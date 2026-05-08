iPhone-tips: 3 manieren om jezelf te beschermen tegen online oplichting

Online oplichting gaat vaak via berichten, telefoontjes of nepwebsites – in deze iPhone-tips laten we 3 manieren zien om jezelf te beschermen.

iPhone-tips: 3x bescherming tegen oplichting

Hoewel de meeste mensen wel weten welke soorten online oplichting er zijn, blijkt steeds weer opnieuw dat er nog steeds slachtoffers worden gemaakt. Reden genoeg om in deze iPhone-tips nog eens 3 manieren te laten zien die je beschermen tegen online oplichting.

1. Gebruik beveiligingsfuncties

Dit is best voor de hand liggend, maar er zijn nog altijd mensen die bijvoorbeeld geen gebruik maken van tweestapsverificatie. Of ze gebruiken het voor één account en voor alle andere accounts niet. We raden dan ook aan om het overal te gebruiken waar het beschikbaar is. Dan weet je zeker dat je zo goed mogelijk beveiligd bent. Voor je Apple-account stel je het als volgt in:

Open de app Instellingen; Tik boven op je eigen naam; Ga naar ‘Inloggen en beveiliging’; Tik op ‘Twee-factor-authenticatie’; Tik op ‘Schakel in’ en volg de stappen die verschijnen.

2. Installeer alleen apps vanuit de App Store

Het is een goed idee om alleen betrouwbare apps te installeren en dat doe je door alleen apps vanuit de App Store te downloaden. Vermijd te allen tijde het installeren van apps via onbekende websites of pop-ups. Controleer ook reviews en de ontwikkelaar voordat je een app installeert, want nep-apps lijken soms sterk op echte apps.

Dit is waarschijnlijk de meest gehoorde manier om online oplichting te voorkomen en dat is niet zonder reden. Doordat mensen niet kritisch zijn, gaat het elke keer toch weer mis. We kunnen het dus niet vaak genoeg herhalen. Krijg je een sms, e-mail of WhatsApp-bericht van bijvoorbeeld je bank of een bezorgdienst? Controleer altijd de afzender en klik niet zomaar op links. Oplichters doen zich vaak voor als bekende bedrijven zoals Apple of een bank. Twijfel je? Ga zelf naar de officiële website of app in plaats van via de link.

Recente iPhone-oplichtingsmethodes

Je krijgt een bericht dat lijkt te komen van een bezorgdienst zoals PostNL of DHL, met een link om even een bedrag te betalen. Klik je op de link, dan kom je op een nepwebsite die je betaalgegevens steelt. Nep Apple-beveiligingsmelding

Je krijgt een pop-up, e-mail of sms die zegt dat je Apple-account is gehackt of geblokkeerd. Apple zal je echter nooit via sms of e-mail vragen om direct je wachtwoord in te voeren via een link. WhatsApp-fraude

Een oplichter doet zich voor als je kind of bekende en vraagt om snel geld over te maken. Altijd even bellen naar het oude nummer om te checken. Neppe betaalverzoeken (Tikkie/QR-code fraude)

Je ontvangt een betaalverzoek dat lijkt te komen van iemand die je kent of een bedrijf. Bel altijd zelf naar de afzender om te controleren of het klopt. ‘Kalender-spam op je iPhone

Je iPhone-agenda kan ineens vol staan met meldingen zoals ‘Je iPhone is gehackt! Kijk ook hier naar de afzender en neem contact tenzij het een volslagen onbekende is.

