3 handige iPhone-tips die je nog niet kent en zeker moet proberen!

We hebben een aantal iPhone-tips verzameld die nog bijna niemand gebruikt, maar waarvan we absoluut vinden dat je ze een keer moet proberen.

Handige iPhone-tips die je zeker moet proberen

Deze iPhone-tips zijn vooral het proberen waard omdat ze zo handig zijn. De kans is dan ook groot dat je ze vervolgens blijft gebruiken.

1. Gebruik aangepaste trillingen

Je weet misschien wel dat je aangepaste geluiden kunt instellen voor bepaalde contactpersonen. Maar wist je dat je dat ook kunt doen met trilpatronen? Ale je dat doet, voel je direct wie er belt, zonder dat je het geluid aan hoeft te hebben of op het scherm hoeft te kijken. We laten je zien hoe het werkt:

Open de app Contacten; Selecteer de gewenste contactpersoon; Tik rechtsboven op ‘Wijzig’; Tik op ‘Beltoon’ en dan op ‘Voelen’; Kies een trilpatroon of maak een nieuwe trilling.

2. Verander een app in een widget

Wist je dat je van de meeste app-pictogrammen op het startscherm heel gemakkelijk een widget kunt maken? Houd gewoon een app-pictogram ingedrukt en kies een widget-grootte boven in het schermpje dat in beeld verschijnt. Dit werkt in elk geval met elke app van Apple en met apps van derden die een widget-optie hebben. Terug veranderen gaat op exact dezelfde manier.

3. Verberg een hele app-pagina

Als je apps hebt die je niet op het ‌Startscherm‌ wilt zien, kun je ze één voor één verbergen door ze lang ingedrukt te houden en op de optie ‘Vereis Face ID‘ te tikken. Maar je kunt ook een hele app-pagina in één keer verbergen. Dat doe je op de volgende manier:

Druk lang op een leeg stukje startscherm;

Tik op de puntjes onderaan het scherm;

Haal het vinkje weg onder de pagina die je wilt verbergen;

Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

Apps en app-pagina’s die op deze manier zijn verborgen, verschijnen niet in de map Verborgen. Je kunt ze nog steeds vinden via Spotlight-zoekopdrachten en ze zijn zichtbaar in de juiste categorie van de App-bibliotheek. Om een pagina weer zichtbaar te maken, volg je dezelfde stappen en plaats je het vinkje weer terug.

