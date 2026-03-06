De 4 beste iPhone-tips voor je belastingaangifte over het jaar 2025

Vanaf 1 maart kun je weer belastingaangifte doen over 2025 en dat kan prima met je iPhone – met deze 4 iPhone-tips ben je perfect voorbereid!

iPhone-tips voor je belastingaangifte

Je kunt natuurlijk gewoon beginnen met je aangifte en kijken waar je tegenaan loopt. Maar met een beetje voorbereiding gaat die belastingaangifte een heel stuk gemakkelijker – deze 4 iPhone-tips helpen je daarbij!

1. Scan met de Notities-app

Notities Apple 9.4 (10.790 reviews) Gratis via App Store via App Store

Heb je zorgkosten, studiekosten of zakelijke uitgaven die je wilt controleren tijdens het invullen van je aangifte? Gebruik dan de scanfunctie in de Notities-app. De scans worden automatisch bijgesneden en opgeslagen als pdf. Zo heb je alles digitaal bij elkaar staan en dat scheelt een hoop gezoek tijdens het invullen. Scannen doe je zo:

Open de app Notities; Tik op de paperclip; Kies voor ‘Scan documenten’.

Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is de camera van je iPhone boven het bonnetje houden. De scan wordt vervolgens automatisch gemaakt, bijgesneden en opgeslagen.

2. Zet alles bij elkaar

Bestanden Apple 5.2 (156 reviews) Gratis via App Store via App Store

Maak in de Bestanden-app een map aan met de naam ‘Belastingaangifte 2025’. Sla daar je jaaropgaven, hypotheekoverzicht, bankafschriften en het overzicht van je zorgkosten in op. De scans die je bij tip 1 hebt gemaakt, kun je natuurlijk ook in die map zetten. Gebruik je meerdere Apple-apparaten? Zet de map dan in je iCloud Drive, dan heb je vanaf elk apparaat direct toegang.

3. DigiD-app

DigiD Rijksoverheid 9.0 (720.034 reviews) Gratis via App Store via App Store

Als je de belastingaangifte gaat doen heb je hoe dan ook de DigiD-app nodig. Dit is een app van de Nederlandse overheid, waarmee je in kunt loggen bij de belastingdienst. Ook als je de belastingaangifte via je Mac doet heb je de DigiD-app nodig. De app is gratis te installeren in de App Store, net als alle andere apps om de belastingaangifte mee te doen.

4. Aangifte Inkomstenbelasting-app

Aangifte Inkomstenbelasting Belastingdienst 9.4 (143.538 reviews) Gratis via App Store via App Store

De makkelijkste manier om je aangifte te doen is met de app Aangifte Inkomstenbelasting. De app is speciaal ontworpen om jouw aangifte zo snel en gemakkelijk mogelijk te doen. Net als op de website moet je hier gewoon een aantal stappen volgen, waarbij veel gegevens al van tevoren ingevuld zijn zodat je voornamelijk moet controleren of alles klopt.

Ook bij de Aangifte inkomstenbelasting-app van de overheid moet je eerst inloggen met de DigiD-app. Daarna kun je direct beginnen met de belastingaangifte. Kom je er niet direct helemaal uit? Dan kun je de app van de inkomstenbelasting gewoon afsluiten en op een later moment verder gaan. De ingevulde informatie blijft namelijk bewaard in de app.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de app van de belastingaangifte te gebruiken, dan ben je ook aangewezen op de website van de belastingdienst. Dat is het geval als je bijvoorbeeld je woning hebt verhuurd, een onderneming hebt, in het buitenland woont of een buitenlandse rekening hebt. Lees hier wanneer je inkomstenbelasting via de website moet doen en de app dus niet kunt gebruiken. Je hebt nog tot 1 mei om aangifte te doen.

Meer iPhone-tips?

