen en Live Photo in- of uitschakelen.

3. Schakel de sluimerfunctie uit

In principe is het erg handig dat je je Apple Watch als wekker kunt gebruiken en dat je ook op je watch op ‘Sluimer’ kunt tikken wanneer de wekker afloopt. Maar voor sommige mensen is een sluimerfunctie té handig. Daarom laten we in nummer drie van deze iPhone-tips zien hoe je de sluimerfunctie uitschakelt.

Uitschakelen kan zowel in de wekker op je Apple Watch, als in de wekker op je iPhone. Op je Apple Watch tik je op ‘Wekkers’ en dan op het plusteken om een nieuwe wekker in te stellen. Voer de gewenste tijd in en tik op het vinkje rechtsonder. Tik nu op de wekker die je net hebt ingesteld en zet de schakelaar achter ‘Sluimer’ uit. Op je iPhone zie je de optie ‘Sluimer’ direct staan wanneer je de gewenste tijd in de wekker invoert.

4. Pas standaard antwoorden in Berichten aan

Nummer vier van de iPhone-tips van deze week gaat over de Berichten. Tekst typen in de app Berichten is mogelijk vanaf de Apple Watch Series 7, maar dan alleen als je de taal op Engels zet. In elk ander geval heb je alleen de mogelijkheid om een aantal standaard antwoorden te versturen (OK, Ja, Nee, Bedankt, Kan ik je later bellen?). Die standaard berichten kun je eenvoudig aanpassen.

Om dit te doen, ga je op je iPhone naar de Watch-app en tik je linksonder op ‘Mijn Watch’. Tik nu op ‘Berichten’ en dan op ‘Standaardantwoorden’. Pas de antwoorden aan en/of voeg nieuwe standaardantwoorden toe. Als je klaar bent, tik je rechtsboven op ‘Wijzig’.

5. Gebruik de functie Walkie-Talkie

Nummer vijf van deze iPhone-tips is handig als je samen met iemand die ook een Apple Watch heeft bijvoorbeeld op een drukke plek bent. De functie Walkie-Talkie doet eenmaal ingesteld namelijk precies wat de naam doet vermoeden: je drukt op een knop en kunt praten zolang je de knop ingedrukt houdt. Voor de ander geldt hetzelfde.

Ga op je Apple Watch naar ‘Walkietalkie’ en schakel de functie in. Tik op het plusje linksboven om je lijst met contactpersonen te openen en tik op de gewenste contactpersoon. Je contactpersoon moet je uitnodiging eerst accepteren en vervolgens kun je over en weer met elkaar praten. Over!

6. Zet een oproep in de wacht tot je je iPhone hebt gevonden

Dit een handigheidje dat je kunt gebruiken wanneer je gebeld wordt, maar je iPhone niet bij de hand hebt. Je kunt zo’n oproep in principe beantwoorden met je Apple Watch. Dat ziet er misschien futuristisch uit, maar het is niet altijd even praktisch. Gelukkig is er nog een optie.

Het is namelijk mogelijk om het gesprek in de wacht te zetten, zodat je eerst op je gemak naar je iPhone kunt zoeken. Tik daarvoor op je Apple Watch op de drie puntjes en kies dan voor ‘Neem op met iPhone’. Aan de andere kant hoort de persoon die belt een repeterend geluid totdat je de oproep alsnog beantwoordt met je iPhone.

7. Vind je iPhone met je Apple Watch

Heb je je iPhone weer eens ergens neergelegd waar je hem niet meer terugvindt? Geen nood, met je Apple Watch heb je ‘m zo weer gevonden! Ga gewoon op je Apple Watch naar ‘Zoek apparaten’ en tik op de vermelding van je iPhone. Er verschijnt dan een kaartje waar de locatie van je iPhone op wordt aangegeven. Bovendien heb je de optie om je iPhone een geluid te laten afspelen. Zo vind je ‘m in een handomdraai weer terug!

