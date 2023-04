iPhone-tips: 4x snel je iPhone (gedeeltelijk) leegmaken

Hoe langer je de iPhone gebruikt, hoe voller die wordt. Daarom laten we in de iPhone-tips van deze week zien hoe je jouw iPhone weer snel kunt leegmaken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone leegmaken

Bij leegmaken denk je misschien direct aan het resetten naar de fabrieksinstellingen, maar het leegmaken van een iPhone kan op zoveel meer manieren. Hoe maak je snel meer opslagruimte vrij en hoe zorg je ervoor dat Safari weer lekker opgeruimd is? Je leest het in de iPhone-tips van deze week!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, iPad, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1) iPhone volledig leegmaken

Ben je van plan om je iPhone te verkopen, dan wil je natuurlijk echt alles verwijderen. En dat doe je door je iPhone te resetten naar de fabrieksinstellingen. Volg daarvoor de onderstaande stappen:

Open de app Instellingen en tik op je naam;

Scrol omlaag en tik op ‘Log uit’;

Voer het wachtwoord van je Apple ID in en kies ‘Schakel uit’;

Open opnieuw de app Instellingen en tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Stel opnieuw in’ en vervolgens op ‘Wis alle inhoud en instellingen’;

Voer je Apple ID opnieuw in om Zoek mijn iPhone te verwijderen;

Geef indien nodig de toegangscode op en tik op ‘Wis apparaat’.

Lees meer: een iPhone leegmaken: zo maak je een toestel klaar voor verkoop

2) Opslagruimte vrijmaken door apps te verwijderen

Wil je de iPhone niet resetten, maar alleen wat ruimte vrijmaken op je toestel? Dan weet je misschien al dat helemaal leegmaken van je iPhone nooit gaat lukken. Je opslagruimte wordt altijd deels in beslag genomen door iOS. Alleen de rest is beschikbaar voor apps, foto’s, muziek, video’s en meer.

Heb je nog maar weinig opslagruimte over, dan kun je natuurlijk foto’s, muziek en video’s verwijderen. Maar het is makkelijker om wat apps te verwijderen die je toch niet gebruikt. Dit doe je als volgt:

Zoek een app die je wilt verwijderen en druk er lang op;

Tik op ‘Verwijder app’;

Tik nogmaals op ‘Verwijder app’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3) Apps opruimen

Nou klinkt ‘apps opruimen’ bijna hetzelfde als ‘apps verwijderen’, maar er is een belangrijk verschil. Wanneer je een app verwijdert, haal je ook alle bijbehorende documenten en gegevens weg (tenzij de app je iCloud-opslag gebruikt). Wanneer je de app ooit weer opnieuw installeert, begin je daardoor weer helemaal opnieuw.

Als je een app opruimt, blijven de bijbehorende documenten en gegevens bewaard en worden ze weer teruggezet in het geval je de app ooit weer opnieuw installeert. Dit is ideaal voor apps die je voorlopig niet nodig hebt, maar in de toekomst wel weer een keer wilt gebruiken. Een app opruimen gaat op de volgende manier:

Open de app Instellingen en tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘iPhone-opslag’;

Tik op de app die je wilt ‘leegmaken’;

Tik op ‘Ruim op’.

4) Cache van Safari leegmaken

Dit laatste handigheidje in onze iPhone-tips heeft betrekking op Safari. Tijdens het browsen, slaat Safari namelijk allerlei data op. En die gegevens nemen natuurlijk ook weer opslagruimte in beslag.

Omdat er na verloop van tijd gegevens opgeslagen worden die al lang niet meer relevant zijn, is het een goed idee om de cache (opslag) van Safari eens een keer leeg te maken. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Safari’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Wis geschiedenis en websitedata’

Tik op ‘Wis geschiedenis en data’.

Nog niet genoeg opslagruimte?

Lukt het niet om je iPhone voldoende leeg te maken, dan zit er niks anders op dan te upgraden. De opslagruimte uitbreiden is namelijk niet mogelijk. Dan is de iPhone 14 Pro of 13 Pro een goede keuze. De goedkoopste iPhone 14 Pro heeft 128 GB (€ 1.148,-) opslagruimte. Ga je voor maximale opslagruimte dan kies je de 1TB (€ 1.634,-) variant van de iPhone 14 Pro.

Meer iPhone-tips?

Ben je op zoek naar meer iPhone-tips? Lees dan ook nog even onze tips voor Spotify even door. Check ook de drie verscholen functies die je zeker van pas komen.