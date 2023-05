iPhone tips: 3 verborgen functies voor YouTube (die je moet weten)

Gebruik jij de YouTube-app voor je iPhone regelmatig? De app heeft een aantal handige verborgen functies. Wij zetten er drie voor je onder elkaar!

iPhone-tips voor YouTube

YouTube is één van de populairste platforms om video’s op te kijken en heeft een enorm handige app voor je iPhone. De app is gratis te gebruiken, of je neemt een abonnement op YouTube Premium als je extra functies wilt. De YouTube-app op je iPhone krijgt geregeld nieuwe functies, die het kijken van video’s net iets makkelijker maken. Wij zetten drie handige functies voor je onder elkaar.

1. Inzoomen tijdens het kijken van YouTube-video’s

Bij het kijken van video’s op YouTube komt het nog wel eens voor dat je iets beter wilt bekijken. Daar is een handige functie voor op YouTube, je kunt namelijk inzoomen als je een video kijkt. Zo kan je de toffe schoenen of de uitgebreide menukaart die je voorbij ziet komen even iets uitgebreider bekijken. Of je bekijkt de nieuwste iPhone natuurlijk van dichtbij.

Om in te zoomen veeg je simpelweg twee vingers uit elkaar op de video. Het is slim om dit te doen als je de iPhone horizontaal houdt, zodat de video op het volledige scherm wordt afgespeeld. Veeg je vingers vervolgens uit elkaar op de plek waar je in wilt zoomen. Bij een YouTube-video is het mogelijk om tot 8x in te zoomen.

2. Schermtijd bekijken in de YouTube-app

Vraag jij je wel eens af hoeveel tijd je aan YouTube spendeert in een week? Je kunt dan natuurlijk de schermtijd van je iPhone raadplegen, maar de YouTube-app zelf geeft ook een overzicht van je kijktijd.

Dit is net iets overzichtelijker, want je ziet dan meteen de uren die je hebt doorgebracht op diensten van YouTube. YouTube Music en YouTube TV worden ook meegerekend in dit overzicht. Om de schermtijd te bekijken volg je onderstaande stappen.

Kijktijd / schermtijd bekijken in YouTube op iPhone Open de YouTube-app en zorg ervoor dat je bent ingelogd; Tik rechtsboven op je profielfoto; Kies in het menu voor ‘Kijktijd’.

Je ziet dan in één oogopslag hoe lang je de afgelopen dagen hebt gekeken naar YouTube of hebt geluisterd naar YouTube Music. Je ziet ook meteen hoeveel minuten (of uren) dat gemiddeld per dag was de afgelopen zeven dagen.

3. Stel een reminder in bij YouTube

Is de kijktijd aan de hoge kant? Dan is het verstandig om een herinnering in te stellen om even pauze te nemen. Je bepaalt zelf na hoeveel kijktijd je de herinnering krijgt, zo voorkom je dat je onbedoeld uren op YouTube doorbrengt. Ook handig als je even pauze neemt van je werk of van het studeren, je krijgt dan vanzelf een melding als je pauze voorbij is.

De functie is te vinden bij de instellingen van YouTube onder ‘Kijktijd’. Door de schakelaar achter ‘Herinner me eraan een pauze te nemen’ aan te zetten, krijg je na een tijdje vanzelf de melding dat je genoeg YouTube hebt gekeken. Bij het inschakelen van de herinnering moet je zelf beslissen hoe lang je ongestoord YouTube wilt kijken, voordat je de melding krijgt.

Meer tips voor (apps op) je iPhone?

Met deze tips haal je meer uit YouTube én ga je verstandiger om met de kijktijd. Vond je deze iPhone-tip leuk? En ben je op zoek naar meer tips? Op iPhoned geven we elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder de meest recente tips!