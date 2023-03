iPhone-tips: drie verscholen functies die je zeker van pas komen

iPhoned heeft weer de leukste tips en trucs voor je bij elkaar gezet. In deze tips voor je iPhone laten we drie functies zien die echt handig zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: drie functies die je zeker van pas komen

Wist je dat? De zijknop van je iPhone is er niet alleen om je iPhone aan of uit te zetten. Je kunt er nog veel meer mee! Hoe je dat doet (en meer) lees je in de iPhone-tips van deze week.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Tip 1: zijknop aanpassen van je iPhone

Met zijknop op je iPhone is de smartphone makkelijk te vergrendelen (of weer aan te zetten). Gebruik je daarnaast Apple Pay? Dan kun je door twee keer op de zijknop te drukken je bankpas tevoorschijn halen.

Maar wist je dat deze knop nóg een paar functies heeft? Je kunt de zijknop drie keer snel achter elkaar indrukken. En je mag zelf kiezen wat je iPhone dan doet. Dit stel je op de volgende manier in.

Functie van de zijknop aanpassen op je iPhone (drie keer indrukken) Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Toegankelijkheid’; Scrol nogmaals naar beneden en kies voor ‘Activeringsknop’; Selecteer de functie voor de Activeringsknop (je mag hier meerdere opties tegelijk kiezen).

Wanneer je nu drie keer snel achter op de zijknop drukt wordt de functie die je net hebt ingesteld geactiveerd. Heb je meerdere opties gekozen? Dan verschijnt er een menu waar je een keuze moet maken uit de ingestelde functies.

Tip 2: laat je iPhone apps automatisch opruimen

Wanneer je veel apps op je iPhone installeert, raakt je opslag steeds voller. Daarom is het belangrijk om ongebruikte apps ook weer te verwijderen. Dit hoef je echter niet zelf te doen, en in deze iPhone-tips laten we je zien hoe je dat doet. Je iPhone heeft namelijk een optie om apps die je niet gebruikt, automatisch op te ruimen.

Dit doet je iPhone zonder dat de bijbehorende documenten en gegevens verloren gaan. Wil je de verwijderde app toch weer gebruiken? Dan kun je hem eenvoudig weer installeren vanuit de App Store en worden je gegevens automatisch teruggezet.

Je moet hiervoor een instelling op je iPhone aanzetten. Ga daarom naar ‘Instellingen’. Scrol naar beneden en kies voor ‘App Store’. Onder aan deze pagina met instellingen zet je de schuifknop bij ‘Ruim apps op’ aan.

Tip 3: zo kun je het laatst gebelde nummer (nog een keer) bellen

Wanneer je net een telefoongesprek hebt gehad en je wilt de persoon meteen terugbellen, is daar een hele snelle manier voor. Je kunt dan op ‘Recent’ tikken waar je alle telefoongesprekken terugvindt.

Er is echter nog een tweede manier, die misschien nog wel makkelijker is. Open de telefoon-app en tik onderaan op ‘Toetsen’. Tik vervolgens één keer op de groene belknop om het meest recente telefoonnummer te laten zien dat je hebt gebeld. Tik daarna nog een keer op de groene belknop om te bellen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer iPhone-tips

Vond je de iPhone-tips van deze week interessant? Bekijk dan ook de volgende drie verborgen iPhone-tips even. Nog niet genoeg? Dan hebben we nog handige iPhone-functies die je leven makkelijker maken. Natuurlijk is het ook slim om regelmatig iPhoned in de gaten te houden voor meer tips en trucs!