iPhone-tips: 3 manieren om je iPhone nóg beter te beveiligen

Je iPhone is een bron van informatie en je wilt natuurlijk niet dat iedereen zomaar met je toestel aan de haal gaat. In deze iPhone-tips laten we zien hoe je jouw iPhone nog beter kunt beveiligen.

iPhone-tips: 3 manieren om je iPhone (en iPad) te beveiligen

Met Face ID (en Touch ID) heb je al een behoorlijke beveiliging op je iPhone (en iPad), maar ook deze twee functies zijn niet feilloos. Wist je dat iemand zelfs wanneer je iPhone vergrendelt is, nog behoorlijk aan de haal kan gaan met je toestel? Daarom geven we je drie tips om je iPhone nóg beter te beveiligen.

Tip 1: Face ID met aandachtsdetectie

Wanneer je een iPhone hebt met Face ID, dan ligt het voor de hand dat je deze functie gebruikt. Je moet dan wel even voor de zekerheid de volgende functies checken.

Open ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden, tik op ‘Face ID en toegangscode’ en log in met je toegangscode;

Scrol naar beneden en controleer of de optie ‘Aandacht vereist voor Face ID’ aan staat;

Zet ook de functie aan bij ‘Voorzieningen aandachtsdetectie’.

Deze twee opties zorgen ervoor dat Face ID alleen gebruikt kan worden als je naar het scherm kijkt. Hiermee kan iemand dus niet je iPhone pakken en even voor je gezicht houden als je bijvoorbeeld ligt te slapen.

Tip 2: bedieningspaneel uitzetten op het lockscreen

Wanneer je de iPhone hebt vergrendeld, zou je denken dat iemand niet veel met je toestel kan doen. Maar het is nog steeds mogelijk om het bedieningspaneel te openen en daarmee meerdere functies van je iPhone te gebruiken (of uit te zetten). Daarom laten we je in deze iPhone-tips zien hoe je het bedieningspaneel uitschakelt op het lockscreen.

Bedieningspaneel uitzetten op het lockscreen van je iPhone Open de ‘Instellingen’ van je iPhone; Tik op ‘Face ID en toegangscode’ (of ‘Touch ID en toegangscode’) en voer je code in; Scrol naar beneden tot de titel ‘Toegang bij vergrendeling’; Zet de schuifknop bij ‘Bedieningspaneel’ uit.

Natuurlijk kan iemand nog veel meer zien op je lockscreen. Zo kunnen ze onder andere gemiste oproepen bekijken, berichten in het meldingencentrum lezen en Siri gebruiken. Gelukkig kun je al deze opties eenvoudig uitschakelen op dezelfde plek waar je ook het bedieningspaneel hebt uitgezet.

Tip 3: alfanumerieke toegangscode instellen

Wanneer Face ID niet werkt (omdat je gezicht niet wordt herkend), vraagt je iPhone om de toegangscode. Standaard vul je hier zes cijfers voor in. Dat kan natuurlijk een stuk veiliger met een code bestaande uit cijfers en letters. Dat stel je op de volgende manier in.

Ga naar ‘Instellingen’, scrol naar beneden en kies voor ‘Face ID en toegangscode’ (of ‘Touch ID en toegangscode’);

Vul je huidige code in en scrol naar beneden;

Kies voor ‘Wijzig toegangscode’;

Typ je huidige toegangscode nog een keer in en kies voor ‘Toegangscodeopties’;

Kies voor ‘Aangepaste alfanumerieke code’ en vul je nieuwe code in;

Tik op ‘Volgende’ en herhaal je code;

Tik op ‘Gereed’.

Uiteraard zijn tip 2 en 3 uit deze iPhone-tips ook toe te passen wanneer je toestel geen Face ID heeft en alleen Touch ID. Tip 1 werkt wel alleen op iPhones mét Face ID.

Meer tips voor je iPhone?

