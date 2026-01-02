5 iPhone-tips die je helpen je goede voornemens wél vol te houden

2026 is inmiddels twee dagen oud, dus mogelijk zijn je goede voornemens al gesneuveld. Zo niet, dan helpen deze iPhone-tips je met volhouden!

5 iPhone-tips die je helpen met je goede voornemens

Of je nu meer wilt gaan sporten, minder wilt snoepen, of wilt stoppen met roken, goede voornemens zijn altijd moeilijk om vol te houden. We raden je dan ook aan om alle hulpmiddelen te gebruiken die je kunt vinden. Deze iPhone-tips horen daar zeker ook bij, dus doe er je voordeel mee!

1. Smoke Free – Stop Smoking Now

We beginnen met waarschijnlijk het bekendste goede voornemen dat er bestaat: stoppen met roken. De app Smoke Free gebruikt verschillende manieren om je daarmee te helpen. Je kunt moeilijke momenten overzichtelijk bijhouden en analyseren, en je kunt een dagboek bijhouden. Ook houdt de app voor je bij hoeveel geld je bespaart door niet te roken en in hoeverre je gezondheid alweer is verbeterd.

Verder krijg je elke ochtend een missie waar je je die dag op kunt focussen. De missies helpen je om ongezonde opvattingen over roken te veranderen, met cravings om te gaan en je eigenwaarde te verbeteren. Deze missies starten al vanaf 7 dagen vóór het daadwerkelijke stoppen.

2. Goal & Habit Tracker: Griply

Heb je meerdere goede voornemens? Dan is Griply een heel handige app. Met Griply houd je namelijk gemakkelijk en overzichtelijk je persoonlijke doelen bij. En (te) grote doelen kun je er eenvoudig me opsplitsen, zodat het eenvoudiger is om ze bij te houden zijn én ze vol te houden.

Je begint met een hoofddoel, zoals ’10 kilometer hardlopen’. Vervolgens kun je dat doel dus onderverdelen in meerdere subdoelen. Dat doe je door op het hoofddoel te tikken en onder ‘Actieplan’ meerdere subdoelen te creëren. Denk bijvoorbeeld aan de eerste week 2,5 kilometer hardlopen en 1 kilometer wandelen. Daarna kun je voor die week erop een ander subdoel instellen. Griply houdt dan bij elk subdoel bij hoever je al gevorderd bent. Zo werk je langzaam naar je uiteindelijke doel toe en houd je tegelijkertijd het overzicht.

3. Meditation Moments

Het is belangrijk om ook wat meer tijd voor jezelf te nemen. Ben je van plan om het in 2026 allemaal wat relaxter aan te doen, dan komt de app Medition Moments je goed van pas. Wanneer je de app start kies je eerst je doel. Dit kan onder andere het verminderen van stress zijn, je focus te verbeteren of een betere nachtrust. Een combinatie van verschillende doelen mag natuurlijk ook.

Tijdens de installatie vraagt de app of je een abonnement wilt nemen, maar dat hoeft niet. Tik eenvoudig op het kruisje om de gratis versie te gebruiken. Het is dan niet mogelijk om alle functies te gebruiken, maar de app heeft genoeg gratis content om je te helpen.

4. Lifesum

Is afvallen één van je goede voornemens? Dan is naast sporten gezond eten veruit het belangrijkst. Een goed voedingspatroon samenstellen is echter nog een behoorlijk karwei. Gelukkig zijn er meerdere apps die inzichtelijk maken wat je eet, en hoe je nog gezonder kunt eten. Onze favoriet is Lifesum, een ontzettend uitgebreide calorieënteller.

Het fijne aan de app is dat je kunt kiezen uit meerdere doelen, waaronder afvallen, spiermassa kweken of juist aankomen. Vervolgens moedigt Lifesum je aan met voedzame recepten voor het ontbijt, lunch en diner. Bovendien bevat de app een schat aan informatie, zoals de specifieke voedingswaarde van een product.

5. BetterSleep

Wat je verder nog meer van plan bent qua voornemens in 2026, het is sowieso een goed idee om je nachtrust te verbeteren. En daar kan de app BetterSleep je mee helpen. De app belooft een betere nachtrust dankzij een uitgebreide bibliotheek met slaapgeluiden, verhalen en begeleide meditaties. Ook zijn er kalmerende oefeningen en een slaaptracker beschikbaar.

Verder zijn er isochrone geluiden, die frequenties hebben die volgens de app bedoeld zijn om de hersenen op verschillende manieren te beïnvloeden. Probeer bijvoorbeeld de optie ‘Low alpha 8 Hz Pre-Sleep’. Desgewenst leg je er nog een ander geluid overheen, bijvoorbeeld ‘Tokyo Bedroom on a Rainy Night’” overheen te leggen’. De app heeft veel te bieden en veel ervan kun je ook eerst gratis uitproberen.

