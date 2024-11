iPhone-tips: 20x zo zorg je ervoor dat je batterij in topconditie blijft

Met deze iPhone-tips zorg je ervoor dat de batterij van je iPhone minder snel leeg loopt en bovendien langer meegaat.

iPhone-tips: zo blijft je batterij in topconditie

Je iPhone is een wonderlijk apparaat, maar alleen zolang de batterij het doet. Daarom leggen we je in de iPhone-tips van deze week uit hoe je ervoor zorgt dat de batterij minder snel leegloopt en ook nog eens langer meegaat. Doe er je voordeel mee!

1. Schakel de donkere modus in

Voor donkere kleuren is minder energie nodig, dus als je de donkere modus inschakelt, bespaar je energie. Uit onderzoek van de Purdue-universiteit in West Lafayette, Indiana, is gebleken dat je tot wel 47 procent energie kunt besparen. Je kunt vervolgens ook nog de kleurtinten van app-pictogrammen aanpassen om nog meer energie te besparen. Activeren doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Scherm en helderheid’ Plaats een vinkje onder ‘Donker’.

Zorg er wel voor dat de automatische overgang van licht naar donker en vice versa (Automatisch) blijft uitgeschakeld.

2. Schakel automatisch gegevens ophalen in Mail uit

Hoewel het handig is dat de Mail-app voortdurend controleert of je nieuwe e-mails hebt, trekt het ook je batterij leeg. Zeker als je meerdere accounts hebt. Stel daarom zelf in hoe vaak de app moet controleren op nieuwe berichten. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik beneden op ‘Apps’ en dan op ‘Mail’;

Tik op ‘Mail-accounts’ en dan op ‘Nieuwe gegevens’

Onder ‘OPHALEN’ stel je nu in hoe vaak de app op nieuwe berichten moet controleren. Kies ‘Handmatig’ of ‘Elk uur’ zodat je energie bespaart en nog steeds toegang hebt tot je e-mails wanneer je maar wilt.

3. Verwijder widgets van het thuis- en vergrendelscherm

Widgets zijn erg handig, maar verbruiken ook energie. Elke widget heeft rekenkracht en een internetverbinding nodig om actuele gegevens weer te geven. het is daarom een goed idee om overbodige widgets te verwijderen. Druk lang op de widget en tik op het ‘-‘-symbool linksboven om de widget te verwijderen. Je kunt er ook voor kiezen om twee verschillende vergrendelschermen te maken. Een met widgets en een zonder. Die laatste kun je dan gebruiken wanneer de batterij bijna leeg is.

4. Check batterijgebruik per app

In de app Instellingen kun je onder ‘Batterij’ zien welke apps de meeste energie verbruiken. Als een app meer energie verbruikt dan verwacht, overweeg dan of deze echt nodig is of dat je de achtergrondactiviteit ervan kunt beperken. Zo behoud je het overzicht en voorkom je onnodig energieverbruik. Apps die veel energie verbruiken, kun je vaak optimaliseren door de instellingen aan te passen.

5. Beperk beeldsnelheid

iPhones met ProMotion-schermen gebruiken een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hertz. Hierdoor zien bewegingen er bijzonder vloeiend uit, maar loopt de batterij ook sneller leeg (vooral als je zware games speelt op je iPhone). Als je zonder deze hoge vernieuwingsfrequentie kunt, stel het scherm dan in op 60 Hertz. Dit doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Beweging’;

Activeer de optie ‘Beperk beeldsnelheid’.

6. Schakel always-on display uit

Het always-on display (alleen op de Pro-modellen) toont de tijd, meldingen en widgets, zelfs als het toestel is vergrendeld. Hoewel het scherm de frequentie verlaagt naar slechts 1 Hertz, verbruikt het nog steeds continu stroom. Om je batterij te sparen, is het dus verstandig om deze functie uit te schakelen. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Scherm en helderheid’;

Tik op ‘Altijd aan’ en schakel de functie uit.

7. Meldingen bundelen in Gepland overzicht

Je kunt onbelangrijke app-meldingen in een zogeheten Gepland overzicht plaatsen, dat alleen op bepaalde tijden verschijnt. Dit voorkomt dat onbelangrijke meldingen herhaaldelijk het scherm activeren en daarmee de batterij leegtrekken. Je kunt deze functie als volgt activeren:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Meldingen’ en dan op ‘Gepland overzicht’;

Schakel ‘Gepland overzicht’ in en tik op ‘Ga door’;

Selecteer de apps die meldingen moeten bundelen.

8. Schakel AirDrop uit

Met AirDrop kun je automatisch bestanden delen tussen twee Apple-apparaten. De functie kan er echter ook voor zorgen dat je iPhone voortdurend naar andere apparaten zoekt, waardoor de batterij leeg raakt. Deactiveer AirDrop daarom als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘AirDrop’;

Plaats een vinkje achter ‘Ontvangen uit’.

Schakel de functie gewoon even in op het moment dat je AirDrop echt nodig hebt.

9. Toegang tot locatie beperken

Veel apps vragen om toegang tot je locatie, ook al is dat vaak niet nodig. Elke toegang tot GPS-gegevens verbruikt energie en gaat dus ten koste van de batterijduur. Je kunt de locatietoegang van individuele apps als volgt beheren:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Tik op ‘Locatievoorzieningen’

Bepaal hier per app of je de instellingen op ‘Nooit’ kunt zetten. Door de locatietoegang te beperken, bespaar je energie en verhoog je je privacy.

