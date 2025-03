iPhone-tips: verborgen iPhone-functies die elke dag van pas komen

Je iPhone heeft functies die je niet per se automatisch ontdekt, maar die wel handig zijn – we laten er een paar zien in deze iPhone-tips!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: verborgen functies die van pas komen

Deze iPhone-functies zul je misschien niet allemaal gebruiken en misschien ken je sommige ervan ook al. Toch is de kans groot dat er een tussen staat die je na vandaag elke dag gaat gebruiken!

1. Snel een document scannen

Wanneer je een document moet inscannen, kun je er natuurlijk gewoon een foto van maken. Je kunt er ook een speciale app voor installeren. Toch is er een gemakkelijkere en snellere manier, en dat is met de app Notities. Daarmee boek je betere resultaten dan met de Camera-app.

Bovendien kun je de scanner van de Notities-app razendsnel starten. Dat doe je zo:

Zoek de app Notities; Druk er lang op tot er een snelmenu verschijnt; Tik in het snelmenu op ‘Scan document’.

De documentscanner van de Notities-app wordt nu direct geopend en je kunt dus gelijk beginnen met scannen.

2. Verminder witpunt

Met de functie ‘Verminder witpunt’ kun je de helderheid van je scherm nog lager krijgen dan met de slider in het Bedieningspaneel. En als je de functie onder de Activeringsknop zet, kun je de helderheid heel eenvoudig aan- en uitzetten. Zo werkt het:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Activeringsknop’;

Plaats een vinkje voor ‘Verminder witpunt’.

Wanneer je nu drie keer snel achter elkaar op de zijknop van je iPhone drukt, wordt het scherm direct iets minder fel. Doe je dit wanneer de slider in het Bedieningspaneel al op zijn laagst staat, kun je op deze manier het scherm dus nog een beetje extra dimmen. Druk nog eens drie keer snel achter elkaar op de zijknop om de functie weer uit te zetten.

3. Tussen apps bladeren

Vaak heb je meerdere apps geopend en wil je van de ene naar de andere. Waarschijnlijk veeg je dan van beneden op het scherm omhoog, waarna je alle geopende apps ziet waar je doorheen kunt bladeren. Soms is dat de handigste manier. Maar er is nog een andere manier, die vaak sneller is wanneer je niet al te veel apps open hebt.

Vanuit een van de geopende apps kun je namelijk direct naar een andere. Dat doe je met het witte balkje onder in beeld. Als je daar naar links of naar rechts overheen veegt, blader je direct naar de vorige of volgende app. Erg handig als je vaak op en neer moet tussen twee apps!

4. Snel terugscrollen

We scrollen wat af met z’n allen! Vaak scrol je mijlenver naar beneden in een app of op een website. En de meesten van ons scrollen op dezelfde manier terug wanneer ze weer naar het begin willen. Maar daar is een veel handigere manier voor!

Het enige wat je hoeft te doen, is een keer boven op het scherm te tikken, tussen de tijd en het Dynamic Island (of de notch). Je keert dan direct helemaal terug naar boven. Sneller kan niet!

5. Snel een pdf maken en delen

Een pdf kan iedereen wel openen en bekijken, daarom is het een goed idee om alles wat je deelt eerst daar in om te zetten. En dat is op je iPhone gemakkelijker dan je denkt (ook al werkt het op een beetje een rare manier). Je doet het als volgt:

Open datgene dat je wilt delen en tik op het ‘Delen’-icoon;

Kies voor ‘Druk af’;

Zoom met je vingers in op de preview die beneden verschijnt;

Tik linksonder nogmaals op het ‘Delen’-icoon;

Deel via de app van jouw keuze.

Het omzetten naar pdf gebeurt op het moment dat je inzoomt met je vingers. Daarna kun je het dus gewoon delen zoals je altijd doet.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!