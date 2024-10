iPhone-tips: deze iOS 18-functies kun je maar beter snel aanzetten

Die nieuwe functies van iOS 18 werken niet allemaal automatisch. Daarom laten we in deze iPhone-tips zien welke functies je moet aanzetten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: deze iOS 18-functies moet je aanzetten

In de iPhone-tips van deze week laten we je een aantal iOS 18-functies zien die je zelf moet inschakelen of activeren voordat je ze kunt gebruiken. Doe er je voordeel mee!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Het beste van iPhoned Selecteer welke iPhoned nieuwsbrief je wilt ontvangen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Audioberichten

De eerste van deze iPhone-tips is voor iedereen die wel eens audioberichten in de app Berichten gebruikt. Om de een of andere reden worden die sinds iOS 18 standaard na twee minuten weer verwijderd. Het kan natuurlijk zijn dat je dat wilt. Maar zo niet, dan raak je al je audioberichten dus vrijwel meteen alweer kwijt. Zo verander je dat:

Open de app Instellingen; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Tik op ‘Berichten’ en scrol naar beneden; Tik onder ‘AUDIOBERICHTEN’ op ‘Verwijder’; Plaats een vinkje achter ‘Nooit’.

2. Spraakopdrachten

Nummer twee van deze iPhone-tips gaat over een functie waarvan je mogelijk dacht dat je die nooit nodig zou hebben. Toch kan het heel handig zijn om bijvoorbeeld de zaklamp in te schakelen door een zelfbedacht woord uit te spreken. Met de functie Spraakopdrachten in iOS 18 is dit mogelijk. Instellen gaat zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en scrol naar beneden;

Onder ‘SPRAAK’ tik je op ‘Spraakopdrachten’;

Tik op ‘Configureer spraakopdrachten’.

Kies hier de functie die je met een specifiek woord wilt activeren, bijvoorbeeld Zaklamp. Vervolgens typ je het woord (of de woorden) die je wilt gebruiken voor het activeren van de functie. Kies hier bij voorkeur iets wat je verder niet al te vaak uitspreekt. Vervolgens spreek je het woord drie keer uit. Dit is om ervoor te zorgen dat de functie alleen wordt geactiveerd als jij het woord uitspreekt.

3. Bewegingsaanwijzingen van voertuig

De derde van deze iPhone-tips is voor iedereen die wel eens last heeft van wagenziekte. Je kunt sinds iOS 18 namelijk bewegingsaanwijzingen van het voertuig laten weergeven. Er verschijnen dan stippen aan de randen van het scherm die de beweging van het voertuig volgen, waardoor de kans op wagenziekte aanzienlijk wordt verminderd. Inschakelen doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Beweging’;

Tik op ‘Toon bewegingsaanwijzingen van voertuig’;

Plaats een vinkje achter ‘Automatisch’.

De instelling ‘Automatisch’ is het meest praktisch, omdat je iPhone toch wel detecteert wanneer je in een auto rijdt. De functie wordt dus automatisch ingeschakeld als je wegrijdt en werkt ook gewoon wanneer je je iPhone gebruikt om te navigeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Bewaar download

Nummer vier van deze iPhone-tips is handig als je altijd toegang wilt tot bepaalde bestanden, ook wanneer je geen internetverbinding hebt. In iOS 18 kun je dit dankzij de functie ‘Bewaar download’ per bestand aangeven. Zo kom je nooit meer voor de onaangename verrassing te staan dat je geen toegang hebt tot een bepaald document.

Standaard worden veel bestanden automatisch opgeslagen in iCloud. Daar is niks mis mee, alleen kun je er niet bij wanneer je geen internetverbinding hebt. In de app bestanden kun je belangrijke bestanden downloaden naar je iPhone en sinds iOS 18 kun je ook kiezen voor ‘Bewaar download’. Het bestand blijft dan altijd op je iPhone staan. Je doet dit door lang op het bestand te drukken en op ‘Bewaar download’ te tikken.

5. Verberg afleidende onderdelen

We sluiten de iPhone-tips van deze week af met een iOS 18-functie voor Safari. Apple heeft namelijk de functie ‘Verberg afleidende onderdelen’ toegevoegd. Dat is handig als je op een website een lang verhaal wilt lezen, maar de website staat vol met foto’s en reclameboodschappen. Dankzij de nieuwe functie verdwijnen die als sneeuw voor de zon.

Om deze functie te gebruiken, tik je gewoon op het menu-icoontje en tik je op ‘Verberg afleidende onderdelen’. Tik daarna op het onderdeel dat je wilt verbergen en tik dan op ‘Verberg’. Een andere optie is de eveneens nieuwe functie ‘Toon Reader’. Tik je daarop, dan wordt de website weergegeven als een e-book, wat uiteraard ook een stuk prettiger leest.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!