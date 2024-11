iPhone-tips: 4 functies van iOS 18.1 die je hier wel kunt gebruiken

Omdat we hier nog geen Apple Intelligence hebben, bespreken we in deze iPhone-tips 4 functies van iOS 18.1 die je wel al kunt gebruiken.

iPhone-tips: iOS 18.1-functies die je al kunt gebruiken

De grootste vernieuwingen van iOS 18.1 zijn Apple Intelligence-functies. Daar hebben we hier in elk geval tot april 2025 nog helemaal niets aan. Daarom hebben we in deze iPhone-tips vier functies van iOS 18.1 voor je die je hier wel al kunt uitproberen!

1. Snelheid van slowmotion-video’s aanpassen

We beginnen deze iPhone-tips met een handige functie voor slowmotion-video’s. Het is met iOS 18.1 namelijk mogelijk om de afspeelsnelheid aan te passen. Daarbij heb je de volgende keuzes:

100% (240 fps)

50% (120 fps)

25% (60 fps)

20% (48 fps)

12% (30 fps)

10% (24 fps)

Om de afspeelsnelheid aan te passen open je een slowmotion-video en tik je beneden op het aanpassen-pictogram (de drie horizontale schuifregelaars). Tik vervolgens rechtsboven op het pictogram onder ‘Gereed’. Nu kun je de gewenste afspeelsnelheid instellen. Ben je tevreden met het resultaat, dan tik je rechtsboven op ‘Gereed’.

2. Één regelaar voor twee functies in het Bedieningspaneel

Je kunt een regelaar voor de waterpas toevoegen aan het Bedieningspaneel, maar ook een regelaar voor Meten. Wil je het Bedieningspaneel niet te vol zetten en een beetje overzichtelijk houden, dan is het goed om te weten dat het niet nodig is om allebei deze regelaars toe te voegen. Het is voldoende om er één te kiezen, want die geeft ook direct toegang tot de andere. Beide opties verschijnen namelijk als je lang op de regelaar drukt.

3. Snelkoppeling naar het Bedieningspaneel maken

Je opent het Bedieningspaneel natuurlijk door van rechtsboven op het scherm naar beneden te vegen, maar met iOS 18.1 kan het ook anders. Je kunt nu namelijk eenvoudig een taak aanmaken voor het openen van het Bedieningspaneel. Vervolgens kun je een snelkoppeling op het thuisscherm plaatsen. Je opent het Bedieningspaneel dan voortaan door daarop te tikken. Dat werkt zo:

Open de app Opdrachten; Tik rechtsboven op het plusteken; Zoek naar ‘Toon bedieningspaneel’, tik erop en tik op ‘Gereed’; Tik op de drie puntjes van de nieuwe opdracht; Tik op het pijltje naar beneden naast ‘Toon bedieningspaneel’; Kies ‘Zet op beginscherm’ en tik op ‘Voeg toe’.

Heb je een iPhone met een actieknop, dan kun je er ook voor kiezen om de opdracht daar aan toe te wijzen. Je opent het Bedieningspaneel dan voortaan door op de actieknop te drukken.

4. Bedieningspaneel resetten

Sinds iOS 18 heb je veel opties om het Bedieningspaneel aan je eigen wensen aan te passen. Misschien heb je er al wel mee geëxperimenteerd. Het enige nadeel was tot nog toe dat je soms veel te veel aanpast en dat je dat nog niet zomaar ongedaan kon maken. Dat probleem is opgelost met de komst van iOS 18.1. Wat je ook hebt veranderd aan het Bedieningspaneel, je kunt nu heel eenvoudig weer terug naar hoe het er oorspronkelijk uitzag. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Bedieningspaneel’;

Tik op ‘Stel bedieningspaneel opnieuw in’.

Bevestig je keuze vervolgens door nogmaals op ‘Stel bedieningspaneel opnieuw in’ te tikken.

Meer iPhone-tips?

