Check jij ook veel te vaak je iPhone op nieuwe berichten? Of word je soms gestoord door de constante stroom notificaties? Wij geven je 3 handige tips om stress door je iPhone te voorkomen!

3 tips om stress door je iPhone te voorkomen

Een enorme lading notificaties zorgt ervoor dat je maar blijven checken voor nieuwe berichten. Je iPhone zorgt hierdoor al te vaak voor de nodige stress. Daarom geven we je 3 tips om stress door je iPhone (of iPad) te voorkomen!

1. Zet (sommige) notificaties uit

Heb je net je iPhone weggelegd, klinkt alweer het bekende notificatiegeluidje. Supervervelend! En toch check je nog even wat er loos is. Maar al te vaak is het weer zo’n nutteloze melding van een van je apps. Zet daarom dit soort notificaties uit. Dat scheelt je veel tijd, stress en irritatie.

Notificaties aanpassen op iPhone Open de app ‘Instellingen’; Tik vervolgens op ‘Berichtgeving’; Onder Meldingsstijl zie je alle apps staan die notificaties kunnen geven. Open de app waarvan je geen melding meer hoeft te zien; Zet de schuifknop bij ‘Sta meldingen toe’ uit.

Als je liever wel de meldingen van alle apps wilt krijgen, is er nog een andere optie die je misschien van pas komt. Het is namelijk mogelijk om in te stellen dat je op bepaalde tijdstippen een overzicht van de notificaties te zien krijgt.

Dit doe je door naar ‘Instellingen > Berichtgeving > Gepland overzicht’ te gaan. In een gepland overzicht vind je alleen de notificaties die je wel wilt ontvangen, maar geen haast hebben.

2. Apparaatvrije tijd gebruiken

In deze iPhone-tips hebben we nog een rigoureuze manier om je telefoontijd te verminderen. Dat is de functie ‘Apparaatvrije tijd’. Tijdens apparaatvrije tijd zijn alleen telefoonoproepen en door jou gekozen apps beschikbaar. Hiermee dwing je jezelf om je iPhone minder te gebruiken.

Tik op ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Schermtijd’;

Tik op ‘Altijd toegestaan’ en kies de apps en contacten die je tijdens apparaatvrije tijd een notificatie mogen sturen;

Tik op ‘Vorige’

Kies vervolgens voor ‘Apparaatvrije tijd’;

Tik op ‘Schakel apparaatvrije tijd in tot morgen’ of tik op ‘Gepland’ en stel zelf het gewenste tijdstip in.

Even Facebook checken, een leuke foto op Instagram zetten en daarna nog even je beklag op Twitter doen. Als je veel op social media bezig bent, kost dit je veel tijd en geeft het ook de nodige stress. Plan daarom een dag in waarop je social media even helemaal links laat liggen.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de notificaties uit te zetten, zoals je in de eerste tip van deze iPhone-tips hebben beschreven. Een andere optie is om de social media-apps van je smartphone te verwijderen, en alleen social media te checken op bijvoorbeeld je iPad of Mac als je ‘s avonds weer thuis bent.

Bij sommige social media-apps kun je ook nog specifiek instellen welke notificaties je ontvangt. Zo is het bijvoorbeeld bij Twitter een optie om alleen een notificatie te krijgen als je een privébericht ontvangt.

In de Twitter-app tik je daarvoor op je profielplaatje. Vervolgens scrol je naar beneden en kies je voor ‘Instellingen en privacy’. Ga naar ‘Meldingen > Voorkeuren > Pushmeldingen’ en pas daar de meldingen naar wens aan.

