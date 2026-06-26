3 iPhone-tips die je móét kennen als je (binnenkort) naar een festival gaat

Ga je dit weekend naar een festival of een ander grootschalig evenement, doe dan je voordeel met deze iPhone-tips die zeker van pas komen.

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De 3 beste iPhone-tips voor als je naar een festival gaat

De kans is groot dat je iPhone op een festival de hele dag overuren draait. Van het filmen van optredens en maken van foto’s tot het terugvinden van vrienden in een mensenmassa: je iPhone is onmisbaar. Met deze drie handige iPhone-tips voorkom je lege batterijen, te weinig opslagruimte en zoektochten naar vrienden die ineens spoorloos lijken te zijn.

1. Deel je locatie met vrienden

Je spreekt af bij het hoofdpodium, haalt even iets te drinken en vervolgens is iedereen verdwenen. Herkenbaar? Door vooraf je locatie te delen, zie je precies waar je vrienden zijn. Dat stel je als volgt in:

Open de app ‘Zoek mijn’; Tik onderin op ‘Personen’; Tik op ‘Begin met delen van locatie’; Selecteer de gewenste personen; Tik rechtsboven op het vinkje.

Je kunt vervolgens ook instellen hoe lang de locatie gedeeld wordt, bijvoorbeeld alleen tijdens het festival. Spreek daarnaast een vaste ontmoetingsplek af voor het geval het mobiele netwerk overbelast raakt. Op grote festivals gebeurt het regelmatig dat berichten of locatie-updates vertraagd binnenkomen.

2. Gebruik de energiebesparingsmodus

Niets is zo vervelend als een lege batterij voordat de hoofdact begint. Toch is dat een reëel risico, want een festival vraagt veel van je iPhone. Het scherm staat vaak aan, je maakt foto’s en video’s en je toestel zoekt voortdurend naar een mobiel netwerk tussen duizenden andere bezoekers.

Het is dan ook aan te raden om een powerbank mee te nemen voor in je tent, maar die wil je niet de hele tijd bij je dragen op het festivalterrein. Schakel in plaats daarvan de energiebesparingsmodus in. Die helpt om je batterij langer mee te laten gaan. Zo zet je hem aan:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Batterij’ en dan op ‘Energiebesparingsmodus;

Schakel ‘Energiebesparingsmodus’ in.

Inschakelen kan ook via het Bedieningspaneel. Dat doe je zo:

Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden);

Tik op het batterij-icoon.

Het batterij-icoon moet dan uiteraard wel toegevoegd zijn aan het Bedieningspaneel. Staat het er niet, dan kun je het eenvoudig toevoegen door linksboven op het plusteken te tikken en dan beneden voor ‘Voeg een regelaar toe’ te kiezen.

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3. Voorkom dat video’s al je opslagruimte opslokken

Een paar video’s opnemen van je favoriete artiest lijkt onschuldig, maar het kan verrassend veel ruimte in beslag nemen. Filmen in 4K met 60 beelden per seconde ziet er misschien prachtig uit, maar voor je het weet heb je geen opslagruimte meer over. Controleer daarom vooraf je camera-instellingen.

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Camera’;

Tik op ‘Neem video op’.

Voor festivals is 1080p HD bij 30 fps vaak meer dan voldoende. De video’s zien er nog steeds goed uit op sociale media en nemen aanzienlijk minder opslagruimte in beslag dan 4K-beelden. Afhankelijk van hoeveel opslagruimte je hebt en hoeveel je filmt, kun je hier een passende keuze maken.

Ga vóór vertrek even naar ‘Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag’ om te controleren hoeveel vrije ruimte je nog hebt en maak zonodig nog wat ruimte vrij. Het zou zonde zijn als je opslag net vol raakt tijdens het optreden waar je de hele dag op hebt gewacht.

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