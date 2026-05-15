iPhone-tips: wat moet je (niet) doen als je per ongeluk op een phishing-link tikt?

Je weet dat je niet op een phishing-link moet tikken, maar wat als het toch een keer gebeurt? In deze iPhone-tips laten we zien wat je dan moet doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: wat te doen als je op een phishing-link tikt?

Het kan altijd een keer gebeuren dat je toch op een phishing-link tikt, ook al weet je dat je dat niet moet doen. Het is dan wel handig om te weten wat je wel en niet moet doen. In deze iPhone-tips zetten we de belangrijkste do’s en don’ts voor je op een rij.

1. Sluit de pagina direct

Verschijnt er een vreemde website of pop-up in beeld nadat je op een phishing-link hebt getikt? Sluit meteen het tabblad in Safari (of andere browser). Vul in elk geval nooit gegevens in en download ook helemaal niets.

2. Check je iPhone

Wanneer het werkelijk mis is gegaan, kan het zijn dat er onbekende profielen of vreemde abonnementen op je iPhone verschijnen. Dat laatste zie je in de app Instellingen als je op je eigen naam tikt en dan op ‘Abonnementen’. Onbekende profielen controleer je als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘VPN- en apparaatbeheer’; Zie je hier ‘Configuratieprofielen’ staan? Tik er dan op; Tik op eventuele onbekende profielen en kies ‘Verwijder profiel’.

Zie je ‘Configuratieprofielen’ niet staan, dan zijn er ook geen onbekende profielen op je iPhone aanwezig.

3. Verander je wachtwoorden

Als je op een phishing-link hebt getikt, is het een goed idee om je wachtwoorden te veranderen. Bij voorkeur allemaal, maar dat kan natuurlijk een behoorlijke klus zijn. Begin daarom eerst met de wachtwoorden van je Apple ID, je e-mail en je bank-apps. Gebruik altijd sterke, unieke wachtwoorden en zet waar mogelijk ook tweestapsverificatie aan.

4. Blijf alert op vervolgoplichting

Als je één keer op een phishing-link hebt getikt, kunnen oplichters proberen om je opnieuw te benaderen (bijvoorbeeld via sms of telefonisch). Wees daarom extra kritisch de komende dagen. Neem geen oproepen van onbekende nummers aan en blokkeer ze.

In veel gevallen gebeurt er niet direct iets als je alleen op een phishing-link klikt en geen gegevens invult. Maar zodra je iets hebt gedeeld, is snel handelen cruciaal. Heb je onverhoopt toch betaalgegevens ingevoerd? Bel dan direct je bank. Zij kunnen transacties blokkeren en extra beveiliging instellen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!