iPhone-tips: 6 nieuwe functies in iOS 15.4 (die je nog niet kent)

Heb je iOS 15.4 al geïnstalleerd? Mooi zo! Want dan heb je toegang tot behoorlijk wat nieuwe functies. We hebben de zes beste iPhone-tips voor je verzameld en vertellen hoe je ze direct kunt gebruiken.

iPhone-tips: 6 nieuwe functies die je nog niet kent

We hebben weer wat nieuwe iPhone-tips voor je klaargezet. Lees onder meer hoe je specifieke apps kan beveiligen en hoe je een notitie moet toevoegen aan een wachtwoord. Daarnaast laten we zien hoe je in Apple Music razendsnel je laatst afgespeelde song start.

1. Apps beveiligen met toegangscode of Face ID

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom je een of meerdere apps wilt beveiligen. Zeker wanneer je kinderen regelmatig aan je iPhone zitten is het soms best handig. Des te beter dat dit nu ook echt kan! Je stelt het eenvoudig in met dit eerste trucje van onze iPhone-tips.

Apps beveiligen met een toegangscode of Face ID op iPhone Open de app ‘Opdrachten’ en tik op ‘Automatisering > Persoonlijke automatisering’; Scrol naar beneden, tik op ‘App > Kies’; Tik op de app die je wilt beveiligen en tik op ‘Gereed’; Tik op ‘Volgende > Voeg taak toe’, typ ‘Start timer’ in het zoekveld; Tik op ‘Start timer’, pas 30 minuten aan in ‘1 seconden’ en tik op ‘Volgende’; Schakel de optie ‘Vraag vóór uitvoeren’ uit en tik op ‘Gereed’; Open de app ‘Klok’ en tik op ‘Timer’; Tik op ‘Als timer eindigt’, kies voor ‘Stop afspelen > Stel in’.

Wanneer je nu probeert de app te openen die je hebt beveiligd, zul je zien dat die na één seconde weer stopt. Je kunt daarna alleen verder als je je toegangscode invoert, of Face ID gebruikt. Nog een extra tip: wil je meer apps toevoegen die niet gestart mogen worden op je iPhone? Dat kan tijdens stap 3!

2. Notitie toevoegen aan een wachtwoord

De wachtwoorden op je iPhone vind je terug in de ‘Instellingen’, onder ‘Wachtwoorden’. Je hebt nu de optie om bij bepaalde wachtwoorden een notitie toe te voegen. Erg handig als je iets specifieks moet onthouden.

Tik op het gewenste wachtwoord en vervolgens op ‘Voeg notities toe’. De notitie die je toevoegt, wordt uiteraard gesynchroniseerd met al je andere apparaten.

3. Start snel je laatst afgespeelde song in Apple Music

Heb je een favoriet liedje waar je maar geen genoeg van krijgt? Dan is de kans groot dat het je laatst afgespeelde song is en die wil je natuurlijk zo snel mogelijk opnieuw afspelen.

Er is een handige, nieuwe en razendsnelle manier om dat te doen: houd het icoontje van Apple Muziek ingedrukt en er zal een menu verschijnen. In dat menu hoef je alleen nog maar op ‘Speel meest recente af’ te tikken en je kan weer lekker genieten!

4. iPhone-tips voor experts: experimentele functies van Safari

In Safari is het mogelijk om experimentele functies uit te proberen. Deze WebKit-functies zijn gemaakt voor ontwikkelaars, maar als je wilt mag je er zelf ook meer experimenteren.

Je vindt de experimentele functies in de app ‘Instellingen’, onder ‘Safari’. Scrol naar beneden en tik op ‘Geavanceerd’. Vervolgens tik je op ‘Experimental Features’. Je ziet nu een flinke lijst met opties, die voor de gemiddelde gebruiker grotendeels abracadabra zijn. Maar door de naam van de optie die je wilt aanzetten in Google te zoeken achterhaal je wat de functie doet.

We hebben nog een extra handigheidje gevonden tijdens het maken van deze iPhone-tips. Tot nog toe moest je zelf onthouden wat je had aangepast, maar nu vind je onderaan de optie ‘Herstel alle standaardinstellingen’. Hiermee zet je alles weer terug en hoef je niet bang te zijn om met de instellingen te spelen. Je raakt daarmee geen opgeslagen gegeven van je browser kwijt.

5. Apple TV: Weergave ‘Volgende’ als posterillustratie

In Apple TV zie je bij ‘Volgende’ standaard een gepauzeerd beeld van het programma of de film. Je kunt er voor kiezen dit beeld te vervangen door afbeeldingen die ter promotie van de betreffende titel worden gebruikt.

Ga daarvoor naar de ‘Instellingen’ en tik op ‘TV’. Scrol naar beneden en tik op ‘Weergave ‘Volgende”. Daar staat een vinkje achter ‘Stilstand beeld’. Dit verander je simpelweg door op ‘Posterillustratie’ te tikken.

6. SOS-noodmelding aanpassen op iPhone

Waarschijnlijk ken je de functie SOS-noodmelding al, maar Apple heeft in de nieuwste versie van iOS de instellingen aangepast. Die staan nu standaard op ‘Bel met ingedrukt houden’. De optie ‘Bel met vijfmaal drukken’ bestaat nog steeds, maar die moet je handmatig activeren om te kunnen gebruiken.

Open de ‘instellingen’ van je iPhone;

Scrol naar beneden en tik op ‘Noodmelding’;

Zet de optie ‘Bel met vijfmaal drukken’ op aan.

