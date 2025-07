Met deze tips heb je echt iets aan je iPhone als je op vakantie gaat!

Gaat je iPhone mee op vakantie, dan hebben we ongetwijfeld een paar handige tips voor je die ervoor zorgen dat je er ook echt iets aan hebt.

Tips voor als je iPhone mee op vakantie gaat

Je iPhone kan je met veel dingen helpen wanneer je niet in je vertrouwde omgeving bent. Een aantal van die dingen zijn natuurlijk niet nieuw, maar er zijn er vast ook waar je nog niet aan gedacht had. Daarbij moet je ook de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je iPhone ook echt zijn ding kan doen. We zetten een aantal van deze iPhone-tips voor je op een rij!

1. Zorg dat je niets vergeet

Dit is natuurlijk het eerste van je vakantie dat stress oplevert. En als je eerlijk bent, is dat het laatste wat je wilt natuurlijk. Gelukkig is hier een eenvoudige oplossing voor in de vorm van de app PackPoint.

PackPoint: Reisgenoot Wawwo 9.2 (125 reviews) Gratis via App Store via App Store

Geef in de app gewoon aan wat voor soort vakantie je tegemoet gaat, hoe lang je weg blijft, welke activiteiten je van plan bent te ondernemen en je krijgt een keurige lijst met alles wat je mee moet nemen. Daarbij houdt PackPoint ook rekening met de weersverwachting op je vakantiebestemming. Heb je iets ingepakt, dan vink je het eenvoudig af.

2. Maak een vakantiemodus

Er zijn berichten en meldingen die je beter niet kunt ontvangen tijdens je vakantie. Dingen waar je niets aan kunt doen zolang je op vakantie bent, daar ga je je alleen maar zorgen over maken. En dat doet zonder meer afbreuk aan de beleving van je vakantie. Gelukkig kun je dat eenvoudig voorkomen.

Maak gewoon een ‘vakantie modus’, oftewel ‘Focus’ aan op je iPhone. Je kunt natuurlijk ook gewoon de modus ‘Niet storen’ inschakelen, maar in een vakantie modus stel je eenvoudig in welke meldingen van apps en personen je wel en niet wilt ontvangen. En je kunt ook instellen wie jou wel en niet mag bellen. Het werkt ook nog eens gemakkelijker dan je denkt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Focus’ en dan rechtsboven op het plusteken; Tik op ‘Aangepast’, voer ‘Vakantie’ in en tik op ‘Volgende’; Nu tik je op ‘Pas focus aan’ en stel je alles in.

Je kunt er bij het aanpassen voor kiezen om de vakantie modus automatisch aan het begin van je vakantie in te schakelen en aan het eind van je vakantie weer uit. Maar het is ook mogelijk om de vakantie modus handmatig in of uit te schakelen wanneer jij dat wilt.

3. Koop een Airplane Buddy

Kijk jij graag films en series op je iPhone tijdens lange vliegreizen, dan is de Airplane Buddy voor jou een geweldige gadget. Je kunt deze handige, universele smartphonehouder op alle mogelijke manier bevestigen. Zowel op een ingeklapt als een uitgeklapt tafeltje, de mogelijkheden zijn praktisch eindeloos. Bovendien koop je de Airplane Buddy al voor een bedrag van 14,99 euro!

4. Neem een goede powerbank mee

Wanneer je op vakantie bent, weet je nooit helemaal zeker wanneer je weer een stopcontact tegenkomt om je iPhone op te laden. Daarom is een goede powerbank geen overbodige luxe, zeker wanneer je geregeld de natuur in trekt.

Kies bijvoorbeeld voor de Anker PowerCore 26800 mAh. Daarmee kun je de meeste iPhones zeker zes keer volledig mee opladen. Bovendien kun je er tot drie apparaten tegelijkertijd mee opladen. Moet je de powerbank zelf weer opladen, dan kost je dat ongeveer zes uur. Dat kun je dus mooi doen terwijl je slaapt. Je koopt de Anker PowerCore 26800 mAh voor een bedrag van 63,80 euro.

5. Navigeer offline

Net als dat je op vakantie nooit zeker weet wanneer je weer een stopcontact tegenkomt, weet je ook nooit zeker of je overal wel mobiel bereik hebt. En niets is zo vervelend als niet kunnen navigeren als je niet precies weet waar je bent. Zorg er daarom voor dat je de kaart van het gebied waar je op vakantie gaat al hebt gedownload, zodat je offline kunt navigeren. In Google Maps werkt dit als volgt:

Open de app Google Maps;

Tik rechtsboven op je profielfoto;

Tik op ‘Offline kaarten’;

Beneden tik je op ‘Eigen kaart selecteren’;

Breng het gewenste gebied binnen het kader en tik op ‘Downloaden’.

Gebruik je liever Apple Kaarten? Geen enkel probleem, dat werkt eigenlijk op precies dezelfde manier.

6. Gebruik de rekenmachine als converter

Wanneer je vreemde valuta moet omrekenen, heb je geen website of aparte app nodig. Dat kan namelijk gewoon met de Rekenmachine. Open de app, tik linksonder op het rekenmachine-icoontje en schakel de optie ‘Reken om’ in. Vervolgens kies je de gewenste valuta en kun je snel en eenvoudig bedragen omrekenen.

7. Gebruik (de camera van) Google Translate

Dit is heel handig als je bijvoorbeeld boodschappen doet tijdens je vakantie en je hebt geen flauw idee wat er allemaal op die etiketten staat. Daar kan Google Translate (of eigenlijk Google Lens) je prima mee helpen.

Google Translate Google 7.8 (2.592 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zorg dat je Google Translate hebt geïnstalleerd. Open de app en tik rechtsonder op ‘Camera’. Richt de camera van je iPhone vervolgens op een etiket en je krijgt in realtime de vertaling te zien. Zorg er wel voor dat je de twee talen goed hebt ingesteld.

Meer iPhone-tips?

