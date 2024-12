iPhone-tips: met deze trucs haal je meer uit de Google Foto’s-app

Gebruik je de Foto’s-app van Apple? Dan wil dat nog niet zeggen dat je die van Google niet gebruikt. Daarom: iPhone-tips voor Google Foto’s!

iPhone-tips voor Google Foto’s

Hoewel de basisfunctie van beide Foto’s-apps hetzelfde is, zijn er zeker ook verschillen. Reden genoeg om allebei de apps op je iPhone te gebruiken en onze iPhone-tips eens aan Google Foto’s te wijden.

Een van de bekendste nieuwe functies van Google Foto’s is het verwijderen van objecten met behulp van AI. Hoe je dat doet, hebben we onlangs al beschreven in het artikel Zo verwijder je toch objecten uit je foto’s zonder Apple Intelligence.

1. Zoek naar tekst op foto’s

Je kunt met Google Foto’s zoeken naar onderwerpen die worden afgebeeld, maar ook naar tekst die op een foto voorkomt. Voer je bijvoorbeeld ‘hond’ in het zoekveld in, dan krijg je de keuze om naar foto’s van honden te zoeken, of naar tekstovereenkomsten van het woord ‘hond’. De zoekresultaten zijn uiteraard heel verschillend. Op deze manier kun je dus heel gericht zoeken.

De Foto’s-app van Apple zoekt ook wel naar beide opties, maar gooit alle zoekresultaten op één hoop. Dat maakt het zoeken toch net een beetje lastiger.

2. Meer informatie

Heb je een foto geopend in Google Foto’s en wil je meer informatie over het onderwerp? Geen probleem! Tik gewoon beneden in de taakbalk op ‘Lens’ en de app zoekt automatisch naar het beeld op internet. Veeg het onderste gedeelte naar boven om meer resultaten te zien. Een tik op een van die resultaten brengt je direct naar de betreffende website.

3. Mensen verbergen in Herinneringen

Herinneringen is een leuke functie die je automatisch foto’s van langere tijd geleden laat zien. Zo krijg je regelmatig foto’s te zien die je al min of meer was vergeten. Wat misschien minder leuk is, is dat daar mogelijk ook steeds opnieuw een ex voorbijkomt. Zit je daar niet op te wachten, dan kun je de functie Herinneringen eenvoudig aanpassen. Dat doe je zo:

Open de app Google Foto’s;

Tik rechtsboven op je profielfoto;

Nu tik je op ‘Instellingen voor Google Foto’s’;

Tik op ‘Voorkeuren’ en dan op ‘Herinneringen’;

Kies ‘Gezichten verbergen’ en tik op ‘Gezichten selecteren’;

Selecteer de gezichten en tik rechtsboven op ‘Klaar’.

4. Diavoorstelling via Chromecast

Dit klinkt eenvoudiger dan het is, maar met het volgende trucje is het wel mogelijk. Vanuit de app kun je weliswaar een foto naar je Chromecast sturen, maar een diavoorstelling is niet mogelijk. Daarvoor open je op je Mac een Chrome-browser en ga je naar Google Foto’s. Log daar in met je account. Een diavoorstelling starten is nu heel eenvoudig: open de eerste foto, klik rechtsboven op de drie puntjes en kies voor ‘Diavoorstelling’.

Je krijgt de diavoorstelling nu op je Mac te zien. Wil je de diavoorstelling casten via je Chromecast, dan doe je eerst het volgende:

Klik in je Chrome-browser rechtsboven op de drie puntjes;

Nu klik je op ‘Casten, opslaan en delen’;

Klik op ‘Casten’ en kies je Chromecast.

Nu kun je de diavoorstelling starten op dezelfde manier als we hierboven beschreven.

5. Een collage maken

Vanuit de Google Foto’s-app kun je heel eenvoudig collages en animaties maken. Maar ook albums, een video met highlights, een filmische foto en een fotoboek. Je vindt al deze opties op dezelfde manier: tik in de Google Foto’s-app boven op het plusteken.

Als voorbeeld kiezen we een collage. Tik dus op het plusteken en dan op ‘Collage’. Vervolgens selecteer je de foto’s die je voor je collage wilt gebruiken. Dat mogen er in dit geval maximaal zes zijn. Tik vervolgens rechtsboven op ‘Maken’. Nu kies je beneden één van de 28 verschillende modellen. De geselecteerde foto’s worden er automatisch in geplaatst, maar je kunt ze eenvoudig omwisselen, en ook vergroten of verkleinen. Ben je helemaal tevreden, dat tik je op ‘Opslaan’.

