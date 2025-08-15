5 handige iPhone-tips die je nog niet eerder hebt uitgeprobeerd!
5 handige iPhone-tips die je nog niet eerder hebt uitgeprobeerd!

Je iPhone zit boordevol functies die je vast niet allemaal hebt uitgeprobeerd – daarom geven we je in deze iPhone-tips 5 handige voorbeelden!

5 iPhone-tips die je nog niet hebt geprobeerd

Er zijn ongetwijfeld mensen die deze functies wel al kennen, maar toch achten wij de kans groot dat je ze nog niet hebt geprobeerd!

1. Voeg een virtuele thuisknop toe

Als je de oude thuisknop nog steeds mist, kun je deze op een slimme manier terugbrengen. Ga in de Instellingen naar Toegankelijkheid, tik op ‘Aanraken’ en schakel AssistiveTouch in om een zwevende knop op het scherm te plaatsen. Tik erop en je krijgt een aantal handige functies te zien die je direct kunt gebruiken. De knop werkt ook wanneer je iPhone vergrendeld is.

iphone tips

2. Typ vragen aan Siri

Als het niet prettig vindt om met Siri te praten in een stil kantoor of in de trein, kun je de optie ‘Typ vragen aan Siri’ inschakelen. Open de app Instellingen en tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Siri’ en zet de schakelaar achter ‘Typ vragen aan Siri’ aan. Voortaan kun je je vragen aan Siri gewoon typen en heeft niemand er last van.

iphone tips siri

3. Gebruik de flitser voor meldingen

Visuele meldingen zijn handig wanneer geluid of trillingen mogelijk worden gemist of niet wenselijk zijn. Schakel in dat geval de flitser in voor meldingen. Dat doe je als volgt:

  1. Open de app Instellingen;

  2. Tik op ‘Toegankelijkheid’;

  3. Scrol wat naar beneden en tik op ‘Audio en visueel’;

  4. Scrol naar beneden en tik op ‘Ledflits bij melding’;

  5. Schakel ‘Ledflits bij melding’ in.

iphone tips

Voortaan knippert het cameralampje wanneer er oproepen of sms-berichten binnenkomen, ook wanneer je iPhone op stil staat.

4. Stapel meerdere widgets op elkaar

Wil je meer widgets kwijt op je thuisscherm, maar is er niet meer ruimte? Dan stapel je ze gewoon op elkaar! Enige voorwaarde is dat ze dezelfde grootte hebben. Druk gewoon lang op een leeg stukje totdat alle pictogrammen beginnen te wiebelen. Vervolgens kun je een bestaande widget bovenop een andere slepen, of nieuwe widgets toevoegen. Als je klaar bent, kun je gewoon verticaal tussen je gestapelde widgets scrollen.

tips widgets

5. Zet een timer om muziek afspelen te stoppen

Val je vaak in slaap terwijl je naar muziek of een podcast luistert? Dan is het wel zo handig als het afspelen na een bepaalde tijd wordt gestopt. Dat stel je eenvoudig in met de timer. Open de Klok-app en tik rechtsonder op ‘Timers’. Stel de gewenste tijd in en selecteer achter ‘Als timer eindigt’ de optie ‘Stop afspelen’. Vervolgens tik je op ‘Start’.

timer afspelen

Meer handige tips?

Wil je vaker dit soort praktische tips voor je iPhone of andere Apple-producten? Blijf dan vooral iPhoned volgen voor de laatste tips en updates! Hieronder vind je onze meest recente tips.

