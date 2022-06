Geluiden aanpassen: geef je iPhone een eigen sound met deze drie tips

Iedereen kent het standaardgeluid dat de iPhone maakt wanneer je een berichtje krijgt. Maar soms wil je ook wel eens iets anders. Daarom geven we je drie tips voor het aanpassen van verschillende geluiden op je iPhone.

iPhone-tips: geluiden aanpassen

Standaard laat elke iPhone hetzelfde geluidje horen als je een berichtje krijgt. Eigenlijk is dat best wel vervelend. Want als iemand anders met een iPhone een berichtje krijgt, grijp je vaak automatisch naar je eigen toestel. Daarom geven we je deze keer drie tips voor het aanpassen van de geluiden op je eigen iPhone!

1. Standaardgeluiden aanpassen

Voor het aanpassen van de meeste standaardgeluiden hoef je niet ver te zoeken. Tik op ‘Instellingen > Horen en voelen’. Scrol iets naar beneden en kijk onder het kopje ‘Geluiden en trillingspatronen’. Hier vind je de algemene geluiden die je iPhone maakt. Hier pas je bijvoorbeeld het geluid aan wanneer je een nieuwe e-mail binnenkrijgt of als je een herinneringsmelding ontvangt.

Tik op de instelling die je wilt aanpassen en kies het geluid dat je voortaan wilt gebruiken. Je iPhone laat je eerst nog even horen hoe het nieuwe geluid klinkt.

2. Geluiden van bekende apps aanpassen

Het aanpassen van de geluiden bij iPhone-apps is wat lastiger. Bij elke app zit deze instelling op een andere plek. Soms is het zelfs helemaal niet mogelijk om het geluid te wijzigen. Wij geven je een aantal voorbeelden.

WhatsApp: tik op ‘Instellingen > Meldingen > Geluid’. Je kunt hier de geluiden van berichten en groepen wijzigen.

Telegram: tik op ‘Instellingen > Berichtgeving en geluiden’. Kies vervolgens bovenaan voor ‘Private Chats > Geluid’ om het geluid van individuele gesprekken aan te passen.

Twitter: vanaf iOS 14 en hoger is het alleen mogelijk om het geluid van Twitter uit of aan te zetten. Dat doe je door te tikken op ‘Instellingen’ en naar beneden te scrollen. Tik vervolgens op ‘Twitter > Meldingen ‘ en zet de schuifknop bij ‘Geluiden’ uit.

Check dus zelf in de instellingen van je favoriete app of je de geluiden mag aanpassen. Zit die optie niet in de app, dan is het alleen mogelijk om de geluiden aan of uit te zetten, net zoals bij Twitter het geval is.

3. Liedje als wekker gebruiken

Wanneer elke ochtend je iPhone als wekker gebruikt, word je natuurlijk liever wakker met de muziek van bijvoorbeeld ‘Watermelon suger’ dan dat irritante alarmgeluid. In tip 3 van deze iPhone-tips laten we daarom zien hoe je een liedje als alarm kunt instellen. Dat gaat het makkelijkst als je ook Apple Music hebt. Je doet dat op de volgende manier.

Muziek als alarm instellen op iPhone (met Apple Music) Open Apple Music, tik op het vergrootglas en zoek het liedje dat je wilt gebruiken als wekker; Tik op de drie puntjes achter de naam en kies voor ‘Zet in bibliotheek’; Open de app ‘Klok’ en tik onderaan op ‘Wekker’; Tik op een van je bestaande wekkers of maak een nieuwe door op het plusteken te tikken; Ga naar ‘Geluid’ en scrol naar boven bij ‘Nummers’; Tik op ‘Kies een nummer’ en zoek het nummer in je bibliotheek; Tik op het liedje, keer terug naar het wekkeroverzicht, pas de tijd naar wens aan en tik op ‘Bewaar’.

Wanneer je geen Apple Music hebt, is het mogelijk om beltonen te kopen en die als wekker te gebruiken. Volg in dat geval de volgende stappen.

Open de Klok-app en tik onderaan op ‘Wekker’;

Kies de wekker die je wilt aanpassen;

Tik op ‘Geluid’;

Scrol naar boven en tik op ‘Tone Store’;

Kies het nummer dat je wilt gebruiken, je moet hier wel eenmalig een bedrag voor betalen;

Keer terug naar het wekkeroverzicht en tik op ‘Bewaar’.

