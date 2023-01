iPhone-tips: zo typ je het graden teken (en meer handige sneltoetsen)

Weet jij hoe je het graden teken typt? Of moet jij ook altijd sneltoetsen opzoeken? In deze iPhone-tips zetten we 6 handige sneltoetsen onder elkaar!

Handige toetscombinaties voor Apple

Hoe vaak moet je wel niet Google raadplegen, omdat je even niet weet hoe je een bepaald teken voor elkaar krijgt op je iPhone of je Mac? Hoe typ je bijvoorbeeld het graden teken en hoe maak je ook alweer een screenshot?

Voor de sneltoetsen op de Mac heb je vaak de volgende toetsen nodig: ‘Command’ (cmd) ⌘, ‘Option’ (alt) ⌥, ‘Control’ (ctrl) ⌃ en ‘Shift’ ⇧. iPhoned zet in deze iPhone-tips een aantal handige toetscombinaties voor je onder elkaar.

1. Graden teken (°C) typen

Bijna niets wordt zo vaak besproken in Nederland als het weer. Het is dus wel zo handig om te weten hoe je het graden-teken voor Celsius typt op de Mac of op je iPhone. Het graden-teken is op verschillende manieren te typen, afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt. Op deze twee manieren vind je het graden-teken:

Mac: ‘Shift’ + ‘Option’ + ‘8’;

iPhone: houd de ‘0’ ingedrukt, het gradensymbool verschijnt dan boven de 0.

Als je hier graden Celsius van wilt maken, zet je er simpelweg een hoofdletter C achter.

2. Sneltoets om schermafbeelding te maken op Apple-devices

Hoe vaak wil je wel niet een schermafbeelding van een gesprek doorsturen? Of een screenshot van een leuke foto maken? Met steeds minder knoppen op de iPhone en een overvloed aan knoppen op je Mac-toetsenbord is het soms flink zoeken. Geen nood. Wij laten zien hoe je een screenshot op je Mac en op je iPhone maakt!

Mac: ‘Shift’ + ‘Command’ + ‘3’;

iPhone: druk kort tegelijk op de bovenste volumeknop en de aan/uit-knop.

Heb je een iPhone 8, iPhone SE of een ander model met een homeknop? Dan werkt het maken van een iPhone-screenshot net iets anders. Druk de aan/uit-knop aan de zijkant of bovenkant in en druk gelijktijdig op de homeknop (de cirkelvormige knop onder het scherm).

3. Zo vind je het emoji-overzicht op je MacBook

Inmiddels gebruikt iedereen ze wel: emojis. Ze zijn voor bijna iedere denkbare situatie in te zetten, of je nou vrolijk, boos of verbaasd bent. Op je Mac zijn de emojis minder prominent aanwezig dan op je iPhone. Zo vindt je het overzicht van emojis op jouw devices:

Mac: druk tegelijkertijd op de ‘Fn’-toets + ‘e’;

iPhone: open je toetsenbord en tik op het emoji-icoon linksonder.

Ben je soms eindeloos op zoek naar de juiste emoji? Je kan in het overzicht van emojis op je iPhone ook zoeken naar de passende emoji. Dit doe je door in de zoekbalk boven het emoji-overzicht een zoekterm in te vullen, je iPhone zoekt dan de passende emoji erbij. Als je op je MacBook in het overzicht wilt zoeken, gebruik je de sneltoets ‘Control’ + ‘Command’ + ‘Spatiebalk’. Scheelt weer wat tijd!

4. Sneltoets om geforceerd af te sluiten op Mac en iPhone

Het is ontzettend vervelend als je MacBook of iPhone hangt. In dat geval is het makkelijk om een knop- of toetscombinatie te hebben om je apparaat af te sluiten (ook wel geforceerd afsluiten genoemd). Dit doe je met de volgende sneltoets:

Mac: druk tegelijkertijd op ‘Option’ + ‘Command’ + ‘Escape’;

iPhone: druk kort op de bovenste volumeknop, daarna kort op de onderste volumeknop, houd vervolgens de zijknop ingedrukt tot het Apple-logo verschijnt.

5. Het euro-, dollar- en pondteken typen

Het euroteken zit op een bijzondere plek: rechts van de twee in de bovenste knoppenbalk. Hoe typ je dit euroteken? En waar is het pondteken te vinden? Iedere valuta is op de volgende manier te vinden:

Euro (€)

Mac: ‘Option’ + ‘2’;

iPhone: ga naar het toetsenbord, tik op ‘123’ linksonder, het euroteken staat onder de 7.

Dollar ($)

Mac: ‘Shift’ + ‘4’;

iPhone: ga naar het toetsenbord, tik op ‘123’ linksonder, kies voor ‘#+=’, het dollarteken verschijnt op de tweede rij.

Pondteken (£)

Mac: ‘Option’ + ‘3’;

iPhone: ga naar het toetsenbord, tik op ‘123’ linksonder, kies voor ‘#+=’, het dollarteken verschijnt op de tweede rij.

6. Instellingenmenu per app openen op de Mac

De laatste tip is alleen bruikbaar voor de Mac. Ben jij vaak aan het zoeken naar de instellingen van een app? Of is er iets kleins in een app dat je graag aan wilt passen? Iedere app op de Mac heeft een eigen instellingenmenu, dat makkelijk geopend kan worden door ‘Command’ + ‘,’ tegelijk in te drukken.

Op deze manier zie je voor iedere app het overzicht met instellingen die aan te passen zijn. Zo stel je bij Safari je homepage in en pas je bij Foto’s aan welke onderdelen wel en niet geïmporteerd worden. Vaak ontdek je instellingen, waarvan je niet eens wist dat ze bestaan!

Meer iPhone-tips voor iOS 16

Er zijn nog veel meer functies die moeilijk te vinden zijn. Zo zitten er nog meer functies in iOS 16 die je misschien ontgaan zijn. Daarom laten we je ook 3 functies in iOS 16 zien die je meteen moet uitzetten. Wil je meer iPhone-tips over welke nieuwe functies iOS 16 allemaal heeft? Check dan nog even het onderstaand artikel!

