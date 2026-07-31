3x iPhone-tips die je daadwerkelijk helpen om wat geld te besparen

Het leven is duur genoeg, dus alle beetjes geld die je kunt besparen zijn meegenomen – in deze iPhone-tips laten we je 3 mogelijkheden zien.

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3x iPhone-tips die je helpen om geld te besparen

Geld besparen is eigenlijk altijd wel een goed idee, al was het maar omdat je het dan ergens anders aan uit kunt geven. Deze drie iPhone-tips helpen je direct om ermee aan de slag te gaan. Doe er je voordeel mee!

1. Betaal niet dubbel voor apps: zet deze iPhone-functie aan

Wonen er meerdere Apple-gebruikers in jouw huis? Dan is de kans groot dat jullie weleens afzonderlijk voor dezelfde app of dienst betalen. Dat is lang niet altijd nodig, want met ‘Delen met gezin’ kun je veel aankopen en abonnementen delen.

Een gezinsgroep bestaat uit maximaal zes personen: jijzelf en vijf andere gezinsleden. Iedereen houdt daarbij een eigen Apple-account, zodat persoonlijke foto’s, berichten en andere gegevens niet automatisch zichtbaar worden voor de rest. Geschikte apps, films, boeken en abonnementen kunnen wel worden gedeeld. Niet iedere app ondersteunt dit, dus controleer dat vooraf in de App Store. Je stelt ‘Delen met gezin’ als volgt in:

Open de app Instellingen; Tik bovenaan op je naam; Kies voor ‘Gezin’; Tik op ‘Ga door’ of het symbool om een gezinslid toe te voegen; Volg de stappen op het scherm.

Controleer daarna bij de gezinsinstellingen of ‘Delen van aankopen’ en de gewenste abonnementen zijn ingeschakeld. Houd er rekening mee dat aankopen bij het gezinshoofd in rekening worden gebracht wanneer het delen van aankopen actief is. Maak hier dus duidelijke afspraken over.

2. Deze verborgen lijst laat zien waar je elke maand geld aan verliest

Een gratis proefperiode die stilletjes is omgezet naar een betaald abonnement, een app die je niet meer gebruikt of drie verschillende streamingdiensten: maandelijkse bedragen kunnen ongemerkt flink oplopen. Gelukkig bewaart je iPhone alle App Store-abonnementen in één overzicht. Je vindt de lijst zo:

Open de app Instellingen;

Tik bovenaan op je naam;

Kies Abonnementen;

Tik op een abonnement om de mogelijkheden te bekijken.

Bekijk vooral welke diensten je de afgelopen maand daadwerkelijk hebt gebruikt. Open je een bepaalde app nooit meer? Dan kun je het abonnement waarschijnlijk zonder veel moeite opzeggen. Je kunt hier bij sommige diensten ook overstappen op een ander abonnement, bijvoorbeeld een goedkoper jaarabonnement of een versie die je met gezinsleden deelt.

Let wel op: abonnementen die je rechtstreeks bij een aanbieder hebt afgesloten, verschijnen niet altijd in deze lijst. Controleer daarom ook af en toe je bankafschriften!

3. Je hoeft je iCloud-abonnement misschien helemaal niet te verhogen

Krijg je voortdurend de melding dat je iCloud-opslag bijna vol is? Dan probeert Apple je al snel naar een groter iCloud+-abonnement te laten overstappen. Dat is handig wanneer je de extra ruimte echt nodig hebt, maar vaak kun je eerst behoorlijk wat opslag vrijmaken.

Vanaf iOS 17 vind je bij een bijna volle opslag het onderdeel ‘Aanbevolen voor jou’. Hier verzamelt je iPhone bestanden die je mogelijk niet meer nodig hebt, zoals oude reservekopieën, grote bestanden en foto’s. Je opent dit overzicht via:

Ga naar de app Instellingen;

Tik op je naam;

Kies ‘iCloud’;

Tik op ‘Aanbevolen voor jou’;

Verwijder alleen wat je zeker niet meer nodig hebt.

Let goed op voordat je iets wist. Bestanden die je uit iCloud Drive verwijdert, verdwijnen ook van andere apparaten waarop je met hetzelfde Apple-account bent ingelogd. Als je niet ziet wat je zoekt onder ‘Aanbevolen voor jou’, kun je bepaald materiaal nog steeds handmatig uit iCloud verwijderen.

Controleer ook of er nog reservekopieën van oude iPhones of iPads in iCloud staan. Heb je het apparaat niet meer en staan de belangrijke gegevens inmiddels op je huidige iPhone? Dan kan zo’n oude back-up onnodig meerdere gigabytes innemen. Zo kun je een duurder iCloud-abonnement mogelijk maanden of zelfs jaren uitstellen.

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