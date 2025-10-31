4 iPhone-tips voor functies in iOS 26 die je tot nog toe hebt gemist

Over de meeste nieuwe functies van iOS 26 hebben we de afgelopen weken al wel eens geschreven, maar deze 4 heb je waarschijnlijk toch gemist.

4 functies in iOS 26 die je hebt gemist

We verwachten dat Apple volgende week iOS 26.1 uitbrengt voor het grote publiek. Dat betekent dat Apple Intelligence beschikbaar komt in het Nederlands. Het besturingssysteem krijgt er dan gelijk weer heel wat nieuwe functies bij. Maar de kans is groot dat je in de huidige versie van iOS 26 ook nog functies hebt gemist. We laten er 4 aan je zien!

1. Verminder harde geluiden

De nieuwe optie ‘Verminder harde geluiden comprimeert het volumeniveau van de luidspreker van je iPhone. Daardoor worden luide geluiden zachter terwijl stillere details behouden blijven. Als je vaak schakelt tussen apps of video’s met sterk verschillende volumeniveaus, is het de moeite waard om deze optie in te schakelen en zo je luisterervaring te verbeteren. Je vindt de functie hier:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Horen en voelen’;

Scrol naar beneden;

Schakel ‘Verminder harde geluiden’ in.

2. Selecteer tekst in Berichten

Er zit in iOS 26 ook een nieuwe functie voor de app Berichten die je mogelijk gemist hebt. Wanneer je een tekstballon ingedrukt houdt, verschijnt er nu naast de bekende kopieer- en reactieopties een nieuwe optie ‘Selecteer’. Met deze functie is het eindelijk mogelijk om een deel van de tekst in de tekstballon te selecteren. Apple lost hiermee een van de meest hardnekkige frustraties van de app Berichten op.

3. Bekijk hoe lang je iPhone nog moet opladen

In plaats van te wachten of om de paar minuten het batterijpercentage te controleren, kunt je in iOS 26 precies zien hoe lang het nog duurt voordat je iPhone voor 100 procent is opgeladen. Open Instellingen, tik op ‘Batterij’ en je ziet de geschatte resterende tijd staan naast de oplaadindicator.

4. Blokkeer gevoelig materiaal in FaceTime

In iOS 26 heb je ook de functie ‘Waarschuwing gevoelig materiaal’ voor FaceTime-videogesprekken mogelijk gemist. Wanneer er naaktheid wordt gedetecteerd, wordt de FaceTime-video gepauzeerd en verschijnt er een waarschuwing over naaktinhoud. Je schakelt de functie als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Scrol bijna helemaal naar beneden;

Tik op ‘Waarschuwing gevoelig materiaal’;

Schakel de optie in.

Meer iPhone-tips?

