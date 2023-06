iPhone-tips: zo haal je meer uit Apple Pay

Betalen met Apple Pay gaat snel, makkelijk en is ook nog veiliger. Met onze iPhone-tips van deze week haal je alles uit het super handige Apple Pay.

Haal meer uit Apple Pay

De bekendste toepassing van Apple Pay is waarschijnlijk dat je er mee kunt betalen in de supermarkt, maar de betaaldienst van Apple heeft meer in zijn mars. We laten je zien wat je er nog meer mee kunt en vertellen je waarom het een goed idee is om Apple Pay vaker te gebruiken.

1. Gebruik Apple Pay ook in webshops

In steeds meer webshops vind je tegenwoordig ook Apple Pay als betaalmethode. Daarbij maakt het meestal niet uit of je de app of de website van het betreffende bedrijf gebruikt. Voor de website was het tot voor kort noodzakelijk om Safari te gebruiken, maar tegenwoordig worden ook andere browsers zoals Google Chrome ondersteund.

Heb je in een webshop de mogelijkheid om met Apple Pay te betalen, dan gaat dat een stuk sneller. Je hoeft geen app van je bank te openen en je hoeft ook geen pincode in te voeren. Als je Apple Pay hebt geselecteerd, gaat verder alles vanzelf.

2. Geen internetverbinding noodzakelijk

Nummer twee van onze iPhone-tips voor Apple Pay is niet zozeer een tip, maar wel een handig weetje. Wanneer je in een winkel met Apple Pay wilt betalen, heb je zelf geen actieve internetverbinding nodig. Dat is mogelijk omdat je iPhone op dat moment je ‘normale’ betaalpas vervangt. Je ‘echte’ betaalpas heeft natuurlijk ook nooit een internetverbinding.

Heb je je betaalkaart ook toegevoegd op je Apple Watch, dan kun je daarmee ook betalen wanneer je je iPhone niet bij je hebt. Houd er in dat geval wel rekening mee dat je nog voldoende batterijduur over hebt.

3. Apple Pay is veiliger dan je bankpas

Betalen met Apple Pay is veiliger dan het gebruik van een ‘gewone’ betaalpas of creditcard. Om met Apple Pay te betalen, is namelijk altijd Face ID, Touch ID of een toegangscode noodzakelijk. Bovendien maakt Apple Pay gebruik van de beveiligingsfuncties die zijn ingebouwd in de hard- en software van je iPhone om je transacties beschermen.

Denk er wel aan om altijd goed te kijken of het bedrag klopt, iets wat je uiteraard ook moet doen als je met je betaalpas betaalt. Het bedrag wordt aan de kassa namelijk vaak handmatig ingevoerd en (typ)fouten zijn nou eenmaal menselijk.

4. Volgorde van je betaalpassen wijzigen

Heb je meer dan één betaalkaart aan de Wallet-app toegevoegd, dan wil je waarschijnlijk de volgorde van de kaarten aanpassen zodat de meestgebruikte kaart als eerste geopend wordt. Dat aanpassen doe je op de volgende manier.

Open de app Wallet;

Houd je vinger op de pas en schuif deze naar boven of beneden;

De voorste pas wordt als standaardkaart ingesteld en ook als eerste geopend;

Overige passen zet je op dezelfde manier in de gewenste volgorde.

Ook op de Apple Watch kun je de volgorde van je betaalpassen wijzigen. Druk twee keer snel achter elkaar op de zijknop. Houd je vinger op de gewenste pas en sleep hem naar boven. De bovenste pas wordt ingesteld als standaardkaart. Sleep eventuele overige betaalpassen naar de gewenste volgorde.

5. Transacties bekijken

De laatste van onze iPhone-tips voor Apple Pay gaat over de transacties. Gebruik je Apple Pay, dan hoef je niet eerst je bankieren-app te openen om je transacties te zien. Dat kan namelijk gewoon via de betaalkaart in de Wallet-app. Het werkt als volgt:

Open de app Wallet;

Tik op de betaalpas waarvan je de transacties wilt bekijken;

Scroll door de transacties en tik op een betaling voor meer informatie.

Hetzelfde is mogelijk op de Apple Watch. Dat gaat op de volgende manier:

Druk twee keer op de zijknop van je Apple Watch;

Tik op de betaalpas;

Scrol naar beneden om door je transacties te bladeren.

Wil je op je iPhone de transacties van je Apple Watch bekijken, open dan de Apple Watch-app, tik kop ‘Mijn Watch’ en scrol naar ‘Wallet en Apple Pay’. Tik op de betaalpas en dan op ‘Transacties’.

