iPhone-tips: drie instellingen die je eigenlijk meteen moet aanzetten

Op je iPhone zitten veel instellingen die standaard niet aanstaan of zijn ingeschakeld, maar stiekem wel superhandig zijn. Wij laten in deze iPhone-tips een aantal slimme opties zien die je eigenlijk nú aan moet zetten!

iPhone-tips: drie instellingen die je moet aanzetten

Alle opties uit deze iPhone-tips staan standaard niet aan (maar zijn stiekem wel verrekte handig). Check daarom de volgende instellingen meteen even op je iPhone (en iPad!). We laten je bijvoorbeeld zien hoe je Ruimtelijke audio aanzet op je AirPods en vertellen hoe je nog sneller de naam van een liedje achterhaalt.

1. Schermvullende weergave bij gebeld worden

Je hoort wel eens ‘vroeger was alles beter’. Dat is niet altijd waar, maar soms was het wel handiger. Zo kreeg je een aantal iOS-versies terug altijd schermvullend te zien als iemand je belde (op een ontgrendelde iPhone).

Tegenwoordig zie je alleen een klein strookje wanneer iemand je probeert te bereiken terwijl je op je smartphone bezig bent. Hierdoor kan het wel eens gebeuren dat je een belangrijk telefoontje mist, want die strookjes zijn eigenlijk best klein (of je veegt ze uit gewenning te snel weg).

Soms is het daarom slim om (tijdelijk) de oude look van de schermvullende weergave even in te stellen als je een belangrijk telefoontje verwacht. Dit doe je op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘FaceTime’;

Tik op ‘Inkomend’;

Kies voor ‘Schermvullend’.

Wil je de weer terug naar de stroken wanneer iemand je belt? Kies dan voor de optie ‘Strook’.

2. Ruimtelijke audio aanzetten op AirPods

Heb je een setje AirPods? Ze klinken best goed, toch? Wist je dat ze ook ondersteuning hebben voor Spatial Audio (Ruimtelijke audio)? Tenminste, als je de AirPods Pro, AirPods 3 of AirPods Max hebt. Standaard staat de functie echter niet (altijd) aan. Volg daarom onderstaande stappen om het in te schakelen.

Ruimtelijke audio (Spatial audio) aanzetten op AirPods 3, AirPods Pro en AirPods Max Verbind je AirPods met je iPhone; Open het bedieningspaneel door in de rechter bovenhoek naar beneden te vegen (op een iPhone met thuisknop veeg je onderaan van beneden naar boven); Houd je vinger ingedrukt op de volumebalk van de AirPods; Tik onderaan op het blauwe bolletje en kies voor ‘Vast’ of ‘Hoofd getrackt’.

Je hoort nu dat het geluid meer ‘driedimensionaal’ of ruimtelijk klinkt. Heb je de AirPods ingesteld op ‘Hoofd getrackt’? Dan blijf je het geluid van je iPhone vanuit een bepaald punt horen, zelfs wanneer je je hoofd draait. Vind je ruimtelijke audio helemaal niets? Dan kies je voor ‘Uit’ om de functie in zijn geheel uit te schakelen.

3. Muziek herkennen vanuit het bedieningspaneel

Waarschijnlijk ken je de app Shazam wel. Zo niet: het is een programma waarmee je muziek kunt herkennen. Hoor je een leuk liedje tijdens een film? Start de app en je krijgt (vaak razendsnel) te zien welk liedje het is.

Alleen, je moet wel snel zijn. Want vaak is het liedje alweer weg voordat je Shazam hebt opgestart. Om de app zo snel mogelijk te starten kan je hem in het bedieningspaneel zetten. Het bedieningspaneel is namelijk altijd supersnel te openen. En het leuke is? Als je ook een Apple Watch hebt, zie je daarop welk liedje het is.

Ga naar ‘Instellingen > Bedieningspaneel’;

Scrol naar beneden en tik op het groene plusje voor ‘Muziekherkenning’;

Open het bedieningspaneel (op een iPhone met Face ID veeg je vanuit de hoek rechtsboven naar beneden. Heb je nog een thuisknop? Dan veeg je onderaan van beneden naar boven om het bedieningspaneel te openen);

Tik op het Shazam-icoontje en wacht even;

Shazam vertelt je in een melding welk liedje werd afgespeeld.

Meer tips en trucs voor iPhone en iPad

