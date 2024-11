iPhone-tips: trap niet in nepaanbiedingen tijdens deze Black Friday!

Iedereen wil profiteren van Black Friday en dat geldt ook voor criminelen. Daarom vertellen we je in deze iPhone-tips waar je op moet letten!

iPhone-tips: let hier op tijdens Black Friday

Black Friday is dé aanleiding voor criminelen om potentiële slachtoffers te lokken met valse berichten en nepwinkels. Daarbij gaan ze op verschillende manieren te werk. In deze iPhone-tips vertellen we je voor welke trucs je goed moet uitkijken!

De Black Friday-berichten van Criminelen zien er (mede dankzij AI) steeds overtuigender uit. Je kunt daarom beter niet in zee gaan met onbekende webwinkels en let goed op bij het openen van (deals-)berichten.

1. Nepwinkels met Black Friday-deals

Je kunt op allerlei manieren bij een nepwinkel terechtkomen. Bijvoorbeeld via een e-mailbericht, een prijsvergelijker, of gewoon door te zoeken in Google. Kom je bij een onbekende winkel terecht, dan is het een goed idee om te kijken of je reviews van de winkel op een betrouwbare site kunt terugvinden.

Maar ook als je bij een bekende winkel terechtkomt, is het aan te raden om te controleren of het wel echt de site van die winkel is. Kijk dus of de url van de website klopt en let op onopvallende spelfouten. Veel nepwinkels zien er tegenwoordig echter bedrieglijk echt uit. Om mensen daarvoor te waarschuwen heeft de politie in Nederland een eigen nepwinkel opgezet.

Heb je alles gecheckt en ga je over tot aankoop, kies dan bij voorkeur voor betaling via creditcard of PayPal. Mocht er toch nog iets fout gaan, dan kun je vaak je geld nog terugkrijgen via je creditcardaanbieder of via PayPal.

2. Nep e-mails van ‘echte’ winkels

Naast nepwinkels die je kunt tegenkomen, kan het ook gebeuren dat je nep e-mails ontvangt. Dat zijn e-mails die van echte winkels lijken te komen, maar in werkelijkheid door iemand anders worden verstuurd. Vaak zijn dat e-mails die je naar een nepversie van de website van die winkel willen leiden. Soms zijn het nep e-mails die lijken te gaan over bestellingen, betalingen, of toegang tot je account.

Vaak herken je deze nep e-mails wel als je een beetje oplet. Het worden er wel steeds meer, dus de kans dat je het een keer niet ziet, neemt wel toe. Uit een recent onderzoek van beveiligingsbedrijf Bitdefender bleek dat drie van de vier Black Friday-mails scamberichten waren, bedoeld om mensen op te lichten.

Het beste wat je kunt doen als je zo’n e-mail ontvangt, is nergens op tikken. Ga in plaats daarvan in je browser naar de website van winkel, log daar in en controleer de informatie.

3. Nepberichten van bezorgdiensten

Zeker tijdens de drukte van Black Friday en de feestdagen, worden er veel berichten gestuurd via e-mail, sms of WhatsApp over bezorging van pakketjes. Daar spelen criminelen ook op in. Ze sturen op dezelfde manieren nepberichten die afkomstig lijken te zijn van bekende of minder bekende pakketdiensten.

Wederom is het geen goed idee om op die berichten te tikken, ongeacht of je een pakketje verwacht of niet. Als je toch twijfelt of het om een echt bericht gaat of niet, controleer de bezorgstatus dan door zelf de website van de pakketdienst te bezoeken. Je kunt ook de officiële app van de bezorgdienst gebruiken om gemakkelijk en veilig op de hoogte te blijven.

Meer iPhone-tips?

