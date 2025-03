iPhone-tips: deze functies van Signal moet je direct uitschakelen

Overgestapt van WhatsApp naar Signal? Dan zijn er functies die je het beste kunt uitschakelen. In deze iPhone-tips lees je hoe je dat doet!

iPhone-tips: Signal-functies die je moet uitschakelen

Hoewel Signal functioneel grotendeels gelijk is aan WhatsApp, zijn bepaalde functies wel op andere plekken te vinden. In deze iPhone-tips laten we zien waar je functies vindt die je het beste gelijk kunt uitschakelen!

1. Schakel zichtbaarheid telefoonnummer uit

In WhatsApp kunnen alle contacten je telefoonnummer zien, maar in Signal is dat geen vereiste om met anderen te chatten. Een goed idee dus om de zichtbaarheid van je telefoonnummer uit te schakelen, of in elk geval te checken of die is uitgeschakeld. Dit doe je als volgt:

Open Signal en tik linksboven op je profielfoto;

Tik op ‘Instellingen’ en dan op ‘Privacy’;

Tik op ‘Telefoonnummer’;

Zet de optie ‘Wie kan mijn nummer zien’ op ‘Niemand’.

Je kunt hier ook instellen of mensen jou op Signal kunnen vinden als ze jouw nummer in hun contacten hebben.

2. Schakel leesbevestiging uit

Leesbevestigingen, in WhatsApp beter bekend als ‘blauwe vinkjes’, kun je in Signal ook uitschakelen. Net zoals zogeheten ‘Typindicatoren’ (in WhatsApp de melding ‘Aan het typen’). Dit doe je op de volgende manier:

Open Signal en tik linksboven op je profielfoto;

Tik op ‘Instellingen’ en dan op ‘Privacy’;

Zet de schakelaar achter ‘Leesbevestigingen’ uit;

Zet ook de schakelaar achter ‘Typindicatoren’ uit.

Nu weet je zeker dat niemand kan zien of je een bericht al gelezen hebt en ook niet of je een bericht aan het typen bent.

3. Schakel compressie uit

Als je foto’s en video’s via Signal naar iemand verstuurd, past de app automatisch compressie toe. Het voordeel daarvan is dat je dan minder data verstuurd, maar het nadeel is dat de ontvanger de foto’s en video’s in een lagere kwaliteit ontvangt. Dat wil je waarschijnlijk niet, dus daarom is het een goed idee om deze functie uit te schakelen. Dat doe je zo:

Open Signal en tik linksboven op je profielfoto;

Tik op ‘Instellingen’ en dan op ‘Datagebruik’;

Tik op ‘Media-verzendkwaliteit;

Plaats een vinkje achter ‘Hoog’.

Als je een keer veel foto’s of video’s via je mobiele verbinding moet versturen, kun je de compressie op dezelfde manier weer (tijdelijk) inschakelen.