10. Schakel automatische helderheid uit

Automatische helderheid zorgt ervoor dat het scherm zich aanpast aan de lichtomstandigheden in je omgeving. Dit is op zich handig, maar het kan de batterij zwaar belasten omdat de iPhone de helderheid voortdurend moet aanpassen. Schakel de optie daarom uit:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Weergave en tekstgrootte’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Pas automatisch aan’ uit.

Pas nu de helderheid rechtstreeks aan via het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven op het scherm naar beneden), afhankelijk van hoeveel licht die je op dat moment nodig hebt.

11. Gebruik wifi en vliegtuigmodus

Een stabiele wifi-verbinding is vaak energiezuiniger dan een mobiele dataverbinding, vooral in gebieden met een zwak netwerk. Als er geen wifi beschikbaar is en je geen mobiele verbinding nodig hebt, kun je het beste overschakelen naar de vliegtuigmodus. Dit voorkomt dat je iPhone voortdurend op zoek gaat naar een signaal. Om dit te doen, open je het Bedieningspaneel en tik je op het kleine vliegtuigje. Als het oranje oplicht, is de vliegtuigmodus geactiveerd.

12. Schakel toetsenbordfeedback uit

De haptische feedback bij het typen voelt misschien prettig aan, maar kan ook bijdragen aan het batterijverbruik. Het energieverbruik van de kleine trillingen loopt op, vooral bij langere teksten. Uitschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Horen en voelen’ en dan op ‘Toetsenbordfeedback’;

Schakel beide opties hier uit.

13. Schakel Ververs op achtergrond uit

Apps worden vaak op de achtergrond bijgewerkt, wat energie en data verbruikt. In de app Instellingen kun je de functie onder ‘Algemeen > Ververs op achtergrond’ uitschakelen, of instellen op ‘Wifi’ om de batterij te sparen. Je kunt Ververs op de achtergrond ook alleen activeren voor de belangrijkste apps.

14. Deactiveer Live activiteiten

Live activiteiten op het vergrendelscherm en Dynamisch eiland zijn handig maar slurpen ook energie. Om je batterij te sparen schakel je Live-activiteiten als volgt uit:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Face ID en toegangscode’;

Voer je toegangscode in;

Scrol naar beneden en schakel ‘Live activiteiten’ uit.

Als je de functie af en toe wilt gebruiken, schakel deze dan uit voor individuele apps door Live activiteiten uit te schakelen in de instellingen van de betreffende app.

15. Gebruikt de Energiebesparingsmodus

De energiebesparingsmodus is een eenvoudige manier om de batterijduur te verlengen door achtergrondactiviteiten, animaties en helderheid van het scherm te verminderen. Je kunt deze snel activeren in het Bedieningspaneel of in de app Instellingen onder ‘Batterij > Energiebesparingsmodus’.

16. Activeer Geoptimaliseerd opladen

Geoptimaliseerd opladen helpt de gezondheid van de batterij op de lange termijn te beschermen door deze slechts tot 80 procent op te laden. Dit voorkomt continu opladen tot 100 procent, wat de batterij op de lange termijn kan belasten. Activeer de functie in de app Instellingen onder ‘Batterij > Bezig met opladen’.

17. Schakel Bluetooth uit voor apps die je niet gebruikt

Sommige apps gebruiken Bluetooth om verbinding te maken met apparaten, wat uiteraard invloed heeft op de batterij. In de app Instellingen kun je onder ‘Privacy en beveiliging > Bluetooth’ zien welke apps toegang hebben tot Bluetooth. Schakel Bluetooth uit voor apps die de verbinding niet nodig hebben. Dit bespaart energie, vooral tijdens activiteiten op de achtergrond. Als er problemen optreden, kun je Bluetooth op elk moment weer inschakelen.

18. Gebruik de Focus-modus

De focusmodi van Apple verminderen het aantal inkomende meldingen en helpen je om alleen belangrijke berichten te ontvangen. Dit betekent dat het scherm minder vaak wordt gewekt, wat weer energie bespaart. Je kunt de verschillende modi instellen voor bijvoorbeeld je werk, vrije tijd of nachtrust. Je vindt de functie in de app Instellingen onder ‘Focus’.

19. Offline kaarten downloaden

Download kaarten zodat je kunt navigeren zonder dat je een constante internetverbinding nodig hebt. Er hoeven minder gegevens te worden opgehaald en daardoor wordt de batterij minder belast. Selecteer hiervoor het gewenste gebied in de app Kaarten en download het. Hetzelfde is mogelijk in Google Maps.

20. Snelkoppelingen op het vergrendelscherm verwijderen

Hoewel de snelkoppelingen naar de camera en de zaklamp op het vergrendelscherm handig kunnen zijn, kun je beide functies ook per ongeluk activeren en zo de batterij leegtrekken. Als je iPhone in je zak zit, merk je dit misschien pas na een tijdje. Sinds iOS 18 kun je de twee snelkoppelingen verwijderen of vervangen door een andere functie. Druk hiervoor lang op het vergrendelscherm, tik op ‘Aanpassen’ en schakel de snelkoppelingen uit.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!