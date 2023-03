iPhone-tips: met deze 5 trucs voelt je iPhone weer als nieuw

Is je iPhone al wat ouder maar ben je nog niet toe aan een nieuwe? Geen probleem, met de iPhone-tips van deze week voelt je iPhone binnen no-time weer als nieuw!

Met deze tips voelt je iPhone weer als nieuw

Voor de duidelijkheid: voor de iPhone-tips van deze week heb je niet per se een oude iPhone nodig. Ook als je iPhone nog niet zo oud is, zorgen deze trucs ervoor dat je iPhone weer als nieuw voelt!

Tip 1: sluit apps op de achtergrond

Deze tip is misschien voor de hand liggend, maar daarom niet minder belangrijk. Hoewel Apple aangeeft dat je geopende apps alleen hoeft te sluiten als ze niet meer reageren, is het toch aan te raden om ze zo nu en dan te sluiten.

Veeg daarvoor van beneden naar boven op het scherm van je iPhone. Alle apps die geopend zijn verschijnen dan in beeld. Veeg ze simpelweg stuk voor stuk naar boven om ze te sluiten.

Tip 2: herstart je iPhone

Dit is ook best een logische tip, maar ook een die door veel iPhone-gebruikers wordt vergeten. Het sluiten van apps uit de tip hierboven en het herstarten van je iPhone kan er al voor zorgen dat je iPhone weer als nieuw voelt. Probeer je iPhone zo ongeveer eens per maand te herstarten.

Om te herstarten houd je de zijknop en een van de volumeknoppen ingedrukt tot er een nieuw scherm verschijnt. Vervolgens veeg je naar rechts over de optie ‘zet uit’. Is je iPhone eenmaal uitgeschakeld, dan zet je hem gewoon weer aan door de zijknop ingedrukt te houden tot het Apple-logo in beeld verschijnt.

Tip 3: Bepaal welke apps ‘Locatievoorzieningen’ en ‘Ververs op achtergrond’ mogen gebruiken

Deze twee functies zijn erg handig, maar het is zeker niet nodig dat al je apps er gebruik van maken. Gelukkig kun je dat eenvoudig zelf bepalen. Dit doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Tik op ‘Locatievoorzieningen’.

Hier kun je per app instellen of je locatie gebruikt mag worden of niet. Enige voorwaarde is dat je iOS 15 of hoger hebt geïnstalleerd.

Je kunt hetzelfde doen voor het automatisch verversen van apps op de achtergrond. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Ververs op achtergrond’.

Bepaal nu per app of verversen op de achtergrond is toegestaan of niet.

Afhankelijk van hoeveel je hebt aangepast, zal dit helpen om je iPhone weer als nieuw te laten voelen. Zowel de snelheid als de batterijduur is nu mogelijk beter.

Tip 4: Maak (automatisch) opslagruimte vrij

Een nieuwe iPhone heeft doorgaans een zee aan opslagruimte, maar vanzelfsprekend verandert dat na verloop van tijd. Opslagruimte vrijmaken is daarom zeker een goede tip om ervoor te zorgen dat je iPhone weer als nieuw voelt. We raden je dan ook aan om apps die je toch niet gebruikt te verwijderen.

Is je opslagruimte beperkt, dan is het sowieso een goed idee om je iPhone toestemming te geven om niet gebruikte apps (tijdelijk) te verwijderen wanneer er bijna geen ruimte meer is. Dat doe je op de volgende manier:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘App Store’;

Schakel de optie ‘Ruim apps op’ in.

Wil je handmatig opslagruimte vrijmaken, dan ga je naar ‘Instellingen>Algemeen>iPhone-opslag’.

Tip 5: Schakel ‘Verminder beweging’ en ‘Maak minder doorzichtig’ in

Voelt je iPhone na deze tips nog niet helemaal als nieuw als het gaat om snelheid, dan kunnen deze twee opties nog helpen.

De optie ‘Verminder beweging’ schakel je in via ‘Instellingen>Toegankelijkheid>Beweging’. De optie ‘Maak minder doorzichtig’ vind je onder ‘Instellingen>Toegankelijkheid>Weergave en tekstgrootte’.

Vond je de iPhone-tips van deze week interessant? Bekijk dan zeker ook de tips Handig: zo maak je screenshots van een volledige pagina op je iPhone en iPhone-tips: drie verscholen functies die je zeker van pas komen. Natuurlijk is het ook slim om regelmatig iPhoned in de gaten te houden voor meer tips en trucs!