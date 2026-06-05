iPhone-tips: haal meer uit die handige batterijstand waar je nooit aan denkt

Er is een handige batterijstand die ervoor zorgt dat je heel wat langer met je batterij doet, zonder dat je meteen alles hoeft uit te zetten.

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Haal meer uit die batterijstand waar je nooit aan denkt

De handige batterijstand waar we het over hebben, is natuurlijk de energiebesparingsmodus van de iPhone. Die functie bestaat al jaren, maar veel gebruikers schakelen hem pas in als de batterij bijna leeg is. Dat is eigenlijk zonde, want de stand kan al veel eerder goed van pas komen.

Wanneer je de energiebesparingsmodus inschakelt, beperkt de iPhone tijdelijk een aantal achtergrondprocessen. Daardoor verbruikt het toestel minder energie en gaat de accu langer mee. Zo wordt onder meer de achtergrondverversing van apps beperkt, automatische downloads worden uitgesteld en de prestaties van de processor worden iets teruggeschroefd. We hebben twee handige tips voor deze batterijstand.

1. Schakel in wanneer je weet dat je lang door moet

Klinkt logisch, maar zoals gezegd schakelen de meeste mensen pas over naar de energiebesparingsmodus wanneer de batterij al bijna leeg is. Dat helpt wel iets, maar eigenlijk ben je dan te laat. Heb je een lange treinreis, een festivaldag of een drukke werkdag waarbij je veel onderweg bent, schakel de batterijstand dan al ’s ochtends in. Je haalt dan vaak meerdere uren extra gebruik uit je iPhone. Inschakelen kan op twee manieren. Dit is de snelste:

Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden); Tik op het batterij-icoon.

Het batterij-icoon moet dan uiteraard wel toegevoegd zijn aan het Bedieningspaneel. Staat het er niet, dan kun je het eenvoudig toevoegen door linksboven op het plusteken te tikken en dan beneden voor ‘Voeg een regelaar toe’ te kiezen.

Dit is de andere manier:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Batterij’;

Tik op ‘Energiebesparingsmodus’;

Schakel ‘Energiebesparingsmodus’ in.

Bij een iPhone 14 of ouder sla je de derde stap over.

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2. Automatisch inschakelen

Nog handiger is het als je zelf helemaal niet meer hoeft na te denken over de batterijstand. Dat krijg je voor elkaar met de app Opdrachten. Daarmee kun je een automatisering maken die de energiebesparingsmodus automatisch activeert zodra het batterijniveau bijvoorbeeld onder de 50 procent komt. En dat is gemakkelijker dan je denkt!

Open de app Opdrachten en tik beneden op ‘Automatisering’;

Tik rechtsboven op het plusteken;

Kies ‘Batterijniveau’ en stel een percentage in;

Plaats een vinkje achter ‘Voer onmiddellijk uit’;

Tik rechtsboven op ‘Volgende’;

Kies ‘Stel energiebesparingsmodus in’;

Tik rechtsboven op het vinkje.

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