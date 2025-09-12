Pre-order tips van Apple: zo heb je de nieuwe iPhone het snelst in huis!

Als je van plan bent om de nieuwe iPhone 17 aan te schaffen, bereid je dan nu alvast voor met deze handige pre-order tips van Apple!

Pre-order tips voor de iPhone 17

Apple heeft de nieuwe iPhone gepresenteerd en de pre-order start op vrijdag 12 september om 14.00 uur – bereid je nu alvast voor met deze handige pre-order tips van Apple!

1. Kies een webshop

Kies om te beginnen bij welke webshop je jouw nieuwe iPhone wilt bestellen. Zorg er vervolgens voor dat je daar een account hebt en ook ingelogd bent voordat je verder gaat. Bij deze webshops kun je terecht:

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Odido

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij MediaMarkt

2. Kies je nieuwe iPhone

Dit is natuurlijk het allerbelangrijkst. Heb je de presentatie van de vier nieuwe iPhones gezien, dan weet je diep van binnen waarschijnlijk al welke iPhone je het liefst wilt hebben. Mogelijk speelt je budget echter ook een rol. Zorg ervoor dat je een gedegen keuze maakt voordat je verder gaat!

3. Bepaal de uitvoering

Heb je een iPhone gekozen, dan is het tijd om de kleur te kiezen die het beste bij jou past. Bij sommige modellen heb je de keuze uit vijf verschillende kleuren, bij andere maar uit drie. Verder moet je ook al bedenken hoeveel opslagruimte je nodig hebt. De optie van 128 GB is er bij de iPhone 17-serie niet meer, dus je krijgt minimaal 256 GB.

4. Kies een betaalmethode

Heb je jouw favoriet iPhone in jouw favoriete uitvoering bepaald, dan stop je hem in je winkelwagen. Je kunt de iPhone in één keer betalen of in maandelijkse termijnen. En je oude iPhone inruilen, behoort ook tot de mogelijkheden. Als je in maandelijkse termijnen wilt betalen, kun je nu al de formulieren invullen, dat scheelt werk als je daadwerkelijk gaat bestellen.

5. Kom terug wanneer de pre-order ingaat

Als je bent ingelogd bij de webshop die je hebt gekozen, blijft jouw gekozen iPhone in de winkelwagen liggen. Je kunt dus gewoon op vrijdag 12 september om 14.00 uur terugkomen om op dat moment de bestelling af te ronden. Je bent dan vrijwel direct klaar, zodat je zeker weet dat je een van de eersten bent die een pre-order plaatst!

Gebruik de onderstaande links om direct je pre-order te regelen!

iPhone 17 met abonnement:

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

iPhone Air met abonnement

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

iPhone 17 Pro met abonnement

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

iPhone 17 Pro Max met abonnement

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

