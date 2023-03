De iPhone heeft veel functies die je niet kent. In deze iPhone-tips tonen we 4 functies die iedereen met een iPhone (en iOS 16) eigenlijk moet weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: 4 functies die iedereen (eigenlijk) moet gebruiken

Wist je dat je met Focus instelt welke apps en personen je mogen storen (en wanneer niet)? Of dat het heel eenvoudig is om foto’s naar een andere app te verslepen op je iPhone? Dat en meer lees je in de iPhone-tips van deze week!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, iPad, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Niet storen (of juist wel) met Focus

Focus is vooral handig op je werk, tijdens het sporten of als je gewoon even niet gestoord wilt worden. Je maakt een specifieke Focus en hiermee stel je in welke apps of personen je wel (en niet) mogen storen.

Standaard heeft je iPhone al een paar Focus-opties, zoals ‘Niet storen’ en ‘Slaap’. Maar het is ook heel makkelijk om een nieuwe Focus te maken. Je maakt zo’n nieuwe Focus door te tikken op ‘Instellingen’ en naar beneden te scrollen. Dan tik je op ‘Focus’ en op het plusteken rechtsboven. Kies een van de standaard beschikbare keuzes, of kies voor ‘Aangepast’ om je eigen Focus te maken.

Een Focus kan je ook automatisch activeren, bijvoorbeeld als je in de buurt van je werk bent. En het is zelfs mogelijk om de Focus op een bepaald tijdstip automatisch in te laten gaan. Dit doe je via ‘Instellingen>Focus’. Tik op de focus die je wil aanpassen en kies voor ‘Voeg schema of automatisering toe’. Hier kan je een ‘Tijd’ instellen, een specifieke ‘Locatie’ of wanneer je een bepaalde ‘App’ opent.

De Focus zet je daarna makkelijk aan (of uit) via het bedieningspaneel van je iPhone. Het bedieningspaneel is het scherm dat je te zien krijgt wanneer je vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag veegt. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Houd daarna de Focus-knop ingedrukt om er een in te stellen.

2. Stel verschillende lockscreens in

In iOS 16 heeft het lockscreen (of toegangsscherm) nieuwe functies en een fris ontwerp. Het mooiste hiervan is dat je het lockscreen van je iPhone nu nog meer kunt aanpassen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de kleuren van de klok te veranderen en zijn er widgets op het toegangsscherm te plaatsen.

Om het lockscreen aan te passen moet je eerst je iPhone ontgrendelen. Vervolgens houd je je vinger ingedrukt op het lockscreen. Tik op het blauwe bolletje met het plusteken en kies een van de voorbeelden. Vervolgens kun je nog naar wens het lettertype van de klok aanpassen en een aantal widgets op je vergrendelscherm plaatsen. Ben je klaar? Dan tik je op ‘Voeg toe > Stel in als achtergrondpaar’.

Je kunt op deze manier meerdere lockscreens instellen. Vervolgens kun je heel makkelijk wisselen door je vinger eventjes op het lockscreen ingedrukt te houden. En wil je zo’n vergrendelscherm weer verwijderen? Dan lees je hieronder hoe je dat doet!

Lees meer: vergrendelscherm in iOS 16 verwijderen – zo doe je dat!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Apple Wallet en Apple Pay

Apple Pay is ontzettend handig en het misschien wel dé functie in deze iPhone-tips die iedereen in ieder geval eens moet proberen. Hiermee hoef je namelijk geen betaalpassen of contant geld meer bij je te hebben. Gewoon lekker met je iPhone of Apple Watch betalen, zonder dat geneuzel met cash.

Om Apple Pay in te stellen open je eerst de Wallet-app op je iPhone. Vervolgens tik je rechtsboven op het plusje in het zwarte bolletje. Kies vervolgens voor de optie ‘Betaalkaart of creditcard’ en selecteer de bank die je hebt.

Download vervolgens de app van je bank (als je dat nog niet gedaan hebt), om je kaart toe te voegen. Bij elke bank zijn de stappen iets anders, maar vaak hoef je alleen in de app te bevestigen dat je Apple Pay wilt gebruiken.

Heb je de kaart eenmaal toegevoegd? Tik dan twee keer snel achter elkaar op de zijknop van je iPhone en je pinpas komt tevoorschijn. Wil je meer weten wat je met Apple Pay en Wallet kunt? Check het volgende artikel!

Lees meer: dit zijn 3 slimme functies van Apple Pay

4. Meerdere foto’s verslepen (onder andere naar WhatsApp)

Wil je snel een paar foto’s via WhatsApp of een andere app naar je vrienden sturen? Dat kan vanuit de Foto’s-app. Je selecteert daar meerdere afbeeldingen en sleept ze dan naar een andere app om ze te delen. In deze laatste tip van de iPhone-tips vertellen we je hoe dat doet met WhatsApp.

Open de app Foto’s en blader naar de foto’s die je wilt delen;

Houd je vinger even ingedrukt op de eerste foto die je wilt delen;

Veeg met je vinger naar boven tot de foto met je vinger meebeweegt;

Blader met je andere vinger door de rest van de foto’s en tik op elke andere foto die je wilt delen;

Als je eenmaal een stapeltje foto’s hebt, open je met de andere vinger WhatsApp;

Open het gesprek in WhatsApp en laat de vinger met de foto’s los;

Voeg eventueel een onderschrift toe en tik op het blauwe bolletje om de foto’s te sturen.

Meer tips voor je iPhone

Wil je na het lezen nog meer tips voor je iPhone? Lees dan de volgende drie (verborgen) functies van het bedieningspaneel eens door. We geven je ook 4 tips om internet en wifi op je iPhone (weer) sneller te maken! En gebruik je veel WhatsApp? Dan moet je zeker het onderstaand artikel even checken!

Lees meer: 5 tips voor WhatsApp – zo los je de grootste irritaties op