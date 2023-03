iPhone-tips: 6 functies van Spotify die je nog niet kende

De Spotify-app op je iPhone zit boordevol functies en de kans is groot dat je ze nog niet allemaal kent. Daarom laten we je in de iPhone-tips van deze week 6 functies zien waarmee je nóg meer uit Spotify haalt.

Spotify: 6 functies die je nog niet kende

Wist je al dat je songteksten rechtstreeks vanuit Spotify kunt delen op sociale media? Of dat je verwijderde afspeellijsten weer eenvoudig kunt herstellen? Je leest het in deze iPhone-tips voor Spotify!

1) Songteksten delen vanuit Spotify

Bij de meeste nummers heb je in Spotify de optie om de songteksten te bekijken. Die feature is een tijdje weg geweest, maar inmiddels alweer geruime tijd beschikbaar. Tegenwoordig is het ook mogelijk om een gedeelte van een songtekst direct te delen op sociale media. Dit doe je zo:

Open de Spotify-app en speel het gewenste nummer af;

Tik onder op de muziekspeler;

Tik beneden op ‘Songtekst’ en vervolgens op het Delen-icoontje;

Selecteer de regels die je wilt delen (max. 5) en tik op ‘Doorgaan’;

Tik op de social media-app van je keuze.

Bij Facebook en Instagram kun je de songtekst alleen delen in een verhaal. Wil je dat niet, dan kun je eerst een screenshot maken van de preview en die vervolgens delen.

2) Audiokwaliteit aanpassen

Nummer 2 van deze iPhone-tips voor Spotify gaat over het afzonderlijk aanpassen van de audiokwaliteit voor streamen via wifi of via het mobiele netwerk. Dat kan je dataverbruik behoorlijk verminderen, aangezien een hogere audiokwaliteit meer data verbruikt. Het is ook mogelijk om Spotify zelf te laten kiezen naar aanleiding van de kwaliteit van je internetverbinding. Instellen gaat als volgt:

Audiokwaliteit van Spotify aanpassen Ga naar het tabblad ‘Home’ en tik rechtsboven op het tandwieltje; Tik op ‘Audiokwaliteit’; Selecteer de audiokwaliteit onder ‘Streamen via wifi’; Selecteer de audiokwaliteit onder ‘Streaming via mobiel netwerk’.

Onderaan bij ‘Downloaden’ kun je ook de audiokwaliteit van je downloads kiezen. Let daarbij wel op of de optie ‘Downloaden via mobiel’ is uitgeschakeld wanneer je mobiele data wilt besparen.

3) Synchroniseer Spotify en Shazam

Wanneer je een nummer hebt geïdentificeerd met Shazam, heb je standaard de mogelijkheid om het nummer af te spelen met Apple Music. Wil je dit liever met Spotify doen, dan kun je dat ook instellen. Dit werkt als volgt:

Open Shazam;

Tik linksboven op het tandwieltje;

Tik achter ‘Spotify’ op ‘Verbinding maken’ en dan op ‘Open’;

Tik onderaan in het nieuwe scherm op ‘Akkoord’.

Schakel de optie ‘Shazams synchroniseren naar Spotify’ in.

Alle nummers die je nu vindt via Shazam, worden automatisch toegevoegd aan de afspeellijst ‘Mijn Shazam-nummers’, zodat je ze altijd gemakkelijk kunt afspelen in Spotify.

4) Importeer een afspeellijst van een andere muziek-app

Nummer vier van deze iPhone-tips voor Spotify is handig als je nogal eens overstapt van de ene muziekdienst naar de andere. Heb je bijvoorbeeld in Apple Music al een te gekke afspeellijst en wil je die ook in Spotify, dan hoef je die niet nummer voor nummer aan te maken. Het is namelijk mogelijk om de hele lijst in één keer te importeren.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen, maar via de website Soundizz werkt het heel gemakkelijk. Maak een account op de website en log vervolgens aan de linkerkant in op de muziek-apps waarmee je een afspeellijst wilt overdragen. Enige voorwaarde is natuurlijk dat de betreffende nummers op beide diensten beschikbaar zijn.

5) Stel de equalizer in

Naast het feit dat je de audiokwaliteit kunt instellen (zie tip 2), is het ook mogelijk om de equalizer van Spotify aan te passen. Wil je meer laag of juist meer hoog, je stelt het als volgt in:

Ga. naar het tabblad ‘Home’ en tik rechtsboven op het tandwieltje;

Tik op ‘Afspelen’ en scrol naar beneden;

Tik op ‘Equalizer’ en schakel de optie ‘Equalizer’ in.

Je kunt nu kiezen uit 22 presets, maar bovenin kun je ook zelf de verschillende frequenties verhogen of verlagen. Daarnaast is het ook mogelijk om aan te geven of je aanpassingen ook van toepassing moeten zijn op podcasts.

6) Spotify opzeggen

We sluiten deze iPhone-tips voor Spotify af met een tip die niet zozeer vóór Spotify is, maar daarom niet minder handig voor wanneer je het nodig hebt. Wil je toch liever Apple Music gebruiken in plaats van Spotify, dan wil je Spotify uiteraard opzeggen. Dit lukt niet vanuit de app, maar wel op de volgende manier:

Ga in Safari naar de website van Spotify en log in;

Tik onder ‘Je abonnement’ op ‘Premium opzeggen’;

Tik op ‘Doorgaan met annuleren.

Wanneer je je Premium-abonnement hebt opgezegd, loopt het nog door tot de einddatum. Daarna wordt je account omgezet in een Free-account. Je afspeellijsten blijven dan gewoon opgeslagen.

Meer iPhone-tips voor Spotify?

