Dit zijn 7 iPhone-tips die helpen om je privacy beter te beschermen

Om je privacy te waarborgen, is het een goed idee om de instellingen na te lopen – in deze iPhone-tips laten we zien waar je op moet letten.

7 iPhone-tips voor je privacy

Als je privacy belangrijk vindt, zit je goed met je iPhone. Maar het is desondanks belangrijk om af en toe de instellingen te controleren. In deze iPhone-tips lees je wat je kunt doen en waar je op moet letten!

1. Gebruik de privémodus tegen tracking

Soms wordt er aan weblinks extra informatie toegevoegd waardoor websites je kunnen volgen. Deze informatie wordt automatisch verwijderd uit links die je deelt in Berichten en Mail, terwijl de links zelf gewoon blijven werken. In de privémodus van Safari wordt deze informatie ook weggehaald uit de links. Gebruik dus bij voorkeur Safari en schakel de privémodus in. Dat laatste doe je zo:

Open Safari op je iPhone;

Druk rechtsonder lang op het tabblad-icoontje;

Tik in het snelmenu op ‘Nieuw privétabblad’.

2. Belangrijke locaties aan- of uitzetten

Apple houdt bij op welke locaties je vaak bent. Locaties die je vaak bezoekt en waar je veel tijd doorbrengt, worden door Apple een ‘Belangrijke locatie’ genoemd. Van deze locaties zie je tot op de minuut hoe lang je er bent geweest.

Ga naar ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Privacy en beveiliging’;

Tik op ‘Locatievoorzieningen’;

Scrol helemaal naar beneden en kies voor ‘Systeem’;

Tik vervolgens op ‘Belangrijke locaties’.

Apple gebruikt deze functie onder meer om in apps als Kaarten, Agenda en Foto’s nuttige informatie met je te delen. Het bedrijf zelf kan je belangrijke locaties overigens niet inzien, maar in theorie kunnen andere mensen wel proberen om erbij te komen als ze je iPhone hebben – ook al heb je hiervoor Face ID of je vingerafdruk nodig.

3. Profiteer van de Veiligheidscontrole

Als je je zorgen maakt over je persoonlijke veiligheid, kun je via Veiligheidscontrole snel stoppen met het delen van informatie. Via Veiligheidscontrole kun je controleren met wie je informatie deelt, de toegang tot Berichten en FaceTime op je iPhone beperken, je toegangscode wijzigen en nog veel meer.

Veiligheidscontrole is alleen beschikbaar op een iPhone met iOS 16 of nieuwer. Om Veiligheidscontrole te gebruiken, heb je een Apple-account nodig waarvoor twee-factor-authenticatie wordt gebruikt. Je start Veiligheidscontrole als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Veiligheidscontrole’.

4. Schakel je exacte locatie uit

Wil je niet dat apps jouw precieze locatie kunnen zien? Een aantal apps, waaronder Instagram en Facebook, gebruikt je exacte locatie. Ook dit schakel je uit bij instellingen. Dat werkt zo:

Ga naar ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Privacy en beveiliging’;

Ga naar ‘Locatievoorzieningen’;

Tik op een app om te zien of deze toegang heeft tot jouw exacte locatie;

Schakel de exacte locatie uit bij de apps waarbij je dit niet wilt.

Verrassend veel apps hebben toegang tot je exacte locatie. Meer voorbeelden van deze apps zijn de NS-app, Snapchat en zelfs Datumprikker. Vaak is het helemaal niet nodig dat deze apps je exacte locatie weten, dus dit kun je uitzetten om je privacy te beschermen.

5. Vergrendel apps

Door apps te vergrendelen weet je zeker dat anderen geen persoonlijke informatie te zien krijgen wanneer je je scherm aan iemand laat zien, of je iPhone even uitleent. Als je een app vergrendelt, dan is Face ID, Touch ID of een toegangscode nodig om de app te kunnen gebruiken. Een app vergrendelen doe je als volgt:

Druk lang op de app die je wilt vergrendelen;

Tik in het snelmenu op ‘Vereis Face ID’;

Tik in het nieuwe venster ook op ‘Vereis Face ID

Wil je de extra beveiliging er weer af halen, dan werkt dat op nagenoeg dezelfde manier. Kies in de tweede stap alleen voor ‘Vereis Face ID niet’.

6. Verberg je e-mailadres

Met ‘Verberg mijn e‑mailadres’ (onderdeel van een iCloud+-abonnement) kun je unieke, willekeurige e-mailadressen aanmaken voor gebruik in apps en op websites. Zo blijft je persoonlijke e-mailadres privé, ongeacht of je nu een nieuw account aanmaakt in een app, je online aanmeldt voor een nieuwsbrief, of een aankoop doet via Apple Pay. Je kunt adressen voor ‘Verberg mijn e‑mailadres’ als volgt aanmaken:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Tik op ‘Verberg mijn e-mailadres’.

Je ziet daar alle adressen die je al gebruikt hebt. Wil je een nieuw aanmaken, tik dan op ‘+ Maak nieuw e-mailadres aan’.

Met de verbeterde toegangsrechten voor contactpersonen sinds iOS 18 kun je precies aangeven tot welke contactpersonen een app toegang heeft. Zo hoef je apps geen toegang te geven tot al je contactpersonen. Je stelt het als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’ en dan op ‘Contacten’;

Kies een app in de lijst en selecteer ‘Geen’, ‘Beperkte toegang’ of ‘Volledige toegang’;

Meer iPhone-tips?

