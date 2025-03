iPhone-tips: foto’s van internet opslaan op je iPhone doe je zo!

Als je online een foto ziet die je wilt bewaren, hoef je geen screenshot te maken. Opslaan kan ook, zoals we in de iPhone-tips laten zien.

iPhone-tips: foto’s van internet opslaan

Hoewel je foto’s van internet niet zomaar overal online mag gebruiken, mag je ze wel opslaan voor jezelf. Dat kun je doen door er een screenshot van te maken, maar dan bewaar je het beeld over het algemeen in een lagere kwaliteit. Dat is dus eerder een laatste redmiddel. Opslaan is een betere optie. We laten zien hoe je dat doet.

1. Foto’s opslaan vanuit een browser

De volgende stappen zijn in praktisch alle browsers min of meer hetzelfde. In dit voorbeeld gebruiken we Safari:

Open Safari; Ga naar de website waar je een foto van wilt opslaan; Druk lang op de betreffende afbeelding (dus niet tikken); Tik in het snelmenu dat verschijnt op ‘Bewaar in Foto’s’.

In Google Chrome ga je op dezelfde manier te werk. Enige verschil is dat er in stap 4 niet ‘Bewaar in Foto’s’ staat, maar ‘Afbeelding opslaan’. En als je meerdere foto-apps hebt geïnstalleerd, verschijnt in die stap ‘Afbeelding opslaan in’, zoals in de afbeelding hieronder. Als je daarop tikt, krijg je vervolgens de keuze in welke van de geïnstalleerde foto-apps je de afbeelding wilt opslaan.

2. Foto’s opslaan vanuit een andere app

Als je afbeeldingen in een andere app wilt opslaan, dan werkt dat over het algemeen op een vergelijkbare manier. In de Facebook-app bijvoorbeeld: tik op de foto die je wilt opslaan, zodat die volledig geopend wordt. Druk vervolgens weer lang op de foto tot er een snelmenu verschijnt. In dat menu tik je op ‘Foto opslaan’.

Zo werkt het in de meeste apps op min of meer dezelfde manier. Toch zijn er ook weer uitzonderingen, bijvoorbeeld de app van Instagram. Op de manier die we hier hebben beschreven, lukt het in Instagram helaas niet om een afbeelding op te slaan. In dat geval kun je dus alsnog een screenshot maken. Dat is misschien niet ideaal, maar ook beter dan niets.

Een screenshot maken, doe je door de zijknop en de knop voor ‘Volume omhoog’ kort tegelijkertijd in te drukken. Tik daarna op de preview linksonder, snijd het beeld bij en tik linksboven op ‘Gereed’. Je vindt de afbeelding vervolgens terug in de app Foto’s.

3. Foto’s bewerken en dan pas opslaan

Je kunt foto’s die je hebt opgeslagen natuurlijk bewerken in je favoriete foto-app. Maar vaak kan het ook sneller en directer. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om een foto die je tegenkomt te kopiëren. Dat werkt eigenlijk weer op dezelfde manier.

Neem het voorbeeld van Safari in tip 1. In het snelmenu dat verschijnt in stap 4, zie je ook ‘Kopieer’ staan. Als je daar op tikt, in plaats van op ‘Bewaar in Foto’s’, wordt de afbeelding gekopieerd naar het zogeheten Klembord. Open vervolgens de app waarin je de afbeelding wilt bewerken en ‘plak’ de afbeelding er gewoon in. In het voorbeeld hieronder hebben we een foto gekopieerd en die plakken we vervolgens in de app Snapseed.

Vaak zie in het snelmenu (zie tip 1, stap 4) nog meer opties staan, zoals ‘Afbeelding openen’, ‘Deel’, Afbeelding openen op nieuw tabblad, of zelfs ‘Afbeelding zoeken met Google’. Die spreken voor zich en kunnen soms heel handig zijn. Zo stuur je bijvoorbeeld een foto naar iemand door, zonder dat je de foto op je iPhone hoeft op te slaan.

