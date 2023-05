iPhone-tips: 3 toffe widgets die je echt eens moet proberen

Widgets zijn een soort mini-apps voor je iPhone en ze zijn vaak ontzettend handig. Daarom laten we je in deze iPhone-tips drie toffe widgets zien die je echt eens moet proberen.

iPhone-tips: 3 widgets die je écht eens moet proberen

Wist je dat er veel meer widgets voor je iPhone zijn dan je standaard bij iOS 16 krijgt? Zo kun je met een bepaalde widget meteen het nieuws van je favoriete website zien, zonder dat je eerst de pagina hoeft te openen in Safari. Welke deze en meer handige widgets zijn, laten we je in deze iPhone-tips van de week zien!

Alle onderstaande widgets zijn gratis. Sommige hebben wel een betaalversie voor specifieke functies om te gebruiken of je moet hier en daar een advertentie wegklikken.

1. Widget Web

Heb je een aantal favoriete websites die je elke dag bezoekt? Dan is dit de widget voor jou! Met deze widget kun je namelijk een website meteen op je homescreen bekijken. En het mooie is: de websites in de widget wordt automatisch bijgewerkt. Met de gratis versie gebeurd dit één keer per dag, maar met de betaalde versie kan dit zelfs elke 15 minuten.

Start de app en tik op ‘Voeg web pagina toe’. Typ het adres van de website bij ‘URL pagina’ en tik op ‘Ga’. Zet vervolgens de gegevens van de website in het vakje van de widget. Je kunt de website naar wens in- en uitzoomen om zo precies de gewenste gegevens in het kader te krijgen.

Daarna kun je nog de stijl van de widget en gegevens aanpassen. Heb je dat eenmaal gedaan? Dan zet je de widget op je homescreen, net zoals elke andere widget.

Widget Web Vitaliy Alekseev 9,2 (9 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Countdown app & widget

In je agenda kun je belangrijke afspraken kwijt, maar soms vergeet je wel eens te kijken. Voor écht speciale gelegenheden die je niet mag vergeten biedt de widget uit deze iPhone-tips uitkomst. Komt er een belangrijk feest aan? Of misschien de (ver)koop van je huis? Zet dan een countdown-timer met deze widget op je homescreen. En het ziet er ook nog eens leuk uit!

Start de app en kies voor ‘Add event’. Geef je countdown-widget een naam en pas de datum en tijd aan. Vervolgens kun je nog de kleuren, icoontjes en de startdatum naar wens wijzigen. Tik aansluitend op ‘Done’ en plaats de widget op je homescreen.

Countdown App & Widget Stefan Liesendahl 9,4 (297 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Photo album (Photo widget)

Met de standaardwidgets op je iPhone kun je al een foto-widget op je homescreen laten zien. Jammer genoeg is die nogal beperkt. Het is namelijk behoorlijk lastig om specifieke foto’s in deze widget te zetten.

Met de widget Photo album gaat het een stuk makkelijker. Je kunt namelijk meteen kiezen welke foto’s je in de widget wilt laten zien!

Start de app en klik op het plusteken, rechtsonder. Tik op ‘Add Photo’ en selecteer de foto’s die je wilt gebruiken. Tik op ‘Voeg toe > Save’. Pas de naam van je album aan door op de titel te tikken. Voeg de widget toe aan je homescreen. Pas de widget aan door je vinger op de widget ingedrukt te houden en voor ‘Wijzig widget’ te kiezen. Tik op ‘Choose album’ en kies het album dat je net hebt ingesteld.

PHOTO ALBUM (Photo Widget) TheDayBefore, Inc. 9,2 (10 reviews) Gratis via App Store via App Store

Widgets toevoegen of aanpassen op je iPhone

Om de bovenstaande widgets uit deze iPhone-tips te gebruiken, moet je eerst de app installeren uit de App Store. Daarna moet je de app een keer starten en de widget instellen. Om de widgets toe te voegen aan je homescreen van je iPhone of iPad, volg je de onderstaande stappen.

Houd je vinger op een lege plek ingedrukt tot de apps gaan wiebelen;

Druk op de knop met het plusteken (linksboven);

Tik in de lijst op de widget die je wilt plaatsen of typ de naam van de app in het zoekvak;

Wanneer je de widget hebt geopend, kies je de gewenste look en tik je op ‘Voeg widget toe’;

Sleep de widget naar de gewenste plek en tik op ‘Gereed’.

Meer iPhone-tips

