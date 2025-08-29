Nieuwe iPhone? Dan kun je deze apps het beste gelijk verwijderen!

In deze iPhone-tips vertellen we je welke apps je eigenlijk het beste meteen kunt verwijderen wanneer je een nieuwe iPhone hebt gekocht.
iPhone-tips: deze apps kun je meteen verwijderen
Als je een nieuwe iPhone koopt, staan er standaard al heel wat apps op geïnstalleerd. Daar zitten ten eerste apps tussen die je waarschijnlijk nooit gaat gebruiken. Ten tweede zitten er apps tussen die behoorlijk wat opslagruimte in beslag nemen. Daarom kun je die iPhone-apps maar beter gelijk verwijderen, dat maakt alles ook weer een stukje overzichtelijker.
Tips
Apple
Tips
De Tips-app van Apple is misschien wel handig als je nog nooit eerder een iPhone hebt gebruikt. De tips die erin staan, zijn namelijk echt basistips. Gebruik je al langer een iPhone, dan is de kans klein dat je echt iets nieuws leert van de Tips-app. Dus, weg ermee!
iMovie
Apple
iMovie
De iMovie-app levert je flink wat opslagruimte op, want de app is maar liefst 690,8 MB groot. Hoewel het een handige app is als je veel met video doet, zal het gros van de iPhone-gebruikers iMovie nooit gebruiken. Reden genoeg om deze app dus ook maar gelijk te verwijderen.
GarageBand
Apple
Garageband
Garageband is een populaire app bij muzikanten maar neemt ook echt veel opslagruimte in beslag. Met 1,68 GB is de Garageband-app meer dan twee keer zo groot als de iMovie-app. Ga je de app niet gebruiken, dan is het zeer de moeite waard om hem te verwijderen.
Dagboek
Apple
Dagboek en Pages
Dit zijn nog twee apps waarvan de kans groot is dat je ze nooit gebruikt. Ze leveren je niet veel extra opslagruimte op, maar het maakt je Appbibliotheek toch net weer een stukje overzichtelijker.
Mogelijk zijn er nog wel meer apps die je niet gebruikt en dus kunt verwijderen. Wil je weten hoe je iPhone-apps het gemakkelijkst verwijdert oftewel delete? Lees dan het artikel Opslagruimte vrijmaken door niet-gebruikte apps te verwijderen.
Wil je vaker dit soort praktische tips voor je iPhone of andere Apple-producten? Blijf dan vooral iPhoned volgen voor de laatste tips en updates! Hieronder vind je onze meest recente tips.
