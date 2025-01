iPhone-tips: met deze trucjes gebruik je je iPhone nog veel sneller

Al ben jij razendsnel met je iPhone, er zijn altijd dingen die sneller kunnen. In de iPhone-tips van deze week: trucs voor nog meer snelheid!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: trucs voor nog meer snelheid

Weet je wat de snelste manier is om een wekker of timer te zetten? Of hoe je snel een schermopname maakt mét geluid? We vertellen het je in de iPhone-tips van deze week!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Het beste van iPhoned Selecteer welke iPhoned nieuwsbrief je wilt ontvangen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. De snelste manier om een wekker of timer te zetten

De meeste mensen zetten een wekker of timer gewoon via de Klok-app. En als je dat maar vaak genoeg hebt gedaan, ben je daar mogelijk razendsnel in. Er zijn ook mensen die hebben ontdekt dat het via Siri nog net iets sneller kan. Maar sinds iOS 18 heeft Siri aan een halve zin genoeg.

Wil je een timer zetten, dan hoef je Siri alleen maar te activeren en het aantal minuten uit te spreken. En ook wanneer je een wekker wilt zetten, activeer je Siri en noem je de tijd waarop je gewekt wilt worden. Siri doet de rest voor je!

2. Getallen op de Rekenmachine snel wissen

Sinds iOS 18 heeft de Rekenmachine een Backspace-toets. Daarmee haal je snel het laatste cijfer weg als je er per ongeluk een te veel hebt getypt. Door meerdere keren te tikken, haal je ook de andere cijfers weg. Maar ook dit kan sneller!

Wil je alle getallen die zichtbaar zijn in één keer weghalen? Tik dan niet eindeloos op de Backspace-toets, maar druk er één keer lang op. De getallen verdwijnen dan direct als sneeuw voor de zon!

3. Snel je thuisschermen rangschikken

Heb je meerdere thuisschermen en wil je ze anders rangschikken, dan druk je om te beginnen waarschijnlijk lang op een leeg stukje scherm. Alle pictogrammen beginnen dan te wiebelen en je kunt alles naar hartenlust aanpassen. Als je de thuisschermen zelf niet wilt veranderen maar alleen de volgorde ervan wilt aanpassen, ga je iets anders te werk.

Je kunt dan beter niet lang op een leeg stukje scherm drukken, maar lang op de drie puntjes beneden midden in beeld. Je krijgt dan al je thuisschermen in beeld en je kunt ze direct in hun geheel naar de gewenste plek verplaatsen. Sneller kan niet!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoewel apps in principe automatisch worden geüpdatet, kan dat soms best een tijdje op zich laten wachten. Wil je zelf controleren of er updates zijn voor bepaalde apps, dan open je de App Store, tik je rechtsboven op je profielfoto en scrol je naar beneden. Ook dat kan sneller!

Druk gewoon lang op het pictogram van de App Store. Er verschijnt dan een snelmenu en daarin tik je op ‘Updates’. Je komt dan direct bij de komende automatisch updates terecht. Wil je ze allemaal updaten, dan tik je hier direct op ‘Werk alle bij’.

5. Snel een schermopname met geluid maken

Je weet vast al dat je via het Bedieningspaneel snel een schermopname kunt maken. Daarmee maak je een filmpje van wat er op je scherm gebeurt. Handig als je iemand wilt laten zien hoe je iets doet. Alleen is zo’n filmpje standaard zonder geluid.

Gelukkig is er een razendsnelle manier om ervoor te zorgen dat er ook geluid bij wordt opgenomen. Dan kun je tenminste nog wat extra aanwijzingen geven. Dit gaat ook via het Bedieningspaneel. Alleen druk je nu lang op de knop Schermopname. Er verschijnt een menu waarin staat waar je filmpje wordt opgeslagen en er is een knop ‘Start opname’. Voordat je daarop tikt, tik je beneden in beeld eerst op het microfoontje, zodat er ‘Microfoon aan’ staat. Daarna kun je de opname starten.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!