3 handige iPhone-tips voor als je deze zomer op vakantie gaat

Ga je deze zomer op vakantie dan kan jouw iPhone je met allerlei dingen helpen – in deze iPhone-tips laten we een aantal van die dingen zien.

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3 handige iPhone-tips voor als je op vakantie gaat

Waarschijnlijk weet je wel zo’n beetje wat je iPhone allemaal voor je kan doen. Toch is het geen slecht idee om van tevoren al te bedenken wat je waarschijnlijk gaat gebruiken. Deze 3 iPhone-tips helpen daarmee voor je volgende vakantie.

1. Gebruik ‘offline kaarten’

Ga je naar gebieden waarvan je niet zeker weet of er overal wel mobiel bereik is? Dan is dit zonder meer een voor de hand liggende tip. Het is ook wel iets wat je echt van tevoren moet doen. Op het moment dat je ergens bent zonder bereik, ben je natuurlijk te laat.

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Je kunt zowel in Apple Kaarten als in Google Maps offline kaarten gebruiken. Instellen gaat min of meer op dezelfde manier. In dit voorbeeld gebruiken we Apple Kaarten:

Open de app Apple Kaarten; Tik op je profielfoto; Achter ‘Offline kaarten’ tik je op ‘Download’; Tik op ‘Download nieuwe kaart’.

Voer vervolgens je bestemming in en er verschijnt een kaart die je desgewenst nog wat kunt aanpassen. Ben je tevreden dan tik je op ‘Download’. Je kunt de kaart nu overal gebruiken, ongeacht of je een mobiele verbinding hebt of niet.

2. Vertaal menukaarten zonder te typen

Sta je in het buitenland in een restaurant en heb je geen idee wat er op de menukaart staat? Dan hoef je gelukkig niet alles over te typen. Jouw iPhone kan tekst in afbeeldingen automatisch herkennen en vertalen.

Open de Camera-app en richt deze op de menukaart. Verschijnt rechtsonder het tekstherkennings-icoontje, tik daar dan op. Selecteer vervolgens de tekst en kies Vertaal. Binnen enkele seconden zie je de vertaling in het Nederlands, zodat je precies weet wat je bestelt. Deze functie werkt ook met foto’s die je eerder hebt gemaakt. Open simpelweg de afbeelding in de Foto’s-app en gebruik dezelfde optie om de tekst te vertalen.

3. Deel vakantiefoto’s zonder je exacte locatie prijs te geven

Een mooie vakantiefoto delen met vrienden of op sociale media is natuurlijk leuk. Veel mensen staan er alleen niet bij stil dat je dan nog meer informatie deelt. Je iPhone slaat namelijk standaard de locatie op waar een foto is gemaakt.

Gelukkig kun je die locatie eenvoudig verwijderen voordat je een afbeelding verstuurt. Open de Foto’s-app, kies een foto en tik op het ‘Deel’-icoontje linksonder. Kies dan bovenaan voor ‘Opties’. Schakel vervolgens de optie ‘Locatie’ uit en verstuur daarna pas de foto.

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