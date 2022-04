iPhone-tips: drie handige trucs om (nog) sneller met je iPhone te werken

Je iPhone heeft veel handige functies, maar soms mis je toch bepaalde zaken of werkt het net niet lekker. In deze iPhone-tips vertellen we je drie trucs om (nog) sneller met je iPhone te werken!

iPhone-tips: drie trucs om sneller met je iPhone te werken

Ook deze week hebben we weer een aantal handige iPhone-tips voor je! Zoals je misschien weet kun je bij YouTube een filmpje in een afspeellijst bewaren wanneer je even geen tijd hebt om de video meteen te bekijken. Zou het niet handig zijn als je dat bij (vrijwel) elke app kunt doen? Dat en meer lees je in de iPhone-tips van deze week!

1. Pocket: sla alles op om het later (in alle rust) te lezen

De app Pocket is ontzettend handig. Hiermee kun je nieuwsberichten, artikelen, recepten, webpagina’s, twitterberichten en nog veel meer razendsnel bewaren in een overzichtelijke lijst. Handig als je nu geen tijd hebt om het bericht te lezen, maar je het ook niet wilt kwijtraken. En het mooie is, als je Pocket op je tablet of computer zet kun je ook daar alle opgeslagen berichten bekijken.

Pocket Read It Later, Inc 9,2 (771 reviews) Gratis via App Store via App Store

Je moet hiervoor wel eerst de app uit de App Store downloaden en een gratis account maken. Daarna is Pocket eigenlijk meteen klaar voor gebruik. Maar het is verstandig om Pocket nog even toe te voegen aan de snelkoppelingen op het Delen-venster van je iPhone. Dan hoef je niet elke keer helemaal door de lijst met apps te scrollen als je iets wilt bewaren. Dit doe je op de volgende manier.

Open als voorbeeld een website en tik op het ‘Delen’-icoontje, dit is het vierkantje met het pijltje. Scrol in de rij met apps naar rechts en tik op het pictogram met de drie puntjes (‘Meer’). Tik op ‘Wijzig’, scrol naar beneden en tik op het plusteken voor Pocket. De app verschijnt nu in je ‘Favorieten’, dit zijn de apps die je meteen te zien krijgt als je op delen tikt.

Om vervolgens een website op te slaan. Open je de pagina of het bericht en tik je op het Delen-icoontje. Tik vervolgens op Pocket om de pagina op te slaan. Let op, dat je bij sommige apps nog een paar extra handelingen moet doen. Om bijvoorbeeld een bericht van Twitter in Pocket op te slaan, tik je onder een Tweet op het delen-icoontje. Vervolgens tik je op ‘Deel via …’ en kies je dan voor Pocket.

2. Apps makkelijker verplaatsen naar een ander scherm

Als je veel apps hebt op je thuisscherm wordt het al snel een rommeltje. Gelukkig heb je de optie om apps op verschillende pagina’s op te slaan. Maar als je een app wilt verplaatsen naar een ander scherm gaat het soms lastig. Je moet de app dan tegen de rand van het scherm houden en dan maar hopen dat je ver genoeg bent, zodat het volgende scherm geopend wordt.

Er is echter een makkelijkere manier om apps naar een ander scherm te verplaatsen en dat laten we je in dit tweede trucje van onze iPhone-tips zien.

Apps makkelijk verplaatsen op iPhone Houd je vinger ingedrukt op een lege plek in het scherm tot de icoontjes beginnen te wiebelen; Tik op de app die je wilt verplaatsen naar een ander scherm en houdt hem vast; Gebruik een andere vinger om naar het gewenste scherm te vegen; Laat de app los op het andere scherm.

3. Wifi delen met Android-gebruikers, zonder het wachtwoord te geven

Je kent misschien de functie wel om de gegevens van je wifi te delen met andere iPhone-gebruikers. Wanneer een goede vriend of familielid met een iPhone verbinding wilt maken met je wifi, krijg je een melding en kun je dit goedkeuren. Dit gaat automatisch zonder dat je het wachtwoord door hoeft te geven.

Heb je echter vrienden met een Android-toestel, dan is het wat lastiger. De functie werkt immers alleen tussen iPhone-gebruikers. Je moet dan toch het wachtwoord geven of zelf even intypen.

Gelukkig is er met een Opdracht toch een makkelijke manier om ze toegang te geven tot je wifi, zonder het wachtwoord op te moeten zoeken en te delen. Met dit handigheidje maak je er namelijk een QR-code van, die ze eenvoudig zelf kunnen scannen.

Surf naar de website ShortcutsGallery.com en zoek naar de ‘Share Wi-Fi’-opdracht;

Open de opdracht en tik op ‘Get Shortcut’;

Tik aansluitend op ‘Voeg opdracht toe’ om de opdracht op je iPhone te bewaren.

De snelkoppeling staat nu in de app Opdrachten. Om een QR-code van je wifi te maken, tik je op ‘Opdrachten’. Vervolgens tik je onderaan op ‘Mijn opdrachten’ en tik je op ‘Share Wi-Fi’. De QR-code verschijnt vervolgens op het scherm.

Meer tips en trucs voor iPhone en iPad

