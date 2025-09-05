Zo fotografeer je de bloedmaan met je iPhone op zondag 7 september

Op zondag 7 september is er een volledige maansverduistering en heb je de kans om de bloedmaan met je iPhone vast te leggen. We laten zien hoe dat werkt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maansverduistering en bloedmaan

Er is een maansverduistering zichtbaar wanneer de aarde tussen de zon en de maan komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Je zou misschien denken dat de maan daardoor niet zichtbaar is, maar er is nog steeds een klein beetje zonlicht dat de maan bereikt. Omdat dit licht wordt afgebogen wanneer het door de dampkring van de aarde gaat, krijgt de maan een rode gloed. Dit heet een bloedmaan.

Op zondagavond 7 september is het fenomeen zichtbaar. Die mag je niet missen, want de volgende bloedmaan is pas zichtbaar op 31 december 2028. De maansverduistering van zondag begint om 19.31 uur en eindigt om 22.57 uur. Het hoogtepunt van de bloedmaan is om 20.12 uur. Dan staat de maan volledig in de schaduw van de aarde. Omdat dit deels samenvalt met de zonsondergang, is de bloedmaan op dat moment mogelijk nog niet goed te zien. Het beste moment is daarom waarschijnlijk rond 20.55 uur, omdat het dan pas donker genoeg is.

De bloedmaan fotograferen

Je weet nu dus op welk moment je helemaal klaar moet staan om de bloedmaan te fotograferen. Voor het beste resultaat zijn er een paar dingen waar je op moet letten:

1. Zoek een donkere plek

Een groot gevaar bij het fotograferen van de bloedmaan of de maan in het algemeen is lichtvervuiling. Hoe minder omgevingslicht, hoe beter je bloedmaanfoto wordt. Vermijd daarom straatlantaarns, gebouwen en auto’s, en zoek in plaats daarvan een donkere en rustige omgeving op.

2. Zet je iPhone op een statief

Je ontkomt er niet aan om je iPhone op een statief te zetten. Probeer je de bloedmaan vanuit de hand te fotograferen, dan is dan zo goed als gedoemd om te mislukken. Alleen op een statief weet je zeker dat je iPhone echt stil blijft staan.

3. Fotografeer in maximale kwaliteit

De camera’s van de iPhone 12 Pro (Max) en nieuwere Pro-modellen beschikken over de ProRAW-functie. Met deze feature leg je veel meer details en kleurinformatie vast, maar dan moet je ProRAW wel inschakelen. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Camera > Bestandsstructuren’ en zet de schakelaar achter ‘ProRAW- en resolutieregelaar’ aan. Foto’s worden vervolgens in de hoogste resolutie met de 48-megapixelcamera gemaakt.

4. Gebruik de nachtmodus

Heb je een iPhone 11 of nieuwer, gebruik dan de nachtmodus. In de nachtmodus gebruikt jouw iPhone langere sluitertijden. Dat komt uitstekend van pas bij het fotograferen van de bloedmaan. Let wel op dat je de iPhone écht stil houdt bij het maken van de foto, om ruis te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld de timer-functie gebruiken, of je Apple Watch als afstandsbediening inzetten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer je in een donkere omgeving bent, verschijnt er boven in de Camera-app automatisch een maantje. Tik daarop om de nachtmodus op ‘Auto’ in te stellen. In ons geval werkte dat goed. De instelling ‘Max.’ is waarschijnlijk teveel, maar het blijft sowieso een kwestie van uitproberen wat het beste werkt in jouw geval.

5. Stel scherp

Het scherpstellen van de camera is natuurlijk enorm belangrijk bij het fotograferen van een bloedmaan met je iPhone. Tik daarom één keer op de bloedmaan op het scherm en houd het scherm kort ingedrukt om de AE/AF-vergrendeling in te schakelen. Met deze vergrendeling blijft je iPhone scherpgesteld op de bloedmaan en verandert de belichting niet tijdens het fotograferen.

6. Maak meerdere opnames

De omstandigheden bij het fotograferen van een bloedmaan zijn altijd moeilijk. Zelfs met een statief en de juiste camera-instellingen blijven dit soort foto’s gevoelig voor ruis. Maak daarom meerdere foto’s achter elkaar. Je kunt ze later in een bewerkingsprogramma combineren voor een foto met minder ruis. Bovendien is het op deze manier geen ramp als er één is mislukt.

Meer handige fotografie-tips

Vond je deze tip handig en wil je meer weten over het fotograferen van natuurlijke fenomenen aan de hemel? Bekijk dan hier hoe je de beste foto’s van de volle maan en het noorderlicht maakt: